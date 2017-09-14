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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1204412045120461204712048 ... 12050>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На перших - це заходи по стимулюванню розвитку.
Ще раз
А. Сміт - не заважайте і ринок себе відрегулює
Кейнс - можна з допомогою нічим не забезпечених грошей вкладених в ринок -відтягнути кризу (прискорити розвиток)

Але є нюанс
Щоб вкласти крім грошей - потрібні ще й люди
Людей можна виховати або нагайкою або прикладом
Якщо прикладом - це еволюційно.
Нагайками вже пробували до добра не привело.

Тому ще раз
Завязуй з фантазією що ти зрозумів що ти прочитав в Бальцеровича..

ПС
про РОЗВИТОК ринку
казка про
картоплину-картоплю-чіпси....
Це найпримітивніший приклад який показує як РОЗВИВАЄТЬС ринок в нормальній Державі
Всі інші варіанти це а-ля допінг в спортсмена. Можна перемогти , але ймовірніше за все - помреш.
Саме тому допінги й заборонені, бо їх використання приведе до загальної загибелі спортсменів при незначному прискоренні по часу досягнення максимально можливих результатів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:39

Оптика на гексадрони!

зробимо мацкалям боляче

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:40

fox767676

Та я читаю военных с ветки - ну реально святые люди,


Не буду розпереконувати, але… не всі йогурти однаково корисні))
Є такий психологічний ефект (може Віталя більш професійно його пояснить) , коли ми , чоловіки, схильні вважати, що красива дівчина неодмінно і розумна і чесна. Ми її наділяємо авансом цими якостями за її зовнішність)) . Так і тут можливо))
А насправді в ЗСУ потрапили всі: від академіків до дна спільноти. Весь зріз.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 січ, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:41

Дещо про внутрішнього ворога.
https://www.youtube.com/watch?v=bSPmxN3EnR8
https://kyivvlada.com.ua/news/klichko-p ... smi-video/

Говорять, ця особа вже закордоном.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я ж не вигадую своїх дурниць, а посилаюсь на те, що вивчив в фахівців.
Ти не вивчив - ти прочитав
Вивчив - це перевірив свої знання або шляхом практичних занять , або шляхом здачі екзаменів..
Ні до першого ні до другого - твоє прочитав відношення не має.

ПС
за своє життя, я прочитав більше 1 000 000 сторінк... і це жодним чином не зробило мене фахівцем у всіх галузях які були описані на цих сторінках.
А от збудоване мною - робить мене фахівцем в будівництві
Рахунок в бізнесі- відображає мої економічні знання

Золота медаль у школі та червоний диплом вишу, а також ..., дає мені підстави вважати, що вивчення мною хоч біології хоч будь-яких інших напрямків, в мене виходить мінімум на "4" добре.
Економіка навряд є виключенням.
Натівські курси саме з економіки, які проводили досвідчені викладачі з економіки, я опанував легко та відмінно.
Тобто апріорі нулем я не можу бути в економіці.
Тим паче в дискусіях з чуваком, який опанував дрібний бізнес.
Що не є якимось чимсь заоблачним...
Це опановує значна частина суспільства....
Ти ж сам співав, що для твоїх досягнень головне --- пахати й пахати... 30 років... економлячи.
Нічого занадто складного...
Ти співав це сам.

Тепер хоч проспівати, що треба бути якимось унікальним, щоб досягти такого досвіду, рівня знань?

Але знов таки: до управління ринком країни це має таке ж відношення, як керування командиром підрозділу до керування ГК Збройними Силами.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 січ, 2025 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:41

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!

Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу? :lol: чим він заробляв на хліб?

ще питаєш, Хауса
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:41

Хоче народ "пірамідки")))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!

Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу? :lol: чим він заробляв на хліб?

1. Якщо 30+ років(незалежності) народ бачить, що умовні лікарі лікують від раку таблетками, а люди все одно через рік-два помирають... - то народ таки набрався ДУХУ/СМІЛИВОСТІ і РИЗИКНУВ проголосувати за "новий спосіб лікування від раку"!
Що не так?
Люди втомились від "стандартних" результатів їхнього голосування))
Народ спробував НОВЕ!

Хто ж знав, що це ті самі таблетки, лише загорнули їх у нову НЕстандартну упаковку? :D


п.с.
Але народ і надалі потребує "таблеток від раку"!

Хто запропонує "новітні технології", той і переможе! :mrgreen:


2. Чому не "простий хлопець ", якщо з простої сім'ї?!
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 21 січ, 2025 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А насправді в ЗСУ потрапили всі: від академіків до дна спільноти. Весь зріз.
І ті хто ЗАГИНУВ захищаючи нас -автоматично перетворюються на ГЕРОЇВ змивши своєю кровью всі свої гріхи які встигли зробити до цього.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:43

  budivelnik написав:
  Hotab написав:А насправді в ЗСУ потрапили всі: від академіків до дна спільноти. Весь зріз.
І ті хто ЗАГИНУВ захищаючи нас -автоматично перетворюються на ГЕРОЇВ змивши своєю кровью всі свої гріхи які встигли зробити до цього.

Не думав про це ніколи. Але хай буде
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:44

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тобто, народ дивиться і НАМАГАЄТЬСЯ КОПІЮВАТИ владу!!!
а власть кого копирует?

не макак же
flyman
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  #<1 ... 1204412045120461204712048 ... 12050>
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