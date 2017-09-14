Додано: Вів 21 січ, 2025 22:57

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: На перших - це заходи по стимулюванню розвитку. На перших - це заходи по стимулюванню розвитку. Ще раз

А. Сміт - не заважайте і ринок себе відрегулює

Кейнс - можна з допомогою нічим не забезпечених грошей вкладених в ринок -відтягнути кризу (прискорити розвиток) Ще разА. Сміт - не заважайте і ринок себе відрегулюєКейнс - можна з допомогою нічим не забезпечених грошей вкладених в ринок -відтягнути кризу (прискорити розвиток) Ще раз: прикладів підвищення швидкості розвитку країн за дій регуляторів ринку в світі достатньо.

Теорій і практик.

Про лише еволюційний шлях чув лише від тебе.

Хоча раніше ти співав про кожен підійде до дзеркала; кожен на 5-10% зробить більше. Ще раз: прикладів підвищення швидкості розвитку країн за дій регуляторів ринку в світі достатньо.Теорій і практик.Про лише еволюційний шлях чув лише від тебе.Хоча раніше ти співав про кожен підійде до дзеркала; кожен на 5-10% зробить більше.

1 Я не казав - ЛИШЕ2 Є причини - є наслідкиПричина нашого повільного розвитку( з твоєї точки зору повільного) - є ВІДСУТНІСТь необхідної кількості людей з бізнесовим мишленням3 Мала кількість людей з необхідним алгоритмом мишлення - повязана з останніми 100 роками відмінностей в розвитку України і оточуючих нас країн4 Так приліт марсіан з вмінням генетичного маніпулювання- може пришвидшити вирощення необхідного геному... - але це фантазія.5 Так якщо складуться умови що в нас одночасноа - зявиться Мессія(правильні можновладці)б - населення проснувшись зранку вирішить стати спочатку капіталістами і тільки через 20 років споживачамив - в світ буде надлишок ресурсів/технологій і нестача послуг/товарів які з нашою допомого можна буде виготовитиОт тоді все буде правильно...А до того , все буде як розповідаю яТі хто подивившись в зеркало вирішать жити краще ніж оточуючі - створять основу реформаторівдіти основи реформаторів - наживуть капітал і почнуть в своєму середовищі вирощувати лідерів і партії які будуть захищати їх стиль життя...Як бачиш - як мінімум 2-3 покоління або 50-80 років щоб догнати СЬОГОДНІШНІЙ рівень ШВЕЦІЇ ( до Польщі років 30)