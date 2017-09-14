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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120451204612047120481204912050>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:45

  Hotab написав:fox767676

Та я читаю военных с ветки - ну реально святые люди,


Не буду розпереконувати, але… не всі йогурти однаково корисні))
Є такий психологічний ефект (може Віталя більш професійно його пояснить) , коли ми , чоловіки, схильні вважати, що красива дівчина неодмінно і розумна і чесна. Ми її наділяємо авансом цими якостями за її зовнішність)) . Так і тут можливо))
А насправді в ЗСУ потрапили всі: від академіків до дна спільноти. Весь зріз.


Ти - чоловік? Як і детройт? Офіцери, які в війну вважають, що не повинні воювати, а за тебе повинні вмирати інші, розраховуєш виїхати на шиї людей, які принесуть набагато менше користі на війні через свої проблеми зі здоровям і відсутність досвіду, зокрема поводження зі зброєю?
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:46

  Успіх написав:Але народ і надалі потребує "таблеток від раку"!
нет никакого народа есть 30+ млн людей "кто в лес кто по дрова" с абсолютно разными ценностями и понятиями о жизни (детей в расчет не берем). Даже у нас на ветке нет 2х одинаковых мнений. Каждый суслик агроном.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 22:49, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ти не вивчив - ти прочитав
Вивчив - це перевірив свої знання або шляхом практичних занять , або шляхом здачі екзаменів..
Ні до першого ні до другого - твоє прочитав відношення не має.

ПС
за своє життя, я прочитав більше 1 000 000 сторінк... і це жодним чином не зробило мене фахівцем у всіх галузях які були описані на цих сторінках.
А от збудоване мною - робить мене фахівцем в будівництві
Рахунок в бізнесі- відображає мої економічні знання

Золота медаль у школі та червоний диплом вишу, а також ..., дає мені підстави вважати, що вивчення мною хоч біології хоч будь-яких інших напрямків, в мене виходить мінімум на "4" добре.
Економіка навряд є виключенням.
Натівські курси саме з економіки, які проводили досвідчені викладачі з економіки, я опанував легко та відмінно.
Тобто апріорі нулем я не можу бути в економіці.
Тим паче в дискусіях з чуваком, який опанував дрібний бізнес.
Що не є якимось чимсь заоблачним...
Це опановує значна частина суспільства....
Ти ж сам співав, що для твоїх досягнень головне --- пахати й пахати... 30 років... економлячи.
Нічого занадто складного...
Ти співав це сам.

Тепер хоч проспівати, що треба бути якимось унікальним, щоб досягти такого досвіду, рівня знань?

Але знов таки: до управління ринком країни це має таке ж відношення, як керування командиром підрозділу до керування ГК Збройними Силами.
]між тим що ти робив в школі і сьогоднішнім воєнпенсом пройшло так років з 30....
Чи вистарчає не школяру розуміння що його вміння правильно сприймати НОВУ інформацію залишилось на попередньому рівні?
Так для прикладу
Дитина народжується не знаючи жодної мови і не маючи перекладача...
Десь за 2 роки вони вивчає мову не маючи ніякого багажу...
От тільки всього 5% населення в наступних 20 років життя вивчає ще хоча б одну мову....
А прикладів коли людина після 30-40 вивчила нову мову - взагалі одиничні
ПС
в СРСР вступати на денне відділення вишу можна було тільки до 35 років.
Сам догадаєшся чому?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 21 січ, 2025 22:50, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:На перших - це заходи по стимулюванню розвитку.
Ще раз
А. Сміт - не заважайте і ринок себе відрегулює
Кейнс - можна з допомогою нічим не забезпечених грошей вкладених в ринок -відтягнути кризу (прискорити розвиток)

Ще раз: прикладів підвищення швидкості розвитку країн за дій регуляторів ринку в світі достатньо.
Теорій і практик.

Про лише еволюційний шлях чув лише від тебе.
Хоча раніше ти співав про кожен підійде до дзеркала; кожен на 5-10% зробить більше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:48

  flyman написав: таке, а на колінах повзти це ВІРА, а решта то хня,

Тут розмова про віру була в контексті впливу на війну. Нікому своє не навязую і думаю що держава має бути відокремлена од релігії.
Веде вона себе як слон в посудній лавці. Якщо є держ зрадники серед духовенства їх треба судити на загальних підставах.
Бронь для них теж дурь як і інститут капеланів. Не можуть стріляти хай йдуть виносять ранених чи вбитих. Хай копають окопи.
З протестантами чи якимись крішнаїтами аналогічно.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:55

За крок до перевороту думок©ч.3

  холява написав:Но ни слова о том что бросил своих побратимов
Ще з початку уйопувань за доглядом - в нас НІХТО таких не критикував!
А потім пішли ще уйопування в сзч - так теж, всі, як один казали про таких: "і правильно зробив!"

Як так?©
Чому?
(мали б, наче, всі бути злі на таких. А воно он як, Міхалич©)

п.с.
А ти чого не залишився?
Не вірю, що не було можливості! ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 21 січ, 2025 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:57

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:На перших - це заходи по стимулюванню розвитку.
Ще раз
А. Сміт - не заважайте і ринок себе відрегулює
Кейнс - можна з допомогою нічим не забезпечених грошей вкладених в ринок -відтягнути кризу (прискорити розвиток)
Ще раз: прикладів підвищення швидкості розвитку країн за дій регуляторів ринку в світі достатньо.
Теорій і практик.
Про лише еволюційний шлях чув лише від тебе.
Хоча раніше ти співав про кожен підійде до дзеркала; кожен на 5-10% зробить більше.
1 Я не казав - ЛИШЕ
2 Є причини - є наслідки
Причина нашого повільного розвитку( з твоєї точки зору повільного) - є ВІДСУТНІСТь необхідної кількості людей з бізнесовим мишленням
3 Мала кількість людей з необхідним алгоритмом мишлення - повязана з останніми 100 роками відмінностей в розвитку України і оточуючих нас країн
4 Так приліт марсіан з вмінням генетичного маніпулювання- може пришвидшити вирощення необхідного геному... - але це фантазія.
5 Так якщо складуться умови що в нас одночасно
а - зявиться Мессія(правильні можновладці)
б - населення проснувшись зранку вирішить стати спочатку капіталістами і тільки через 20 років споживачами
в - в світ буде надлишок ресурсів/технологій і нестача послуг/товарів які з нашою допомого можна буде виготовити

От тоді все буде правильно...

А до того , все буде як розповідаю я
Ті хто подивившись в зеркало вирішать жити краще ніж оточуючі - створять основу реформаторів
діти основи реформаторів - наживуть капітал і почнуть в своєму середовищі вирощувати лідерів і партії які будуть захищати їх стиль життя...

Як бачиш - як мінімум 2-3 покоління або 50-80 років щоб догнати СЬОГОДНІШНІЙ рівень ШВЕЦІЇ ( до Польщі років 30)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Людей можна виховати або нагайкою або прикладом

Когда такое пишете на военной ветке, нужно обозначать ударение :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:дає мені підстави вважати, що вивчення мною хоч біології хоч будь-яких інших напрямків, в мене виходить мінімум на "4" добре.
Економіка навряд є виключенням.
між тим що ти робив в школі і сьогоднішнім воєнпенсом пройшло так років з 30....
Чи вистарчає не школяру розуміння що його вміння правильно сприймати НОВУ інформацію залишилось на попередньому рівні?
Так для прикладу
Дитина народжується не знаючи жодної мови і не маючи перекладача...
Десь за 2 роки вони вивчає мову не маючи ніякого багажу...
От тільки всього 5% населення в наступних 20 років життя вивчає ще хоча б одну мову....
А прикладів коли людина після 30-40 вивчила нову мову - взагалі одиничні
ПС
в СРСР вступати на денне відділення вишу можна було тільки до 35 років.
Сам догадаєшся чому?

Тобто ти намагаєшся побудувати єралашик на підставі, що я отупів або відстав від життя.
Смішно.

Я витратив час, вивчав оті основи економіки (як основи фізики), вивчав як і чому реалізуватись реформи в країнах, вивчав думки Мицика, Сана, Аляка, ПаундСтерлінга та ін. форумчанин, які і зараз діляться своїми думками на економічному форумі, цікавлюсь, що нового є сучасного, а ти зі стелі --- да ти типу відстав від економічної думки, а я за прилавком і 30 років важкої праці в нижній ланці бізнесу в тренді трендів.
Смішно...
Чого ти тільки не вигадаєш.

Сорян,але я буду прислухатися до фахівців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:00

  Успіх написав:ДУХУ/СМІЛИВОСТІ і РИЗИКНУВ проголосувати за "новий спосіб лікування від раку"!
Що не так?
Люди втомились від "стандартних" результатів їхнього голосування))
Народ спробував НОВЕ!


У Вас магічна свідомість.
Невже Ви й сам поперлись би керувати державою?
Чого ж в армії не рвались до руля? Як гадаєте батарею б потянули? А дивізіон? :wink:
І це ж друже ще не держава.
Дивізіон входить в бригаду, бригада в корпус це і до сирського ще далеко, а ви прям в головнокомандувачі?
А ще армія це не єдина сфера його відповідальності. Тримається ця конструкція тільки за рахунок іноземних радників і втрати субєктності.
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