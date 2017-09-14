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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1204612047120481204912050>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:ти намагаєшся побудувати єралашик на підставі, що я отупів або відстав від життя.
Ти будеш заперечувати що швидкість засвоєння нового в тебе зараз на пару порядків нижча ніж була в дитинстві?
Думаю що не ризикнеш
А раз так - то признай що людина яка все життя займалась всім і читала всіх - на кінці життя точно не знає нічого і просрала все.
Я помилився?
ПС
навіть твій куций набір заперечень..
99%-єралашик...
1% - деколи міняється

Повен підказати тобі що ти настільки отупів що не в стані навіть згенерувати щось більш менші не таке примітивне.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:05

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:
От накуя оті всі "круть - верті"???

Я ж конкретно поставив питання - хіба не ЦЕ хоче народ?


взагалі то всім по цимбалам хто і що там хоче, кожен може хотіти що завгодно. головне які наслідки того "хотіння" і хто за то все відповідатиме.

Народ в основному це сірі та убогі, але успіхи та подібна їм ЦА університети не закінчувала, а якщо і закінчувала, то нормальний розподіл їм ні про що, не кажучи приміряти його до суспільства. От і виходить що загальне виборче право це шлях в охлократію, якщо нема противаг та стримувань.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:05

  budivelnik написав:2 Є причини - є наслідки
Причина нашого повільного розвитку( з твоєї точки зору повільного) - є ВІДСУТНІСТь необхідної кількості людей з бізнесовим мишленням

Ніііт.
Люди з бізнесовим мишленням були витіснені з ринку, коли він досяг вичерпання ресурсів росту ринку.
Подалися в наймані, заробітчани.

Тому що регулятори ринку не виконали свою функцію - не вжили заходів до подальшого реформування ринку, створення сприятливих умов для його розвитку.
Саме це їх функція.
І ніякими кількостями бізнесменів її не замістиш.
Це абетка ринку.
Читай книжки від фахівців, які розуміють і бачать всю картинко вширь та вглибину. Гудбай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:06

  tester7336 написав:
  pesikot написав:Людина з якого народу ?


ну як з якого. з богообранного. вища каста. :lol: :lol:

а вони хоч в курсі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:07

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:Людей можна виховати або нагайкою або прикладом
Когда такое пишете на военной ветке, нужно обозначать ударение :)
Якщо жартуєм - значить не все втрачене. :D
Власний прИклад , як на мене -переможе приклАд
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:ти намагаєшся побудувати єралашик на підставі, що я отупів або відстав від життя.
Ти будеш заперечувати що швидкість засвоєння нового в тебе зараз на пару порядків нижча ніж була в дитинстві?

Не буду.
Я тобі вказав, що маю підстави вважати, що і цієї меншої швидкості цілком вистачить для засвоєння необхідного для розуміння рівня знань.

Закінчуй підміняти предмети.
На які тобі схочеться, бо зручно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Люди з бізнесовим мишленням були витіснені з ринку, коли він досяг вичерпання ресурсів росту ринку.
Дурень думкою багатіє.

Ще раз для багатих думкою
Поки в країні відсутнє ожиріння
Поки плата за чоловічу зачіску менша 20 доларів
Поки проїзд а громадському транспорті дешевший 2 доларів
і так далі і тому подібне
Доти у ринку є внутрішні ресурси для росту, які залежать ВИКЛЮЧНО від бажання власного населення ці ресурси реалізувати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:11

Цього року Україна розраховує (https://babel.ua/news/114669-ukrajina-r ... ki-vid-yes) отримати €30,6 мільярда підтримки від ЄС. У цю суму входять:

🔴€18,1 мільярда — кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів РФ;
🔴€12,5 мільярда — фінансова допомога в межах інструменту Ukraine Facility.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:12

  flyman написав:Народ в основному це сірі та убогі, але успіхи та подібна їм ЦА університети не закінчувала, а якщо і закінчувала, то нормальний розподіл їм ні про що, не кажучи приміряти його до суспільства. От і виходить що загальне виборче право це шлях в охлократію, якщо нема противаг та стримувань.

Народ український не гірший за будь-який інший.

Треба працювати з тим, що є.
Проблема апріорі не в народі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:15

  pesikot написав:21.01.2025 19:15

Вже і від інавгурації пройшло 24 години.
Війну Трамп не закінчив.
Що і очікувалось мною

Але секта свідків святого Трампонія про це вже мовчить та продовжує вірити в Трампа.
Кидаючись на кожного, хто критикує Трампа

Але як раніше розповідали, як казали. Трамп приде - все порішає. 24 години

Дуже погано, коли люди відриваються від реальності та починають жити ілюзіями. Чи просто брешуть


Если вам нравятся Портниковы, то Америка вам ничего не должна.
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