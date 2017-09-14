detroytred написав:ти намагаєшся побудувати єралашик на підставі, що я отупів або відстав від життя.
Ти будеш заперечувати що швидкість засвоєння нового в тебе зараз на пару порядків нижча ніж була в дитинстві? Думаю що не ризикнеш А раз так - то признай що людина яка все життя займалась всім і читала всіх - на кінці життя точно не знає нічого і просрала все. Я помилився? ПС навіть твій куций набір заперечень.. 99%-єралашик... 1% - деколи міняється
Повен підказати тобі що ти настільки отупів що не в стані навіть згенерувати щось більш менші не таке примітивне.
Успіх написав: От накуя оті всі "круть - верті"???
Я ж конкретно поставив питання - хіба не ЦЕ хоче народ?
взагалі то всім по цимбалам хто і що там хоче, кожен може хотіти що завгодно. головне які наслідки того "хотіння" і хто за то все відповідатиме.
Народ в основному це сірі та убогі, але успіхи та подібна їм ЦА університети не закінчувала, а якщо і закінчувала, то нормальний розподіл їм ні про що, не кажучи приміряти його до суспільства. От і виходить що загальне виборче право це шлях в охлократію, якщо нема противаг та стримувань.
budivelnik написав:2 Є причини - є наслідки Причина нашого повільного розвитку( з твоєї точки зору повільного) - є ВІДСУТНІСТь необхідної кількості людей з бізнесовим мишленням
Ніііт. Люди з бізнесовим мишленням були витіснені з ринку, коли він досяг вичерпання ресурсів росту ринку. Подалися в наймані, заробітчани.
Тому що регулятори ринку не виконали свою функцію - не вжили заходів до подальшого реформування ринку, створення сприятливих умов для його розвитку. Саме це їх функція. І ніякими кількостями бізнесменів її не замістиш. Це абетка ринку. Читай книжки від фахівців, які розуміють і бачать всю картинко вширь та вглибину. Гудбай.
detroytred написав:Люди з бізнесовим мишленням були витіснені з ринку, коли він досяг вичерпання ресурсів росту ринку.
Дурень думкою багатіє.
Ще раз для багатих думкою Поки в країні відсутнє ожиріння Поки плата за чоловічу зачіску менша 20 доларів Поки проїзд а громадському транспорті дешевший 2 доларів і так далі і тому подібне Доти у ринку є внутрішні ресурси для росту, які залежать ВИКЛЮЧНО від бажання власного населення ці ресурси реалізувати.
flyman написав:Народ в основному це сірі та убогі, але успіхи та подібна їм ЦА університети не закінчувала, а якщо і закінчувала, то нормальний розподіл їм ні про що, не кажучи приміряти його до суспільства. От і виходить що загальне виборче право це шлях в охлократію, якщо нема противаг та стримувань.
Народ український не гірший за будь-який інший.
Треба працювати з тим, що є. Проблема апріорі не в народі.