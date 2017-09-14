detroytred написав:що маю підстави вважати, що і цієї меншої швидкості цілком вистачить для засвоєння необхідного для розуміння рівня знань.
А я маю підстави вважати що в тебе запаморочення від КОЛИШНІХ можливостей. Тим більше що по великому рахунку ти НІЧОГО( серьозного) не можеш передати своїм дітям- а значить твої можливості були настільки мізерними що з їх допомогою ти ледь-ледь забезпечив своє існування і не зміг їх використати так щоб створити хоч щось для наступних поколінь.
detroytred написав:Люди з бізнесовим мишленням були витіснені з ринку, коли він досяг вичерпання ресурсів росту ринку.
Дурень думкою багатіє.
Ще раз для багатих думкою Поки в країні відсутнє ожиріння Поки плата за чоловічу зачіску менша 20 доларів Поки проїзд а громадському транспорті дешевший 2 доларів і так далі і тому подібне Доти у ринку є внутрішні ресурси для росту, які залежать ВИКЛЮЧНО від бажання власного населення ці ресурси реалізувати.
А бажання власного населення визначаються діями регуляторів ринку. Я тобі про це роками вказую. Що зроби крок цей далі.
detroytred написав:що маю підстави вважати, що і цієї меншої швидкості цілком вистачить для засвоєння необхідного для розуміння рівня знань.
А я маю підстави вважати що в тебе запаморочення від КОЛИШНІХ можливостей. Тим більше що по великому рахунку ти НІЧОГО( серьозного) не можеш передати своїм дітям- а значить твої можливості були настільки мізерними що з їх допомогою ти ледь-ледь забезпечив своє існування і не зміг їх використати так щоб створити хоч щось для наступних поколінь.
Це не підстави, а твоя чергова підміна предмету.
Якщо чухається на цю тему, то заспівай про те, що ти досяг не завдяки "важко працював 30 років" і вкладав в капітал, коли працівники ..., а завдяки своїм чудодійним бізнесовим здібностям. Три рази банкротів.
Співай про себе, якщо чухається. А не вигадуй про інших.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 січ, 2025 23:25, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав: таке, а на колінах повзти це ВІРА, а решта то хня,
Тут розмова про віру була в контексті впливу на війну. Нікому своє не навязую і думаю що держава має бути відокремлена од релігії. Веде вона себе як слон в посудній лавці. Якщо є держ зрадники серед духовенства їх треба судити на загальних підставах. Бронь для них теж дурь як і інститут капеланів. Не можуть стріляти хай йдуть виносять ранених чи вбитих. Хай копають окопи. З протестантами чи якимись крішнаїтами аналогічно.
я в контексті увірувавших в образ голобородька, ці мають іти до кінця за ним, чому успіх відрікся?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 січ, 2025 23:22, всього редагувалось 1 раз.
▪️На инаугурации Трампа Илон Маск вызвал бурю обсуждений своим странным жестом. С тех пор не утихают споры: это была ошибка? Попытка подражать Гитлеру, Муссолини — или римским императорам?
▪️Те, кто хочет изучить «римский салют» итальянских фашистов, могут посетить почти 2000-летнюю колонну Траяна в Риме. На ней изображены солдаты империи с вытянутыми руками — художники, писатели и режиссёры заимствовали этот жест в последующие века.
▪️Бенито Муссолини превратил его в массовый феномен. Позже Адольф Гитлер последовал примеру своего коллеги диктатора, хотя его версия была более строгой.
▪️На инаугурации Дональда Трампа вчера Илон Маск сделал примечательное движение. Во время короткой речи перед ликующей толпой он дважды резко поднял руку вверх и заявил: «Будущее цивилизации обеспечено».
▪️Что хотел выразить своим жестом советник правительства? Отсылался ли он к Римской империи? Подражал ли Муссолини? Или Гитлеру? Или это было всего лишь недоразумение, как утверждают его сторонники?
▪️Эта осторожность кажется неожиданной, ведь Маск известен своей любовью к античности. В одном из своих твитов он признался, что думает о Римской империи каждый день. В частности, он хвалил консервативного римского политика Суллу, который в поздний период республики захватил власть, якобы чтобы спасти государство. Маск написал, что сегодня тоже нужен такой лидер.
▪️«Его взгляд на Суллу особенно проблематичен — он был одним из худших мясников в римской истории», — сказала о Маске в интервью SPIEGEL античный историк и автор бестселлеров Мэри Бирд.
▪️Советник Трампа также с большим восхищением относится к Юлию Цезарю. В сентябре он возложил цветы в римском храме в честь диктатора, который привёл к краху римской республики.
▪️Андреа Строппа, 30 лет, близкое доверенное лицо Илона Маска, выступающий в Италии как его голос, прокомментировал этот жест в соцсети X: «Римская империя вернулась», — написал он. «И началась с „римского салюта“. Однако вскоре этот пост был удалён
С политикой и её ловушками Илон Маск пока что знаком недостаточно, особенно в сравнении с Джорджей Мелони, которая начала свою политическую карьеру ещё в юности. Миллиардер и премьер-министр Италии, прилетевшая специально на инаугурацию Трампа, дружат. «Я восхищаюсь ею», — говорит Маск. Мелони называет его «драгоценным гением».
▪️Когда речь заходит о фашизме, Маск вряд ли мог найти лучшего учителя. Мелони точно знает, как иронично разыгрывать символику. Например, на предвыборных митингах она нарочито неуклюже поднимает руку для «римского салюта», а затем смеётся над этим.
▪️«Всё не так серьёзно, мы просто шутим», — таков её посыл. При этом оппозиция, которая реагирует возмущённо, выглядит напряжённой и ретроградной. Поклонники в восторге.
▪️Такая схема «раздражение-реакция» сработала и в случае с Илоном Маском. Итальянские оппозиционные политики заявили, что его жест напоминает о «смерти, войне и уничтожении». Социал-демократическая партия назвала это «атакой на свободу и демократию».
▪️Писатель Роберто Савиано, известный своими расследованиями мафии, заявил, что жест Маска указывает на «политические ужасы, которые мы считали навсегда похороненными». «Будь проклят, Маск», — написал Савиано в Instagram.
▪️«Честно говоря, им нужны трюки получше», — отреагировал Маск на критику. «Эти „все-гитлеровские-атаки“ такие утомительные», — добавил он.
▪️Его итальянский друг Андреа Строппа предложил другую интерпретацию. «Илон — аутист», — сказал он. Маск просто хотел выразить свои чувства и сказать сторонникам Трампа: «Моё сердце с вами»
flyman написав:Народ в основному це сірі та убогі, але успіхи та подібна їм ЦА університети не закінчувала, а якщо і закінчувала, то нормальний розподіл їм ні про що, не кажучи приміряти його до суспільства. От і виходить що загальне виборче право це шлях в охлократію, якщо нема противаг та стримувань.
Народ український не гірший за будь-який інший.
Треба працювати з тим, що є. Проблема апріорі не в народі.
А муха ще той флюгерок)) Колись я казав , що народ трохи тойво в масі, його треба за хобот і вести. А інколи і пліткою, бо маса такого навирішує..,Так воно ж там щось кривлячись «не такой народ». А зараз саме це ж саме пише. Чмошник, ще раз переконуємся))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 січ, 2025 23:28, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Народ в основному це сірі та убогі, але успіхи та подібна їм ЦА університети не закінчувала, а якщо і закінчувала, то нормальний розподіл їм ні про що, не кажучи приміряти його до суспільства. От і виходить що загальне виборче право це шлях в охлократію, якщо нема противаг та стримувань.
Народ український не гірший за будь-який інший.
Треба працювати з тим, що є. Проблема апріорі не в народі.
1. перечитай кілька разів останнє речення 2. де було що мова про якусь конкретну націю, якщо мова про статистичний розподіл
ти точно відмінник і медаліст, чи як хотаб ще "олімпієць"?