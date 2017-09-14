Все визначається досягнутим результатом.detroytred написав:budivelnik написав:А я маю підстави вважати що в тебе запаморочення від КОЛИШНІХ можливостей.
Тим більше що по великому рахунку ти НІЧОГО( серьозного) не можеш передати своїм дітям- а значить твої можливості були настільки мізерними що з їх допомогою ти ледь-ледь забезпечив своє існування і не зміг їх використати так щоб створити хоч щось для наступних поколінь.
Це не підстави, а твоя чергова підміна предмету.
Якщо чухається на цю тему, то заспівай про те, що ти досяг не завдяки "важко працював 30 років" і вкладав в капітал, коли працівники ..., а завдяки своїм чудодійним бізнесовим здібностям.
Три рази банкротів.
Співай про себе, якщо чухається.
А не вигадуй про інших.
А те що по дорозі були негаразди - зайвий раз підтверджує народну мудрість
Не помиляється тільки той хто нічого не робить...
ТМ(с) Народна мудрість
О ти у нас без помилок - і як тебе це характеризує з точки зору Народної мудрості?