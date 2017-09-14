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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12047120481204912050

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:що маю підстави вважати, що і цієї меншої швидкості цілком вистачить для засвоєння необхідного для розуміння рівня знань.
А я маю підстави вважати що в тебе запаморочення від КОЛИШНІХ можливостей.
Тим більше що по великому рахунку ти НІЧОГО( серьозного) не можеш передати своїм дітям- а значить твої можливості були настільки мізерними що з їх допомогою ти ледь-ледь забезпечив своє існування і не зміг їх використати так щоб створити хоч щось для наступних поколінь.

Це не підстави, а твоя чергова підміна предмету.

Якщо чухається на цю тему, то заспівай про те, що ти досяг не завдяки "важко працював 30 років" і вкладав в капітал, коли працівники ..., а завдяки своїм чудодійним бізнесовим здібностям.
Три рази банкротів.

Співай про себе, якщо чухається.
А не вигадуй про інших.
Все визначається досягнутим результатом.
А те що по дорозі були негаразди - зайвий раз підтверджує народну мудрість
Не помиляється тільки той хто нічого не робить...
ТМ(с) Народна мудрість
О ти у нас без помилок - і як тебе це характеризує з точки зору Народної мудрості?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:34

flyman

де було що мова про якусь конкретну націю,


Де було, що чмошник - якась конкретна муха? Може який дрозофіл :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:50

Господар Вельзевула о вы живы
Wirująświatła
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  #<1 ... 12047120481204912050
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