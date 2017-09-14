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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1204712048120491205012051 ... 12054>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:що маю підстави вважати, що і цієї меншої швидкості цілком вистачить для засвоєння необхідного для розуміння рівня знань.
А я маю підстави вважати що в тебе запаморочення від КОЛИШНІХ можливостей.
Тим більше що по великому рахунку ти НІЧОГО( серьозного) не можеш передати своїм дітям- а значить твої можливості були настільки мізерними що з їх допомогою ти ледь-ледь забезпечив своє існування і не зміг їх використати так щоб створити хоч щось для наступних поколінь.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:16

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Люди з бізнесовим мишленням були витіснені з ринку, коли він досяг вичерпання ресурсів росту ринку.
Дурень думкою багатіє.

Ще раз для багатих думкою
Поки в країні відсутнє ожиріння
Поки плата за чоловічу зачіску менша 20 доларів
Поки проїзд а громадському транспорті дешевший 2 доларів
і так далі і тому подібне
Доти у ринку є внутрішні ресурси для росту, які залежать ВИКЛЮЧНО від бажання власного населення ці ресурси реалізувати.

А бажання власного населення визначаються діями регуляторів ринку.
Я тобі про це роками вказую.
Що зроби крок цей далі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:16

Зображення

Маск исковеркал имя Олафа Шольца

Так американский миллиардер отреагировал на заявление канцлера Германии, который высказался про неоднозначный жест (https://t.me/lentadnya/127072) Маска.

Шольц подчеркнул, что в Европе и Германии «каждый может говорить, что хочет», но ультраправые настроения недопустимы.

«Shame on Oaf Schitz [Позор тебе тупица Шиц]», — написал (https://x.com/elonmusk/status/1881707490762731984) миллиардер в собственной соцсети X. А поводом для такого гнева стала критика Шольца, который назвал поведение Маска (речь идёт о вчерашнем жесте, напоминающим зигу) угрозой для демократического развития Европы. Канцлер ФРГ считает (https://www.radiosvoboda.org/a/news-ola ... 83922.html) неприемлемым поддержку ультраправых сил в ЕС, а Маск ранее говорил (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6765720f9a7947039249ff75), что прокремлёвская «Альтернатива для Германии» (AfD) должна спасти Германию.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:19

  budivelnik написав:
  detroytred написав:що маю підстави вважати, що і цієї меншої швидкості цілком вистачить для засвоєння необхідного для розуміння рівня знань.
А я маю підстави вважати що в тебе запаморочення від КОЛИШНІХ можливостей.
Тим більше що по великому рахунку ти НІЧОГО( серьозного) не можеш передати своїм дітям- а значить твої можливості були настільки мізерними що з їх допомогою ти ледь-ледь забезпечив своє існування і не зміг їх використати так щоб створити хоч щось для наступних поколінь.

Це не підстави, а твоя чергова підміна предмету.

Якщо чухається на цю тему, то заспівай про те, що ти досяг не завдяки "важко працював 30 років" і вкладав в капітал, коли працівники ..., а завдяки своїм чудодійним бізнесовим здібностям.
Три рази банкротів.

Співай про себе, якщо чухається.
А не вигадуй про інших.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 січ, 2025 23:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:21

  Banderlog написав:
  flyman написав: таке, а на колінах повзти це ВІРА, а решта то хня,

Тут розмова про віру була в контексті впливу на війну. Нікому своє не навязую і думаю що держава має бути відокремлена од релігії.
Веде вона себе як слон в посудній лавці. Якщо є держ зрадники серед духовенства їх треба судити на загальних підставах.
Бронь для них теж дурь як і інститут капеланів. Не можуть стріляти хай йдуть виносять ранених чи вбитих. Хай копають окопи.
З протестантами чи якимись крішнаїтами аналогічно.

я в контексті увірувавших в образ голобородька,
ці мають іти до кінця за ним,
чому успіх відрікся?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 січ, 2025 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:22

Der Spiegel: «Римская империя вернулась».

▪️На инаугурации Трампа Илон Маск вызвал бурю обсуждений своим странным жестом. С тех пор не утихают споры: это была ошибка? Попытка подражать Гитлеру, Муссолини — или римским императорам?

▪️Те, кто хочет изучить «римский салют» итальянских фашистов, могут посетить почти 2000-летнюю колонну Траяна в Риме. На ней изображены солдаты империи с вытянутыми руками — художники, писатели и режиссёры заимствовали этот жест в последующие века.

▪️Бенито Муссолини превратил его в массовый феномен. Позже Адольф Гитлер последовал примеру своего коллеги диктатора, хотя его версия была более строгой.

▪️На инаугурации Дональда Трампа вчера Илон Маск сделал примечательное движение. Во время короткой речи перед ликующей толпой он дважды резко поднял руку вверх и заявил: «Будущее цивилизации обеспечено».

▪️Что хотел выразить своим жестом советник правительства? Отсылался ли он к Римской империи? Подражал ли Муссолини? Или Гитлеру? Или это было всего лишь недоразумение, как утверждают его сторонники?

▪️Эта осторожность кажется неожиданной, ведь Маск известен своей любовью к античности. В одном из своих твитов он признался, что думает о Римской империи каждый день. В частности, он хвалил консервативного римского политика Суллу, который в поздний период республики захватил власть, якобы чтобы спасти государство. Маск написал, что сегодня тоже нужен такой лидер.

▪️«Его взгляд на Суллу особенно проблематичен — он был одним из худших мясников в римской истории», — сказала о Маске в интервью SPIEGEL античный историк и автор бестселлеров Мэри Бирд.

▪️Советник Трампа также с большим восхищением относится к Юлию Цезарю. В сентябре он возложил цветы в римском храме в честь диктатора, который привёл к краху римской республики.

▪️Андреа Строппа, 30 лет, близкое доверенное лицо Илона Маска, выступающий в Италии как его голос, прокомментировал этот жест в соцсети X: «Римская империя вернулась», — написал он. «И началась с „римского салюта“. Однако вскоре этот пост был удалён

С политикой и её ловушками Илон Маск пока что знаком недостаточно, особенно в сравнении с Джорджей Мелони, которая начала свою политическую карьеру ещё в юности. Миллиардер и премьер-министр Италии, прилетевшая специально на инаугурацию Трампа, дружат. «Я восхищаюсь ею», — говорит Маск. Мелони называет его «драгоценным гением».

▪️Когда речь заходит о фашизме, Маск вряд ли мог найти лучшего учителя. Мелони точно знает, как иронично разыгрывать символику. Например, на предвыборных митингах она нарочито неуклюже поднимает руку для «римского салюта», а затем смеётся над этим.

▪️«Всё не так серьёзно, мы просто шутим», — таков её посыл. При этом оппозиция, которая реагирует возмущённо, выглядит напряжённой и ретроградной. Поклонники в восторге.

▪️Такая схема «раздражение-реакция» сработала и в случае с Илоном Маском. Итальянские оппозиционные политики заявили, что его жест напоминает о «смерти, войне и уничтожении». Социал-демократическая партия назвала это «атакой на свободу и демократию».

▪️Писатель Роберто Савиано, известный своими расследованиями мафии, заявил, что жест Маска указывает на «политические ужасы, которые мы считали навсегда похороненными». «Будь проклят, Маск», — написал Савиано в Instagram.

▪️«Честно говоря, им нужны трюки получше», — отреагировал Маск на критику. «Эти „все-гитлеровские-атаки“ такие утомительные», — добавил он.

▪️Его итальянский друг Андреа Строппа предложил другую интерпретацию. «Илон — аутист», — сказал он. Маск просто хотел выразить свои чувства и сказать сторонникам Трампа: «Моё сердце с вами»
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:28

  detroytred написав:Проблема апріорі не в народі.
а в президентах с которыми нам 30 лет не везет) когда наш народ бастовал в последний раз? в Европах если что не так сразу забастовка. А наши хотят чтобы кто то им реформы сделал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 21 січ, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:28

  Успіх написав:
  холява написав:Но ни слова о том что бросил своих побратимов
Ще з початку уйопувань за доглядом - в нас НІХТО таких не критикував!
А потім пішли ще уйопування в сзч - так теж, всі, як один казали про таких: "і правильно зробив!"

Як так?©
Чому?
(мали б, наче, всі бути злі на таких. А воно он як, Міхалич©)

п.с.
А ти чого не залишився?
Не вірю, що не було можливості! ;)


Ні, не було можливості .
Звільнили за віком .
Як би можна було , то побіжав би галопом .
Навіть не дивлячись на спокійне життя держслужбовця .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:що маю підстави вважати, що і цієї меншої швидкості цілком вистачить для засвоєння необхідного для розуміння рівня знань.
А я маю підстави вважати що в тебе запаморочення від КОЛИШНІХ можливостей.
Тим більше що по великому рахунку ти НІЧОГО( серьозного) не можеш передати своїм дітям- а значить твої можливості були настільки мізерними що з їх допомогою ти ледь-ледь забезпечив своє існування і не зміг їх використати так щоб створити хоч щось для наступних поколінь.

Це не підстави, а твоя чергова підміна предмету.

Якщо чухається на цю тему, то заспівай про те, що ти досяг не завдяки "важко працював 30 років" і вкладав в капітал, коли працівники ..., а завдяки своїм чудодійним бізнесовим здібностям.
Три рази банкротів.

Співай про себе, якщо чухається.
А не вигадуй про інших.
Все визначається досягнутим результатом.
А те що по дорозі були негаразди - зайвий раз підтверджує народну мудрість
Не помиляється тільки той хто нічого не робить...
ТМ(с) Народна мудрість
О ти у нас без помилок - і як тебе це характеризує з точки зору Народної мудрості?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:50

Господар Вельзевула о вы живы
Wirująświatła
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