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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:52
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Проблема апріорі не в народі.
а в президентах с которыми нам 30 лет не везет) когда наш народ бастовал в последний раз? в Европах если что не так сразу забастовка. А наши хотят чтобы кто то им реформы сделал.
Я попав в цьому напрямку.
Мій висновок: керівники профсоюзів -- це ті ж самі можновладці. Саме вони визначають дії організації.
Головне: чому в них працюють вони, а в нас ні?
Да точно теж саме, як і з будь-яким іншим органом-організацією!
Поки самі можновладці не схотять поділитися з ними владою (самі не віддадуть частину своєї влади іншим можновладцям -- керівникам пріосоюзів; антимонопольному комітету і т.д., і т.п.), то справи не буде.
Буде формальна організація.
До речі, в Штатах профсоюзами керувала спочатку мафія. Сама відгризла отак собі шматок влади.
В інших же країнах можновладці самі делегувати частину влади профсоюзам. Для балансу...
Тобто виникла б мета у наших, то той же Чаплига отримав шматок влади, і виводив профсоюзи на забастовки аж гай шумів би...
Став можновладцем...
Але йому дулю.
Бо такої цілі в наших можновладців нема.
Демократія - це не про народ до влади, це про розширення кола можновладців.
На відміну від диктатури. Де коло звужується.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:58
Wirująświatła написав:Господар Вельзевула
о вы живы
В смысле?
Я катался на лыжах в Буковеле. Чудное место. Тело еще помнит, на черные не лез, но красными усладился.
По стране покатались с друганами. Мир через стекло GLS довольно неплохо выглядит,и даже те немногие вийсковые ,торчащие в придорожних куренях, мило махали нам проезжать.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:01
budivelnik написав:
Все визначається досягнутим результатом.
А те що по дорозі були негаразди - зайвий раз підтверджує народну мудрістьНе помиляється тільки той хто нічого не робить...
ТМ(с) Народна мудрість
О ти у нас без помилок - і як тебе це характеризує з точки зору Народної мудрості?
До чого тут негаразди-то по дорозі?
Ти знов підмінив.
А про результатом --- )))))
Бо заспівав це те той, хто коли йому про сталінський результат вказували в обгоренні, то казав про ефективність....
Три рази банкротів, 30 років важко працювати (і щось ти там казав, що і сім'ї було не солодко), то це не про якісь визначні бізнесові здібності.
Ти сам особисто доводив об'ємним повідомленням, що підприємництво (на твоєму рівні) то не складно ...., а важко...
Об'ємно так і детально.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 22 січ, 2025 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:01
detroytred написав:
Бо такої цілі в наших можновладців нема.
а если б вопрос стоял реформы или смерть? народ же может так поставить вопрос. На примере макак я показывал как стая копирует поведение лидера, но лидер у макак не абсолютный монарх, если что то не так его можно снять. Были ситуации когда половина макак была "за", половина "против" и стая делилась на две с разными лидерами. Похожие процессы были в Чехословакии, и в бывшей Югославии. Это нормально. Уровень лидера должен соответствовать уровню стаи. А если в стае разброд? Она либо делится на более стабильные фракции, либо ассимилируется с другими. Украину тоже ждет один из этих сценариев. Потому что слишком много хитрожопых развелось. пусть они выберут себе популиста, который всем своим начнет платить напечатанные деньги в качестве быстрой справедливости. Другие же потребуют справедливость другого рода, чтобы у каждого была возможность, а воспользуется он ей или нет - его право.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 00:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:07
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Бо такої цілі в наших можновладців нема.
а если б вопос стоял реформы или смерть?
Відповідальність можновдцям не загрожує)))
Вони всі в шоколаді за будь-яких розкладів.
А от коли китайцям вже дійсно загрожувала голодна смерть (після домни в кожній хаті; горобців всіх знищити; та ін.), то легко змінили мету і опа реформи --- запросили західний капітал і створили сприятливі для нього умови.
Навіть краснопузі китайці...
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:08
detroytred написав:
Три рази банкротів, 30 років важко працювати (і щось ти там казав, що і сім'ї було не солодко), то це не про якісь визначні бізнесові здібності.
Ти сам особисто доводив об'ємним повідомленням, що підприємництво (на твоєму рівні) то не складно ...., а важко...
Об'ємно так і детально.
Так в тому то і суть будь-якої діяльності де хочеш дійти вище ніж інші.
Але ж тобі якась книжкова думка засіла в голові згідно з якою досягати чогось можна тільки легко....
Це дурь і тупість в одному флаконі.
Саме тому що рух вверх - важкий, до вершин добираються ті хто БІЛЬШЕ(ефективніше) часто-густо важче - працює
Чим вище піднімаєшся-тим сильніший опір і конкуренція
Саме тому ті хто кудись дійшов - вміють цінувати досягнення тих хто піднявся вище
А ті хто все просрав-можуть тільки генерувати пояснення чому в них не вийшло чому ХТОСЬ в цьому винуватий
А все інше -це від лукавого
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 22 січ, 2025 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:14
detroytred написав:
А от коли китайцям вже дійсно загрожувала голодна смерть (після домни в кожній хаті; горобців всіх знищити; та ін.), то легко змінили мету і опа реформи --- запросили західний капітал і створили сприятливі для нього умови.
Навіть краснопузі китайці...
китайцы однородная масса. Кроме того там так построена система образования и контроля что инакомыслие невозможно. Поэтому роль лидера - ключевая, куда он пальцем покажет туда и побегут. Случилось так что побежали в капитализм. в 2006 году я впервые увидел китайское авто, какое то барахло... амулет копия Seat Toledo, в бежевом велюре, трудно было поверить что этим дерьмом можно завоевать мир. А какие сейчас китайские авто, утирают нос многим европейцам и японцам.
Какой прыжок за 20 лет. А у нас за 20 лет что нового, 2 майдана? не можем до конца определиться кто мы, европа? тогда нужно бастовать против беззакония и коррупции. Азия? тогда нужно становиться однородной массой и слепо идти за лидером. Махновщина...
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 00:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:17
холява написав: Успіх написав: холява написав:
Но ни слова о том что бросил своих побратимов
Ще з початку уйопувань за доглядом - в нас НІХТО таких не критикував!
А потім пішли ще уйопування в сзч - так теж, всі, як один казали про таких: "і правильно зробив!"
Як так?©
Чому?
(мали б, наче, всі бути злі на таких. А воно он як, Міхалич©)
п.с.
А ти чого не залишився?
Не вірю, що не було можливості!
Ні, не було можливості .
Звільнили за віком .
Як би можна було , то побіжав би галопом .
Навіть не дивлячись на спокійне життя держслужбовця .
Не втискаюсь в особисте.
Але суто для висвітлення питання.
На посади працівників ЗСУ (тобто цивільні посади в частинах ЗСУ) яке обмеження за віком?
Бо в мене колись підлеглі були років під 70. А в медицині, гадаю, цивільних посад взагалі купа куп повинно бути.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:17
Wirująświatła написав:
А у нас за 20 лет что нового, 2 майдана?
Зате ми не ловили горобців і не будували домни в колгоспах...
ПС
не хотів би я жити як середньостатистичний китаєць.
ППС
ще більше я б не хотів жити в 1930-1940 роках , де за якихось 10 років сралін і голодомор провів і промисловість на кістак селян України - побудував.
Як бачите - досягнення під палкою ще те задоволення для того хто досягає.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 22 січ, 2025 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:19
budivelnik написав:
не хотів би я жити як середньостатистичний китаєць.
а как среднестатистический украинец пожить, слабо? хрущик, зарплата 15, башляешь всем и везде.
budivelnik написав:
Як бачите - досягнення під палкою ще те задоволення для того хто досягає.
а никто не говорил что это хорошо. И вообще палка понятие относительное. посмотрите про китайские школы от первых лиц. У нас бы за попытку снять на телефон урок и учителя сразу забрали бы смартфон. Государственная тайна.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 00:28, всього редагувалось 2 разів.
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