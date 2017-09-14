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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:20
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
не хотів би я жити як середньостатистичний китаєць.
а как среднестатистический украинец пожить, слабо?
Якщо по рівню споживання - то я так і живу.
А от працюю в рази ефективніше середньостатистичного
То як ?
Я правильно роблю?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:22
budivelnik написав: detroytred написав:
Три рази банкротів, 30 років важко працювати (і щось ти там казав, що і сім'ї було не солодко), то це не про якісь визначні бізнесові здібності.
Ти сам особисто доводив об'ємним повідомленням, що підприємництво (на твоєму рівні) то не складно ...., а важко...
Об'ємно так і детально.
Так в тому то і суть будь-якої діяльності де хочеш дійти вище ніж інші.
Але ж тобі якась книжкова думка засіла в голові згідно з якою досягати чогось можна тільки легко....
Це дурь і тупість в одному флаконі.
Саме тому що рух вверх - важкий, до вершин добираються ті хто БІЛЬШЕ(ефективніше) часто-густо важче - працює
Чим вище піднімаєшся-тим сильніший опір і конкуренція
Саме тому ті хто кудись дійшов - вміють цінувати досягнення тих хто піднявся вище
А ті хто все просрав-можуть тільки генерувати пояснення чому в них не вийшло чому ХТОСЬ в цьому винуватий
А все інше -це від лукавого
Ти знов підмінив.
Мова була не про те, що легко досягти, а про те, що не завдяки якимось особливим бізнесовим здібностям ти досяг отого свого результату, а банально, як і всі середняки по здібностям ---- банально важко і довго працював.
Невже ти гадаєш, що твої отакі постійні намагання зістрибнути шляхом підміни не очевидні?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:26
detroytred написав:
Мова була не про те, що легко досягти, а про те, що не завдяки якимось особливим бізнесовим здібностям ти досяг отого свого результату, а банально, як і всі середняки по здібностям ---- банально важко і довго працював.
а чого ж ти червонодипломник і читач книжок - досяг меншого?
Виходить економіка судить не по здібностям
Економіка судить по результату.
Тому червоний диплом і синя морда
чи синій диплом і червона морда
Для кінцевого результату-все одно
Штангіст піднімає тонни штанги , шахіст грами фігурок - але рівень Чемпіон - прирівнює і одно і другого.
ПС
тепер зрозуміла твоя затятість , ти як і всі невдахи шукаєш крайнього , який винуватий в твоїх досягненнях
А я тобі його знайду на раз-два, своїм стандартним рецептом
Підійди і глянь в зеркало - там і побачиш відображення свої бід.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:28
Wirująświatła написав:
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А у нас за 20 лет что нового, 2 майдана?
Вы забыли за бусификацию.
Это будет такой же символ войны, как "серборез" и "газенваген".
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:30
budivelnik написав: Wirująświatła написав: budivelnik написав:
не хотів би я жити як середньостатистичний китаєць.
а как среднестатистический украинец пожить, слабо?
Якщо по рівню споживання - то я так і живу.
А от працюю в рази ефективніше середньостатистичного
То як ?
Я правильно роблю?
Ефективно в тебе -- це у твої роки по вихідних самому ще й за прилавком стояти?
Після того, як 30 років важко працював.
Мільйонер...))
Проспівай-нагадай ще, що це в тебе в якості хоббі чи задоволення поспілкуватися з покупцями.
На всяк випадок одразу уточню -- це ще до повномасштабки.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:31
Wirująświatła
а как среднестатистический украинец пожить, слабо? хрущик, зарплата 15, башляешь всем и везде.
Як думаєш, чому люди живуть так?
Я памʼятаю, була тут дискусія (вже не всіх учасників згадаю) де одні казали, що кількість гарних місць з гарною зарплатою обмежена, і всі не можуть бути забезпечені. Інші парирували, що маса просто не здатна по власним якостям займати жирні місця,
По своїй авіакомпанії (яка тримає за мною місце) скажу, що вакансії є майже постійно. Але вимоги і режим такий, що
- хтось хоче, але не тягне вимоги
- хтось тягнув би, але нах йому треба жорстке ставлення , не так цінні йому гроші, його і 1-2 кує влаштовує.
Як би там не було, є місце на 8-10 кує. Йди! Бери! Але ні.
Я не знаю правильну відповідь на питання в першому реченні.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 22 січ, 2025 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:32
budivelnik написав:
Я правильно роблю?
вам нужна моя оценка? я считал вас более самостоятельным. Чем больше потребляете, тем больше вливаете денег в экономику. спонсируя работу сферы торговли и услуг (производствя так понимаю во львове нет). худшее поведение - накапливать деньги.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:33
Hotab написав:
Я не знаю правильну відповідь на питання в першому речення,
я уже ответил почему. мы слишком разнородны по отношению к труду, коррупции, отстаиванию прав со свободами, желанию следовать моральным и формальным нормам. Посмотри даже на форуме нет 2х одинаковых мнений. Для форума это интересно - есть пространство для дискуссий, а по жизни? С нашими форумчанами "по жизни" можно о чем то договориться? Здесь каждый фанатик своей точки зрения. Есть более мягкие, другие жесткие. Но все фанатики без исключения, даже успих.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 00:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:34
detroytred написав: budivelnik написав:
Якщо по рівню споживання - то я так і живу.
А от працюю в рази ефективніше середньостатистичного
То як ?
Я правильно роблю?
Ефективно в тебе -- це у твої роки по вихідних самому ще й за прилавком стояти?
Після того, як 30 років важко працював.
Мільйонер...))
Проспівай-нагадай ще, що це в тебе в якості хоббі чи задоволення поспілкуватися з покупцями.
На всяк випадок одразу уточню -- це ще до повномасштабки.
Я на форумі - 15 років
За прилавком останній раз ВЗАГАЛІ на протязі зміни - стояв років 10 тому
Якщо єдина претензія до мене як мільйонера в тому що 10 років тому я ДАВАВ відпочити СВОЇМ працівникам і ЗАМІНЯВ їх на робочому місці в святкові дні - то тоді мені треба давати НАГОРОДУ - НАЙЛЮДЯНІШИЙ ПРАЦЕДАВЕЦЬ...
Але ти настільки озлоблений своїми невдачами що навіть подумати про таке не в стані.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:36
budivelnik написав: detroytred написав:
Мова була не про те, що легко досягти, а про те, що не завдяки якимось особливим бізнесовим здібностям ти досяг отого свого результату, а банально, як і всі середняки по здібностям ---- банально важко і довго працював.
а чого ж ти червонодипломник і читач книжок - досяг меншого?
Виходить економіка судить не по здібностям
Економіка судить по результату.
Тому червоний диплом і синя морда
чи синій диплом і червона морда
Для кінцевого результату-все одно
Штангіст піднімає тонни штанги , шахіст грами фігурок - але рівень Чемпіон - прирівнює і одно і другого.
ПС
тепер зрозуміла твоя затятість , ти як і всі невдахи шукаєш крайнього , який винуватий в твоїх досягненнях
А я тобі його знайду на раз-два, своїм стандартним рецептом
Підійди і глянь в зеркало - там і побачиш відображення свої бід.
Ти знов підмінив.
Досягнення в моїй сфері діяльності апріорі не вимірювалися грошима.
Ти ще бізнесменів з держвчителями, лікарями, поліціянтами і т.д. порівняв би.
До речі, цю дурню ти вже, мінімум, вчетверте висуваєш.
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