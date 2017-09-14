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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1205012051120521205312054>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Якщо по рівню споживання - то я так і живу.
А от працюю в рази ефективніше середньостатистичного
То як ?
Я правильно роблю?
Ефективно в тебе -- це у твої роки по вихідних самому ще й за прилавком стояти?
Після того, як 30 років важко працював.
Мільйонер...))

Проспівай-нагадай ще, що це в тебе в якості хоббі чи задоволення поспілкуватися з покупцями.
На всяк випадок одразу уточню -- це ще до повномасштабки.
Я на форумі - 15 років
За прилавком останній раз ВЗАГАЛІ на протязі зміни - стояв років 10 тому
Якщо єдина претензія до мене як мільйонера в тому що 10 років тому я ДАВАВ відпочити СВОЇМ працівникам і ЗАМІНЯВ їх на робочому місці в святкові дні - то тоді мені треба давати НАГОРОДУ - НАЙЛЮДЯНІШИЙ ПРАЦЕДАВЕЦЬ...
Але ти настільки озлоблений своїми невдачами що навіть подумати про таке не в стані.

Во-во)))
Смішний ти.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:38

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Я правильно роблю?
вам нужна моя оценка? я считал вас более самостоятельным. Чем больше потребляете, тем больше вливаете денег в экономику. спонсируя работу сферы торговли и услуг (производствя так понимаю во львове нет). худшее поведение - накапливать деньги.
Якщо мета зїсти все що зробив - то ви праві
А якщо мета покращити конкурентоздатність своїх дітей?
Завтра , вашим прийдеться працювати в моїх...
От тоді ви їм і поясните чому так відбулось і хто в цьому винуватий.

ПС
Якщо б ми жили в Швеції де створюються більше ніж споживається- то моя поведінка була б антигуманна.
Але в Україні поки що населення хоче спожити більше ніж створило... Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив... правда в кредит і за рахунок своїх нащадків - але це ж його рішення.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:40

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:[
А у нас за 20 лет что нового, 2 майдана?


Вы забыли за бусификацию.
Это будет такой же символ войны, как "серборез" и "газенваген".

не хотел рассказывать на публику, не вдаваясь в детали, был с соседом конфликт, не долго думая он вызвал ментов и тцкашников, приехали они за мной около 9 вечера. Мы мило пообщались минут 15-20. Так и уехали.

Повезло что люди попались адекватные и разговор склеился конструктивно, никто ни на кого не давил, не угрожал и не пугал. Наверное такие "заказы" они получают регулярно, поэтому особой заинтересованности меня бусифицировать не проявили. А может и другие причины. Сосед же все это время сидел в авто рядом и наблюдал. Менталитет!

сосед стукач тоже символ времени.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 00:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:44

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Мова була не про те, що легко досягти, а про те, що не завдяки якимось особливим бізнесовим здібностям ти досяг отого свого результату, а банально, як і всі середняки по здібностям ---- банально важко і довго працював.
а чого ж ти червонодипломник і читач книжок - досяг меншого?
Виходить економіка судить не по здібностям
Економіка судить по результату.

Тому червоний диплом і синя морда
чи синій диплом і червона морда
Для кінцевого результату-все одно
Штангіст піднімає тонни штанги , шахіст грами фігурок - але рівень Чемпіон - прирівнює і одно і другого.

ПС
тепер зрозуміла твоя затятість , ти як і всі невдахи шукаєш крайнього , який винуватий в твоїх досягненнях
А я тобі його знайду на раз-два, своїм стандартним рецептом
Підійди і глянь в зеркало - там і побачиш відображення свої бід.
Ти знов підмінив.
Досягнення в моїй сфері діяльності апріорі не вимірювалися грошима.

Ти ще бізнесменів з держвчителями, лікарями, поліціянтами і т.д. порівняв би.
До речі, цю дурню ти вже, мінімум, вчетверте висуваєш.
Я нічого не маю проти шкали досягнень...
Митець за собою залишає свої твори - ти щось залишив?
Спортсмен -досягнення(показує куди можна розширюватись) - які досягнення спортивні в тебе?
Бізнесмен залишає капітал - я тут чогось досяг...

Тому в мене до тебе просте як світ питання
Чим з твоїх досягнень зможуть скористатись твої діти для покращення свого життя?
Нічим
То навіщо нам шкала, в якій в тебе в жодній галузі не має якихось досягнень вище досягнення середньостатистичного
народився-вчився-одружився-помер...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:47

  budivelnik написав:Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив...
при условии что вы с ним поделитесь) но вы же топовый жадина. У вас щепотку соли не выпросишь.
  budivelnik написав:А якщо мета покращити конкурентоздатність своїх дітей?
Завтра , вашим прийдеться працювати в моїх...
то есть твоя успешность априори делает твоих детей умнее, чем мои? браво! еще один неандерталец с генетической теорией интеллекта.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Мова була не про те, що легко досягти, а про те, що не завдяки якимось особливим бізнесовим здібностям ти досяг отого свого результату, а банально, як і всі середняки по здібностям ---- банально важко і довго працював.
а чого ж ти червонодипломник і читач книжок - досяг меншого?
Виходить економіка судить не по здібностям
Економіка судить по результату.

Тому червоний диплом і синя морда
чи синій диплом і червона морда
Для кінцевого результату-все одно
Штангіст піднімає тонни штанги , шахіст грами фігурок - але рівень Чемпіон - прирівнює і одно і другого.

ПС
тепер зрозуміла твоя затятість , ти як і всі невдахи шукаєш крайнього , який винуватий в твоїх досягненнях
А я тобі його знайду на раз-два, своїм стандартним рецептом
Підійди і глянь в зеркало - там і побачиш відображення свої бід.

Про що ти підминив, вже вказав вище.
Порівнюй бізнесменів з бізнесменами.
Сферу, в яку йдуть саме за прибутком.
Чи ти заспіваєш, що мета твоєї діяльності це забезпечення хлібом-горілкою населення та розвезенням людей? Ні.
Бо якщо да, то працюй без прибутку))))
Ще більше забезпечиш людей.

А де ти про мої біди в моїх досягненнях побачив від мене?
Не будуй на брехні.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:48

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:[
А у нас за 20 лет что нового, 2 майдана?


Вы забыли за бусификацию.
Это будет такой же символ войны, как "серборез" и "газенваген".

не хотел рассказывать на публику, не вдаваясь в детали, был с соседом конфликт, не долго думая он вызвал ментов и тцкашников, приехали они за мной около 9 вечера. Мы мило пообщались минут 15-20. Так и уехали.

Повезло что люди попались адекатные и разговор склеился конструктивно, никто ни на кого не давил, не угрожал и не пугал. Наверное такие "заказы" они получают регулярно, поэтому особой заинтересованности меня бусифицировать не проявили. А может и другие причины. Сосед же все это время сидел в авто рядом и наблюдал. Менталитет!

сосед стукач тоже символ времени.

Странная ситуация. Что должно произойти (я о конфликте), чтобы идти на такие меры. Ну и наверное за такой заказ он и сам что-то заплатил им. Как думаешь?
Я вон муху , дай е точный адрес, сам за ухо в ТЦК отведу. Ему это для прояснения ума надо. Чтоб «переворот думок» произошел
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:51

  budivelnik написав:Тому в мене до тебе просте як світ питання
Чим з твоїх досягнень зможуть скористатись твої діти для покращення свого життя?
Нічим

Ти прикалуєшся?
Чи знов банально будуєш на брехні.

Спробуй сам побачити чим.
І деяким вже користуються.
Пояснювати не буду.
Це більше, ніж очевидно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:53

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив...
при условии что вы с ним поделитесь) но вы же топовый жадина. У вас щепотку соли не выпросишь.
В мене просити не треба - я ж жадіна...
Але я розумна жмотина, яка знає що капітал примножується виключно формулою
товар-гроші-товар....
Тому сховати зароблене в банку-не вихід ( вміст банки не збільшиться)
Тому я ЗМУШЕНИЙ робити речі які СЬОГОДНІ покращують життя працюючого на мене ( правда і я не в збитку, років через 10 -капітал подвоюється)
Простий приклад з таксі
купую електрички (витрачаю на 500 000 більше ніж на те що зараз використовується в таксі) , сажу в це робоче місце людину( а -вона отримує зручніше для роботи місце, б - в звязку з тим що витрати на паливо/амортизацію в мене на 5 грн/км менше ніж в ДВСних аналогів) я 2грн/км віддаю додатково до порівняння з аналогічним робочим місцем в машині з двс ) а 2грн/км залишаю собі для компенсації різниці в ціні...
Людина їздить 10 років , я перших 5 компенсовую , других 5 заробляю.

Знайдіть в цій формулі збитки для працівника.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:54

  Hotab написав:Странная ситуация. Что должно произойти (я о конфликте), чтобы идти на такие меры. Ну и наверное за такой заказ он и сам что-то заплатил им. Как думаешь?
он бывший военный мог по своим каналам попросить. то что произошло настолько мелкое что даже на админпротокол не тянуло, более того я сразу вынул деньги и компенсировал ущерб (там была моя вина которую я сразу же признал). 1й на конфликт не лез, извинился, сказал не специально. Соседу показалось этого мало... ментам вообще было неинтересно, тцкашникам я объяснил что их используют в качестве цепных псов в чужих разборках. Им это не понравилось и пожелав мне удачи они уехали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 00:57, всього редагувалось 2 разів.
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