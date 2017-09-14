Додано: Сер 22 січ, 2025 00:53

Wirująświatła написав: budivelnik написав: Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив... Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив... при условии что вы с ним поделитесь) но вы же топовый жадина. У вас щепотку соли не выпросишь. при условии что вы с ним поделитесь) но вы же топовый жадина. У вас щепотку соли не выпросишь.

В мене просити не треба - я ж жадіна...Але я розумна жмотина, яка знає що капітал примножується виключно формулоютовар-гроші-товар....Тому сховати зароблене в банку-не вихід ( вміст банки не збільшиться)Тому я ЗМУШЕНИЙ робити речі які СЬОГОДНІ покращують життя працюючого на мене ( правда і я не в збитку, років через 10 -капітал подвоюється)Простий приклад з таксікупую електрички (витрачаю на 500 000 більше ніж на те що зараз використовується в таксі) , сажу в це робоче місце людину( а -вона отримує зручніше для роботи місце, б - в звязку з тим що витрати на паливо/амортизацію в мене на 5 грн/км менше ніж в ДВСних аналогів) я 2грн/км віддаю додатково до порівняння з аналогічним робочим місцем в машині з двс ) а 2грн/км залишаю собі для компенсації різниці в ціні...Людина їздить 10 років , я перших 5 компенсовую , других 5 заробляю.Знайдіть в цій формулі збитки для працівника.