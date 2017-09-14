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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:37
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Якщо по рівню споживання - то я так і живу.
А от працюю в рази ефективніше середньостатистичного
То як ?
Я правильно роблю?
Ефективно в тебе -- це у твої роки по вихідних самому ще й за прилавком стояти?
Після того, як 30 років важко працював.
Мільйонер...))
Проспівай-нагадай ще, що це в тебе в якості хоббі чи задоволення поспілкуватися з покупцями.
На всяк випадок одразу уточню -- це ще до повномасштабки.
Я на форумі - 15 років
За прилавком останній раз ВЗАГАЛІ на протязі зміни - стояв років 10 тому
Якщо єдина претензія до мене як мільйонера в тому що 10 років тому я ДАВАВ відпочити СВОЇМ працівникам і ЗАМІНЯВ їх на робочому місці в святкові дні - то тоді мені треба давати НАГОРОДУ - НАЙЛЮДЯНІШИЙ ПРАЦЕДАВЕЦЬ...
Але ти настільки озлоблений своїми невдачами що навіть подумати про таке не в стані.
Во-во)))
Смішний ти.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:38
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Я правильно роблю?
вам нужна моя оценка? я считал вас более самостоятельным. Чем больше потребляете, тем больше вливаете денег в экономику. спонсируя работу сферы торговли и услуг (производствя так понимаю во львове нет). худшее поведение - накапливать деньги.
Якщо мета зїсти все що зробив - то ви праві
А якщо мета покращити конкурентоздатність своїх дітей?
Завтра , вашим прийдеться працювати в моїх...
От тоді ви їм і поясните чому так відбулось і хто в цьому винуватий.
ПС
Якщо б ми жили в Швеції де створюються більше ніж споживається- то моя поведінка була б антигуманна.
Але в Україні поки що населення хоче спожити більше ніж створило... Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив... правда в кредит і за рахунок своїх нащадків - але це ж його рішення.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:40
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
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А у нас за 20 лет что нового, 2 майдана?
Вы забыли за бусификацию.
Это будет такой же символ войны, как "серборез" и "газенваген".
не хотел рассказывать на публику, не вдаваясь в детали, был с соседом конфликт, не долго думая он вызвал ментов и тцкашников, приехали они за мной около 9 вечера. Мы мило пообщались минут 15-20. Так и уехали.
Повезло что люди попались адекватные и разговор склеился конструктивно, никто ни на кого не давил, не угрожал и не пугал. Наверное такие "заказы" они получают регулярно, поэтому особой заинтересованности меня бусифицировать не проявили. А может и другие причины. Сосед же все это время сидел в авто рядом и наблюдал. Менталитет!
сосед стукач тоже символ времени.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 00:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:44
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Мова була не про те, що легко досягти, а про те, що не завдяки якимось особливим бізнесовим здібностям ти досяг отого свого результату, а банально, як і всі середняки по здібностям ---- банально важко і довго працював.
а чого ж ти червонодипломник і читач книжок - досяг меншого?
Виходить економіка судить не по здібностям
Економіка судить по результату.
Тому червоний диплом і синя морда
чи синій диплом і червона морда
Для кінцевого результату-все одно
Штангіст піднімає тонни штанги , шахіст грами фігурок - але рівень Чемпіон - прирівнює і одно і другого.
ПС
тепер зрозуміла твоя затятість , ти як і всі невдахи шукаєш крайнього , який винуватий в твоїх досягненнях
А я тобі його знайду на раз-два, своїм стандартним рецептом
Підійди і глянь в зеркало - там і побачиш відображення свої бід.
Ти знов підмінив.
Досягнення в моїй сфері діяльності апріорі не вимірювалися грошима.
Ти ще бізнесменів з держвчителями, лікарями, поліціянтами і т.д. порівняв би.
До речі, цю дурню ти вже, мінімум, вчетверте висуваєш.
Я нічого не маю проти шкали досягнень...
Митець за собою залишає свої твори - ти щось залишив?
Спортсмен -досягнення(показує куди можна розширюватись) - які досягнення спортивні в тебе?
Бізнесмен залишає капітал - я тут чогось досяг...
Тому в мене до тебе просте як світ питання
Чим з твоїх досягнень зможуть скористатись твої діти для покращення свого життя?
Нічим
То навіщо нам шкала, в якій в тебе в жодній галузі не має якихось досягнень вище досягнення середньостатистичного
народився-вчився-одружився-помер...
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:47
budivelnik написав:
Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив...
при условии что вы с ним поделитесь) но вы же топовый жадина. У вас щепотку соли не выпросишь.
budivelnik написав:
А якщо мета покращити конкурентоздатність своїх дітей?
Завтра , вашим прийдеться працювати в моїх...
то есть твоя успешность априори делает твоих детей умнее, чем мои? браво! еще один неандерталец с генетической теорией интеллекта.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:48
budivelnik написав: detroytred написав:
Мова була не про те, що легко досягти, а про те, що не завдяки якимось особливим бізнесовим здібностям ти досяг отого свого результату, а банально, як і всі середняки по здібностям ---- банально важко і довго працював.
а чого ж ти червонодипломник і читач книжок - досяг меншого?
Виходить економіка судить не по здібностям
Економіка судить по результату.
Тому червоний диплом і синя морда
чи синій диплом і червона морда
Для кінцевого результату-все одно
Штангіст піднімає тонни штанги , шахіст грами фігурок - але рівень Чемпіон - прирівнює і одно і другого.
ПС
тепер зрозуміла твоя затятість , ти як і всі невдахи шукаєш крайнього , який винуватий в твоїх досягненнях
А я тобі його знайду на раз-два, своїм стандартним рецептом
Підійди і глянь в зеркало - там і побачиш відображення свої бід.
Про що ти підминив, вже вказав вище.
Порівнюй бізнесменів з бізнесменами.
Сферу, в яку йдуть саме за прибутком.
Чи ти заспіваєш, що мета твоєї діяльності це забезпечення хлібом-горілкою населення та розвезенням людей? Ні.
Бо якщо да, то працюй без прибутку))))
Ще більше забезпечиш людей.
А де ти про мої біди в моїх досягненнях побачив від мене?
Не будуй на брехні.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:48
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
[
А у нас за 20 лет что нового, 2 майдана?
Вы забыли за бусификацию.
Это будет такой же символ войны, как "серборез" и "газенваген".
не хотел рассказывать на публику, не вдаваясь в детали, был с соседом конфликт, не долго думая он вызвал ментов и тцкашников, приехали они за мной около 9 вечера. Мы мило пообщались минут 15-20. Так и уехали.
Повезло что люди попались адекатные и разговор склеился конструктивно, никто ни на кого не давил, не угрожал и не пугал. Наверное такие "заказы" они получают регулярно, поэтому особой заинтересованности меня бусифицировать не проявили. А может и другие причины. Сосед же все это время сидел в авто рядом и наблюдал. Менталитет!
сосед стукач тоже символ времени.
Странная ситуация. Что должно произойти (я о конфликте), чтобы идти на такие меры. Ну и наверное за такой заказ он и сам что-то заплатил им. Как думаешь?
Я вон муху , дай е точный адрес, сам за ухо в ТЦК отведу. Ему это для прояснения ума надо. Чтоб «переворот думок» произошел
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:51
budivelnik написав:
Тому в мене до тебе просте як світ питання
Чим з твоїх досягнень зможуть скористатись твої діти для покращення свого життя?
Нічим
Ти прикалуєшся?
Чи знов банально будуєш на брехні.
Спробуй сам побачити чим.
І деяким вже користуються.
Пояснювати не буду.
Це більше, ніж очевидно.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:53
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив...
при условии что вы с ним поделитесь) но вы же топовый жадина. У вас щепотку соли не выпросишь.
В мене просити не треба - я ж жадіна...
Але я розумна жмотина, яка знає що капітал примножується виключно формулою
товар-гроші-товар....
Тому сховати зароблене в банку-не вихід ( вміст банки не збільшиться)
Тому я ЗМУШЕНИЙ робити речі які СЬОГОДНІ покращують життя працюючого на мене ( правда і я не в збитку, років через 10 -капітал подвоюється)
Простий приклад з таксі
купую електрички (витрачаю на 500 000 більше ніж на те що зараз використовується в таксі) , сажу в це робоче місце людину( а -вона отримує зручніше для роботи місце, б - в звязку з тим що витрати на паливо/амортизацію в мене на 5 грн/км менше ніж в ДВСних аналогів) я 2грн/км віддаю додатково до порівняння з аналогічним робочим місцем в машині з двс ) а 2грн/км залишаю собі для компенсації різниці в ціні...
Людина їздить 10 років , я перших 5 компенсовую , других 5 заробляю.
Знайдіть в цій формулі збитки для працівника.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:54
Hotab написав:
Странная ситуация. Что должно произойти (я о конфликте), чтобы идти на такие меры. Ну и наверное за такой заказ он и сам что-то заплатил им. Как думаешь?
он бывший военный мог по своим каналам попросить. то что произошло настолько мелкое что даже на админпротокол не тянуло, более того я сразу вынул деньги и компенсировал ущерб (там была моя вина которую я сразу же признал). 1й на конфликт не лез, извинился, сказал не специально. Соседу показалось этого мало... ментам вообще было неинтересно, тцкашникам я объяснил что их используют в качестве цепных псов в чужих разборках. Им это не понравилось и пожелав мне удачи они уехали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 00:57, всього редагувалось 2 разів.
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