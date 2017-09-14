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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:54
Hotab написав:
Як думаєш, чому люди живуть так?
Я памʼятаю, була тут дискусія (вже не всіх учасників згадаю) де одні казали, що кількість гарних місць з гарною зарплатою обмежена, і всі не можуть бути забезпечені. Інші парирували, що маса просто не здатна по власним якостям займати жирні місця,..
Як би там не було, є місце на 8-10 кує. Йди! Бери! Але ні.
Я не знаю правильну відповідь на питання в першому реченні.
Гадаю тому, що це їх свідомий вибір. У нас майже завжди є можливості змінити своє життя. Ми живемо так, як живемо, тому що не використали свої можливості, щоб жити краще. Десь протупили, десь не схотіли, десь ще шось, але свій вибір ми робили свідомо. Навіть коли ми щось зробили, тому що так порадили батьки чи друзі, то це теж наш свідомий вибір і звинувачувати когось не варто. Треба визначитись, як ми хочемо жити далі, проаналізувати наявні можливості та ресурси і діяти.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:56
budivelnik написав:
Людина їздить 10 років , я перших 5 компенсовую , других 5 заробляю.
Знайдіть в цій формулі збитки для працівника.
он тратит на вас драгоценные годы своей жизни. В какую цену бы вы оценили год своей жизни?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:56
detroytred написав:
Порівнюй бізнесменів з бізнесменами.
Я серед 1 млн (песимістичний прогноз) - 200 000 (оптимістичний прогноз) найкращих.
Тут я виграв в від 3 з 5 до 9 з 10 - тих хто займався бізнесом.
Якщо чисто торгівля - то тут я взагалі в перших 10 000.... тобто виграв в 19 з 20
Але не це питання
Питання
Я своїм ЗАЛИШИВ частину того що зробив
Що залишив своїм ти? -грамоту в рамочці?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:59
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Людина їздить 10 років , я перших 5 компенсовую , других 5 заробляю.
Знайдіть в цій формулі збитки для працівника.
он тратит на вас драгоценные годы своей жизни. В какую цену бы вы оценили год своей жизни?
Він не тратить на мене.
Він тратить на СЕБЕ
При чому якщо він вибрав мене при тому що міг прийняти будь-яке інше рішення (навіть взяти в кредит 100 000 грн і купивши вбитого грата працювати на себе і на кредит банку).
Але економічний розрахунок працівника(який він робить самостійно) показує йому що вигідніший варіант це працюючи на мене пробувати відкласти на себе щоб в подальшому створити мені конкуренцію.
Вийде - добре
Не вийде - я тут при чому?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:00
budivelnik написав:
А якщо мета покращити конкурентоздатність своїх дітей?
Завтра , вашим прийдеться працювати в моїх...
Прикол.
А що такого жахливого бути найманим працівником?
В тебе старший свій бізнес має чи в когось працює?
А дочки власні будуть відкривати чи як?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:01
budivelnik написав:
Він не тратить на мене.
Він тратить на СЕБЕ
позиция резко меняется от того покупаем или продаем?
budivelnik написав:
Людина їздить 10 років , я перших 5 компенсовую , других 5 заробляю.
он мог бы взять авто в кредит и работать на себя и банк. Или купить велосипед и возить пиццу. Или или или. А так он тратит свою жизнь на тебя, а ты это не ценишь. В нашей культуре не принято ценить время и саму жизнь, считается что это бесплатно, бабы еще нарожают. А китайский чермет стоит денег и эта инвестиция должна вызывать уважение окружающих. Совок хорошо поработал над высшей эмоцией - свободой, фактически заблокировав её. Украина разблокировала, но её ценность так и осталась низкой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 01:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:05
Wirująświatła написав:
то есть твоя успешность априори делает твоих детей умнее, чем мои?
Розумнішими зробити не може.
Створити умови по яким мої отримують конкурентну перевагу над твоїми ( але чи зможуть нею скористатись-це питання, а я вже частку СВОГО життя на них втратив) це ж ти питав в скільки я оцінюю свій рік життя?
От і виходить
мій кожен рік ждиття це +300 000 грн на покращення конкурентоздатності моїх дітей.
До речі в мене питання
А чому витрата на себе 300 000/рік на алкоголь -це по твоєму правильно
А заощадження 300 000/рік на покращення конкурентоздатності СВОЇХ дітей-це ущемлення можливостей ТВОЇХ дітей? Це ж мої здобутки, хочу на благодійність а хочу на себе .Я прийняв рішення на сімю.
Чим це гірше покращення житлових умов? Чи створення високооплачуваного робочого місяця ?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:07
budivelnik написав: detroytred написав:
Порівнюй бізнесменів з бізнесменами.
Я серед 1 млн (песимістичний прогноз) - 200 000 (оптимістичний прогноз) найкращих.
Тут я виграв в від 3 з 5 до 9 з 10 - тих хто займався бізнесом.
Якщо чисто торгівля - то тут я взагалі в перших 10 000.... тобто виграв в 19 з 20
Але не це питання
Питання
Я своїм ЗАЛИШИВ частину того що зробив
Що залишив своїм ти? -грамоту в рамочці?
Тобто ти скинув на молодшого свого своє ярмо... Тепер він буде важко працювати...
Дав гарну освіту. Яка дозволила мати гарну роботу. Цілком достатньо для задоволення потреб. Схочуть більшого, то вже їх шлях та вибір.
Дійсно, лікуй комплекси. Бо в тебе якесь хибне уявлення про життя -- вважаєш, що всі повинні мати саме твої стандарти та цілі, а в кого інші, то той невдаха-нікчема.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 22 січ, 2025 01:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:08
Wirująświatła написав:
он мог бы взять авто в кредит и работать на себя и банк.
А ти читаєш те що цитуєш?
Я там цей варіант показував.
Так для тебе
Авто на якому їздить мій водій - 800 000 грн
Якщо він візьме кредит в банку на 800 000 грн він буде 5 років платити по 20000-25000 грн ( це ще якщо має що віддати в заставу)
А мені за ОРЕНДУ мого авто він платить на 20% менше
І в чому вигода водія?
Тепер розумієш що працедавець це не завжди кровопивця.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:10
budivelnik написав:
це ж ти питав в скільки я оцінюю свій рік життя?
да я, но ответа не увидел. кейс такой, завтра тебе нужно умереть, но некто может продлить твою жизнь на 1-30 лет, какую сумму ты готов отдать за 1 год своей жизни? моральные и юридические аспекты опустим, чтобы они нам не мешали. (психотерапия в чистом виде, я так лечил владельца крупного строительного бизнеса от патологической жадности).
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