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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:15
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Я правильно роблю?
вам нужна моя оценка? я считал вас более самостоятельным. Чем больше потребляете, тем больше вливаете денег в экономику. спонсируя работу сферы торговли и услуг (производствя так понимаю во львове нет). худшее поведение - накапливать деньги.
Не гірше, не ліпше, ти ж писав, що не даєш оцінок.
Гірше для кого, чи для чого?
Яку суму, в якій валюті, в якій пропорції?
Я так розумію, що мова про саме про "класти в матрас / під грушу"?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:15
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Порівнюй бізнесменів з бізнесменами.
Я серед 1 млн (песимістичний прогноз) - 200 000 (оптимістичний прогноз) найкращих.
Тут я виграв в від 3 з 5 до 9 з 10 - тих хто займався бізнесом.
Якщо чисто торгівля - то тут я взагалі в перших 10 000.... тобто виграв в 19 з 20
Але не це питання
Питання
Я своїм ЗАЛИШИВ частину того що зробив
Що залишив своїм ти? -грамоту в рамочці?
Тобто ти скинув на молодшого свого своє ярмо... Тепер він буде важко працювати...
Дав гарну освіту. Яка дозволила мати гарну роботу. Цілком достатньо для задоволення потреб. Схочуть більшого, то вже їх шлях та вибір.
1 Молодший як не дивно ще й вдячний за це ярмо і найприємніше для мене -це старається навантажити на себе все що колись робив я. Мене це влаштовує , ба більше де-юре весь капітал вже на ньому, тобто якщо я його погано виховав- то доживати буду в картонній коробці під мостом бо особисто в мене ні житла ні бізнесу
2 Освіту своїм чотирьом я також дав можливість отримати.Молодша ще вчиться-але екзамени не здавав ні за кого
detroytred написав:
Дійсно, лікуй комплекси. Бо в тебе якесь хибне уявлення про життя -- вважаєш, що всі повинні мати саме твої стандарти та цілі, а в кого інші, то той невдаха-нікчема.
Ти визначся в кого з нас комплекс.
Я пишу
Результат праці показує досвід в галузі.
Якщо по результатам праці хтось добрався високих щабелів - значить його знання/працездатність кращі/ефективніші від тих кого він обійшов - це ОБЄКТИВНИЙ показник
Є субєктивні-наприклад твої.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:17
flyman написав:
Я так розумію, що мова про саме про "класти в матрас / під грушу"?
даже заморозить их в кавалирках это зло. возможно кто то нуждается в таких помещениях для бизнеса, или чего то еще, а ты как куркуль накупил и радуешься. овгз или депозиты ничем не лучше, государство берет в долг а отдает либо эмиссией либо новыми долгами (ммм). то есть держатель овгз получает проффит, а остальные получают инфляцию. По факту деньги из одних карманов перетекают в другие, как правило из карманов бедных к более богатым.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 01:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:20
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Я серед 1 млн (песимістичний прогноз) - 200 000 (оптимістичний прогноз) найкращих.
Тут я виграв в від 3 з 5 до 9 з 10 - тих хто займався бізнесом.
Якщо чисто торгівля - то тут я взагалі в перших 10 000.... тобто виграв в 19 з 20
Але не це питання
Питання
Я своїм ЗАЛИШИВ частину того що зробив
Що залишив своїм ти? -грамоту в рамочці?
Тобто ти скинув на молодшого свого своє ярмо... Тепер він буде важко працювати...
Дав гарну освіту. Яка дозволила мати гарну роботу. Цілком достатньо для задоволення потреб. Схочуть більшого, то вже їх шлях та вибір.
1 Молодший як не дивно ще й вдячний за це ярмо і найприємніше для мене -це старається навантажити на себе все що колись робив я. Мене це влаштовує , ба більше де-юре весь капітал вже на ньому, тобто якщо я його погано виховав- то доживати буду в картонній коробці під мостом бо особисто в мене ні житла ні бізнесу
2 Освіту своїм чотирьом я також дав можливість отримати.Молодша ще вчиться-але екзамени не здавав ні за кого
detroytred написав:
Дійсно, лікуй комплекси. Бо в тебе якесь хибне уявлення про життя -- вважаєш, що всі повинні мати саме твої стандарти та цілі, а в кого інші, то той невдаха-нікчема.
Ти визначся в кого з нас комплекс.
Я пишу
Результат праці показує досвід в галузі.
Якщо по результатам праці хтось добрався високих щабелів - значить його знання/працездатність кращі/ефективніші від тих кого він обійшов - це ОБЄКТИВНИЙ показник
Є субєктивні-наприклад твої.
Так що там старший? На когось працює? А старша?
Не гальмуй.
Ти перестрибуєш з досягнення на досвід. Це різні речі.
Повернись до початку.
І до того ж не підміняй досягнення в різних галузях. Показники в них різні.
Комплекс в того, хто тут скаче зі своїми досягненнями та суне свої критерії в інші сфери діяльності.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 22 січ, 2025 01:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:23
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
це ж ти питав в скільки я оцінюю свій рік життя?
да я, но ответа не увидел. кейс такой, завтра тебе нужно умереть, но некто может продлить твою жизнь на 1-30 лет, какую сумму ты готов отдать за 1 год своей жизни? моральные и юридические аспекты опустим, чтобы они нам не мешали. (психотерапия в чистом виде, я так лечил владельца крупного строительного бизнеса от патологической жадности).
Я ж не засну, поки хоч хтось на це питання не дасть відповідь
Ехххххххх.... - таке питання треба тут вдень задавати і всім!
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:23
Wirująświatła
Та ну, Виталя, это не называется «отдал год жизни».
Это от какой базы считать. Если он успешный в прошлом бизнесмен и прогорел, а теперь вынужден вдруг на будивельныка отбатрачить, чтоб отдать доги или найти стартовые деньги для нового бизнеса - то мб.
А если его с дерьма подняли, вытряхнули и дали работу? Так он жить только начал!!! И счастлив наконец стал
Ну и вообще , где бы ты ни был и кем бы не работал - это твоя неповторимая жизнь. Она вся не зря. Она вся полна радостей, новых людей и тд. Даже в окопе, о чем закусывая губку сидит тут Успих и ждет ответ
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 22 січ, 2025 01:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:24
Wirująświatła написав: flyman написав:
Я так розумію, що мова про саме про "класти в матрас / під грушу"?
даже заморозить их в кавалирках это зло. возможно кто то нуждается в таких помещениях для бизнеса, или чего то еще, а ты как куркуль накупил и радуешься. овгз или депозиты ничем не лучше, государство берет в долг а отдает либо эмиссией либо новыми долгами (ммм). то есть держатель овгз получает проффит, а остальные получают инфляцию.
От не треба починати казочки в захист сірих та вбогих,
дефіциту кавалірок нема в столиці,
а про смт і села то там дешевого житла повно.
Про те як функціонує кредитна економіка - це до Адам Сміта, детройда і будівельника. Нема бажання пояснювати.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:25
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
це ж ти питав в скільки я оцінюю свій рік життя?
да я, но ответа не увидел. кейс такой, завтра тебе нужно умереть, но некто может продлить твою жизнь на 1-30 лет, какую сумму ты готов отдать за 1 год своей жизни? моральные и юридические аспекты опустим, чтобы они нам не мешали. (психотерапия в чистом виде, я так лечил владельца крупного строительного бизнеса от патологической жадности).
В мене не має культу грошей.
Я взагалі живу в комунізмі ( правда в якійсь початковій його стадії-хоча точно кращій ніж воєнний комунізм 1920 і розвинутий соціалізм совка)
Не повіриш , в мене в гаманці навіть гроші рідко валяються. Є карточки( корпоративні), тому якщо щось поточного захотів( не знаю якийсь хавчик, чи ресторанчик чи розваги) - то купив не дивлячись на ціну.
Зараз не вистарчає подорожей...
З іншого боку от питав в тутешніх військових
Кому треба повербанк на 1-3квт*год - пишіть параметри -зроблю
Чомусь ніхто не звернувся-значить не треба
Ті кому відправив -тестують
Якщо виявиться що їм підійде - десяток/другий зроблю , силами найманих працівників і друзів - і повір від цього отримаю дике задоволення
Бо те на що я витрачу 10000 - в епіцентрі починається з 25000
Я відразу подобаюсь собі як інженер/виконавець....
А гроші - це фігня
Калорії від манки такі самі як і калорії від фуагра
Авто за 1 млн грн ( китайське) нічим не відрізняється віж європейського за 2 млн грн... а платити за авто більше - мені не хочеться (не бачу доцільності)
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:26
Wirująświatła написав: flyman написав:
Я так розумію, що мова про саме про "класти в матрас / під грушу"?
даже заморозить их в кавалирках это зло. возможно кто то нуждается в таких помещениях для бизнеса, или чего то еще, а ты как куркуль накупил и радуешься. овгз или депозиты ничем не лучше, государство берет в долг а отдает либо эмиссией либо новыми долгами (ммм). то есть держатель овгз получает проффит, а остальные получают инфляцию. По факту деньги из одних карманов перетекают в другие, как правило из карманов бедных к более богатым.
Що тоді виходить - витрачати все в ноль?
Жити від зарплати до зарплати?
А якщо раптом треба буде на якусь операцію кошти - брати в банку кредит?
А так продав кавалірку і зробив пересадку серця...
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:30
detroytred написав:
Так що там старший? На когось працює? А старша?
ти не те що про свою сімю -ти навіть ким тебе вигнали з ЗСУ не пишеш.
Відповісти тобі твоїми варіантами про кількість грошей за виписку?
для інших
Старша проходить інтернатуру в інфекційній лікарні. Їй подобаєтьс - я в шоці(негативному) від розміру оплати , але вона не жаліється.
Старший голова/власник благодійного фонду, працює крім цього на 2 роботах+ в Дфтг чергує - по моїм розрахункам в 2024 році фонд завіз гуманітарки в Україну в реальному вираз більше ніж на 10 млн грн ... благодійні внески 90% з за меж України , в основному це медичне обладнання і в 2022-2023 автомобілі..дякуючи гетьманцеву-автомобілі накрились мідним тазом.
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