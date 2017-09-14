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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12053120541205512056>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 01:31

  Hotab написав:Wirująświatła
Та ну, Виталя, это не называется «отдал год жизни».
Это от какой базы считать. Если он успешный в прошлом бизнесмен и прогорел, а теперь вынужден вдруг на будивельныка отбатрачить, чтоб отдать доги или найти стартовые деньги для нового бизнеса - то мб.
А если его с дерьма подняли, вытряхнули и дали работу? Так он жить только начал!!! И счастлив наконец стал

тебя на месте работодателя это не должно интересовать. что за привычка лезть в чужую историю?

есть 3 величины 1. цена как специалиста (рыночная) 2. сколько денег он тебе принесет (2 одинаковые специалиста могут приносить разный доход, потому что есть KPI) и собственно цена человеческой жизни которую человек продает тебе в виде 8 часов 22 дня в месяц. Последний параметр как правило игнорируется, считается что жизнь бесплатна. Хотя поднять ребенка от 0 до 18 стоит около 50 куе.
  Hotab написав:Ну и вообще , где бы ты ни был и кем бы не работал - это твоя неповторимая жизнь. Она вся не зря. Она вся полна радостей, новых людей и тд. Даже в окопе, о чем закусывая губку сидит тут Успих и ждет ответ
я шото тебя не узнаю, куда делся злобный депрессивный хотаб? в идилии с розовыми пони есть нюанс, масса людей, особенно от кого ты зависим по работе могут отравить тебе твои ощущения радости. И как с этим бороться я не знаю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 01:49, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 01:31

  Hotab написав: И счастлив наконец стал
Ну и вообще , где бы ты ни был и кем бы не работал - это твоя неповторимая жизнь. Она вся не зря.

Саме так.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 01:33

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Я так розумію, що мова про саме про "класти в матрас / під грушу"?
даже заморозить их в кавалирках это зло. возможно кто то нуждается в таких помещениях для бизнеса, или чего то еще, а ты как куркуль накупил и радуешься. овгз или депозиты ничем не лучше, государство берет в долг а отдает либо эмиссией либо новыми долгами (ммм). то есть держатель овгз получает проффит, а остальные получают инфляцию. По факту деньги из одних карманов перетекают в другие, как правило из карманов бедных к более богатым.

Що тоді виходить - витрачати все в ноль?
Жити від зарплати до зарплати? :D

А якщо раптом треба буде на якусь операцію кошти - брати в банку кредит? :lol:

А так продав кавалірку і зробив пересадку серця... :mrgreen:

Останнє, цікава тема, кажуть що років за 10 медицина дійде до рівня, що можна буде пришивати і міняти все що заманенться на 3Д органи, основне дожити до того часу, як у фільм "Сотня", хто не дожив до часу Ч, той вічне життя "в раю" не отримає.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 01:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так що там старший? На когось працює? А старша?
ти не те що про свою сімю -ти навіть ким тебе вигнали з ЗСУ не пишеш.
Відповісти тобі твоїми варіантами про кількість грошей за виписку?

для інших
Старша проходить інтернатуру в інфекційній лікарні. Їй подобаєтьс - я в шоці(негативному) від розміру оплати , але вона не жаліється.
Старший голова/власник благодійного фонду, працює крім цього на 2 роботах+ в Дфтг чергує - по моїм розрахункам в 2024 році фонд завіз гуманітарки в Україну в реальному вираз більше ніж на 10 млн грн ... благодійні внески 90% з за меж України , в основному це медичне обладнання і в 2022-2023 автомобілі..дякуючи гетьманцеву-автомобілі накрились мідним тазом.

Не гальмуй. Про особисте піднімаєш та наголошуєш саме ти. Тому й грай по цих своїх правилах.

Предметом було -- власники чи на когось працюють. І не більше.
Тим паче, що про більшість з викладеного зараз ти вже й так розповідав сам по собі.

Про старшого, якщо не помиляюсь, ти раніше колись казав, що десь працював в організації чи фірмі.
Старша планує відкривати свою справу чи в наймані?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 01:39

  Успіх написав:Що тоді виходить - витрачати все в ноль?
Жити від зарплати до зарплати?

А якщо раптом треба буде на якусь операцію кошти - брати в банку кредит?
вот государство само создает такие условия что нужно накопительствовать, потому что образование платное, медицина платная, жилье платное. Кредит под 2,5% в месяц, если все дорогостоящее купить в кредит, чтобы остальное тратить вливая в экономику, погасить его до конца жизни шансов ноль. Поэтому экономика стагнирует, потому что люди лишнюю копейку не хотят потратить.


У меня приятель в Израиле, накоплений 3 тыс евро. Остальное погашение кредитов и текущие нужды. надо поехать в отпуск? ноу проблем берет кредит и летит куда хочет. Новое авто? туда же. медицина бесплатная. Уже лет 20 так живет, поменял кучу авто, несколько квартир.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 01:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 01:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Про старшого, якщо не помиляюсь, ти раніше колись казав, що десь працював в організації чи фірмі.
Старша планує відкривати свою справу чи в наймані?
Я не знаю
В них є можливість скористатись моїми заощадженнями(персональними)
якщо захочуть -звернуться до молодшого -тим більше що керівництво бізнесом і ідея щось створити -це не одне і те ж.
Це їх життя
Але на мою думку
Якщо вони від мене отримали нехай навіть житло чи освіту- то їх діти від них повинні отримати більше

і останнє
Це ж ти просував тезу про Закон..
якщо ти вважаєш що маєш право задавати комусьь питання про його сімю - то цим ти зобовязаний відкрити таку опцію і для того кому ти це питання задаєш
якщо вважаєш питання сімї табу - то це табу й для тебе

Труси-хрестик
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 01:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Про старшого, якщо не помиляюсь, ти раніше колись казав, що десь працював в організації чи фірмі.
Старша планує відкривати свою справу чи в наймані?
Я не знаю
В них є можливість скористатись моїми заощадженнями(персональними)
якщо захочуть -звернуться до молодшого -тим більше що керівництво бізнесом і ідея щось створити -це не одне і те ж.
Це їх життя
Але на мою думку
Якщо вони від мене отримали нехай навіть житло чи освіту- то їх діти від них повинні отримати більше

і останнє
Це ж ти просував тезу про Закон..
якщо ти вважаєш що маєш право задавати комусьь питання про його сімю - то цим ти зобовязаний відкрити таку опцію і для того кому ти це питання задаєш
якщо вважаєш питання сімї табу - то це табу й для тебе

Труси-хрестик

Ще раз по буквах: старший найманим працював? І зараз "ще на двох роботах" найманим?

І якщо старша схоче там, де їй подобається, в інфекціонці найманою працівницею залишитись, то що? Якщо ще в державній з їх зп...
Як це з твоїми співами?

Не підміняй оте про Закон в країні і оце (до правил при спілкуванні, які ти собі сам визначив.)
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 01:51

  Успіх написав:Ехххххххх.... - таке питання треба тут вдень задавати і всім!
завтра задашь. Это более измеримо, чем какая то справедливость.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:00

Будівельник
Зрозумій одну річ - відмінні в тебе досягнення, і діти молодці, і сам ти молодець.
Предметом спорів з тобою є не це, а твої недоречні претензії, закиди, вимоги, підстави для цього.
Які ти постійно генериш.

В тебе виходить, що інші ..., бо ти Д'Артаньян. Що не підходять під твої критерії, стандарти. Твої.

В тебе це в крові. Твоя суть.
Яку ти й відобразив одразу. В своїй темі визначивши правила свої:
1. Будівельник завжди правий.
2. Хто не згоден, див. п.1.

І в самих різних формах тепер завуальованих ти оце й просуваєш постійно. Бо всі свої вигадки вважаєш правильними. А всіх інших, хоч умовно Кейнса, неправильними.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 січ, 2025 02:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:02

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ехххххххх.... - таке питання треба тут вдень задавати і всім!
завтра задашь. Это более измеримо, чем какая то справедливость.

Ага, тут теж не все так просто з відповідю :lol:
Навіть, якщо людина готова всі гроші/усе що має віддати за рік життя... - то за наступний рік, що вона дасть?
Піде в той же банк брати кредит, де ще за пересадку серця не розплатилась? :lol:
Успіх
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