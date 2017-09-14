|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 22 січ, 2025 01:31
Hotab написав:Wirująświatła
Та ну, Виталя, это не называется «отдал год жизни».
Это от какой базы считать. Если он успешный в прошлом бизнесмен и прогорел, а теперь вынужден вдруг на будивельныка отбатрачить, чтоб отдать доги или найти стартовые деньги для нового бизнеса - то мб.
А если его с дерьма подняли, вытряхнули и дали работу? Так он жить только начал!!! И счастлив наконец стал
тебя на месте работодателя это не должно интересовать. что за привычка лезть в чужую историю?
есть 3 величины 1. цена как специалиста (рыночная) 2. сколько денег он тебе принесет (2 одинаковые специалиста могут приносить разный доход, потому что есть KPI) и собственно цена человеческой жизни которую человек продает тебе в виде 8 часов 22 дня в месяц. Последний параметр как правило игнорируется, считается что жизнь бесплатна. Хотя поднять ребенка от 0 до 18 стоит около 50 куе.
Hotab написав:
Ну и вообще , где бы ты ни был и кем бы не работал - это твоя неповторимая жизнь. Она вся не зря. Она вся полна радостей, новых людей и тд. Даже в окопе, о чем закусывая губку сидит тут Успих и ждет ответ
я шото тебя не узнаю, куда делся злобный депрессивный хотаб? в идилии с розовыми пони есть нюанс, масса людей, особенно от кого ты зависим по работе могут отравить тебе твои ощущения радости. И как с этим бороться я не знаю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 01:49, всього редагувалось 5 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27272
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 22 січ, 2025 01:31
Hotab написав:
И счастлив наконец стал
Ну и вообще , где бы ты ни был и кем бы не работал - это твоя неповторимая жизнь. Она вся не зря.
Саме так.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29795
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 січ, 2025 01:33
Успіх написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
Я так розумію, що мова про саме про "класти в матрас / під грушу"?
даже заморозить их в кавалирках это зло. возможно кто то нуждается в таких помещениях для бизнеса, или чего то еще, а ты как куркуль накупил и радуешься. овгз или депозиты ничем не лучше, государство берет в долг а отдает либо эмиссией либо новыми долгами (ммм). то есть держатель овгз получает проффит, а остальные получают инфляцию. По факту деньги из одних карманов перетекают в другие, как правило из карманов бедных к более богатым.
Що тоді виходить - витрачати все в ноль?
Жити від зарплати до зарплати?
А якщо раптом треба буде на якусь операцію кошти - брати в банку кредит?
А так продав кавалірку і зробив пересадку серця...
Останнє, цікава тема, кажуть що років за 10 медицина дійде до рівня, що можна буде пришивати і міняти все що заманенться на 3Д органи, основне дожити до того часу, як у фільм "Сотня", хто не дожив до часу Ч, той вічне життя "в раю" не отримає.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38006
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2804 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 22 січ, 2025 01:37
budivelnik написав: detroytred написав:
Так що там старший? На когось працює? А старша?
ти не те що про свою сімю -ти навіть ким тебе вигнали з ЗСУ не пишеш.
Відповісти тобі твоїми варіантами про кількість грошей за виписку?
для інших
Старша проходить інтернатуру в інфекційній лікарні. Їй подобаєтьс - я в шоці(негативному) від розміру оплати , але вона не жаліється.
Старший голова/власник благодійного фонду, працює крім цього на 2 роботах+ в Дфтг чергує - по моїм розрахункам в 2024 році фонд завіз гуманітарки в Україну в реальному вираз більше ніж на 10 млн грн ... благодійні внески 90% з за меж України , в основному це медичне обладнання і в 2022-2023 автомобілі..дякуючи гетьманцеву-автомобілі накрились мідним тазом.
Не гальмуй. Про особисте піднімаєш та наголошуєш саме ти. Тому й грай по цих своїх правилах.
Предметом було -- власники чи на когось працюють. І не більше.
Тим паче, що про більшість з викладеного зараз ти вже й так розповідав сам по собі.
Про старшого, якщо не помиляюсь, ти раніше колись казав, що десь працював в організації чи фірмі.
Старша планує відкривати свою справу чи в наймані?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29795
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 січ, 2025 01:39
Успіх написав:
Що тоді виходить - витрачати все в ноль?
Жити від зарплати до зарплати?
А якщо раптом треба буде на якусь операцію кошти - брати в банку кредит?
вот государство само создает такие условия что нужно накопительствовать, потому что образование платное, медицина платная, жилье платное. Кредит под 2,5% в месяц, если все дорогостоящее купить в кредит, чтобы остальное тратить вливая в экономику, погасить его до конца жизни шансов ноль. Поэтому экономика стагнирует, потому что люди лишнюю копейку не хотят потратить.
У меня приятель в Израиле, накоплений 3 тыс евро. Остальное погашение кредитов и текущие нужды. надо поехать в отпуск? ноу проблем берет кредит и летит куда хочет. Новое авто? туда же. медицина бесплатная. Уже лет 20 так живет, поменял кучу авто, несколько квартир.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 01:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27272
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 22 січ, 2025 01:42
detroytred написав:
Про старшого, якщо не помиляюсь, ти раніше колись казав, що десь працював в організації чи фірмі.
Старша планує відкривати свою справу чи в наймані?
Я не знаю
В них є можливість скористатись моїми заощадженнями(персональними)
якщо захочуть -звернуться до молодшого -тим більше що керівництво бізнесом і ідея щось створити -це не одне і те ж.
Це їх життя
Але на мою думку
Якщо вони від мене отримали нехай навіть житло чи освіту- то їх діти від них повинні отримати більше
і останнє
Це ж ти просував тезу про Закон..
якщо ти вважаєш що маєш право задавати комусьь питання про його сімю - то цим ти зобовязаний відкрити таку опцію і для того кому ти це питання задаєш
якщо вважаєш питання сімї табу - то це табу й для тебе
Труси-хрестик
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27242
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 22 січ, 2025 01:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Про старшого, якщо не помиляюсь, ти раніше колись казав, що десь працював в організації чи фірмі.
Старша планує відкривати свою справу чи в наймані?
Я не знаю
В них є можливість скористатись моїми заощадженнями(персональними)
якщо захочуть -звернуться до молодшого -тим більше що керівництво бізнесом і ідея щось створити -це не одне і те ж.
Це їх життя
Але на мою думку
Якщо вони від мене отримали нехай навіть житло чи освіту- то їх діти від них повинні отримати більше
і останнє
Це ж ти просував тезу про Закон..
якщо ти вважаєш що маєш право задавати комусьь питання про його сімю - то цим ти зобовязаний відкрити таку опцію і для того кому ти це питання задаєш
якщо вважаєш питання сімї табу - то це табу й для тебе
Труси-хрестик
Ще раз по буквах: старший найманим працював? І зараз "ще на двох роботах" найманим?
І якщо старша схоче там, де їй подобається, в інфекціонці найманою працівницею залишитись, то що? Якщо ще в державній з їх зп...
Як це з твоїми співами?
Не підміняй оте про Закон в країні і оце (до правил при спілкуванні, які ти собі сам визначив.)
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29795
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 січ, 2025 01:51
Успіх написав:
Ехххххххх.... - таке питання треба тут вдень задавати і всім!
завтра задашь. Это более измеримо, чем какая то справедливость.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27272
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 22 січ, 2025 02:00
Будівельник
Зрозумій одну річ - відмінні в тебе досягнення, і діти молодці, і сам ти молодець.
Предметом спорів з тобою є не це, а твої недоречні претензії, закиди, вимоги, підстави для цього.
Які ти постійно генериш.
В тебе виходить, що інші ..., бо ти Д'Артаньян. Що не підходять під твої критерії, стандарти. Твої.
В тебе це в крові. Твоя суть.
Яку ти й відобразив одразу. В своїй темі визначивши правила свої:
1. Будівельник завжди правий.
2. Хто не згоден, див. п.1.
І в самих різних формах тепер завуальованих ти оце й просуваєш постійно. Бо всі свої вигадки вважаєш правильними. А всіх інших, хоч умовно Кейнса, неправильними.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 22 січ, 2025 02:06, всього редагувалось 2 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29795
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 січ, 2025 02:02
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Ехххххххх.... - таке питання треба тут вдень задавати і всім!
завтра задашь. Это более измеримо, чем какая то справедливость.
Ага, тут теж не все так просто з відповідю
Навіть, якщо людина готова всі гроші/усе що має віддати за рік життя... - то за наступний рік, що вона дасть?
Піде в той же банк брати кредит, де ще за пересадку серця не розплатилась?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7383
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|81638
|
|
|1493
|255593
|
|
|6076
|899894
|
|