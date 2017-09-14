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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12053120541205512056

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:10

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ехххххххх.... - таке питання треба тут вдень задавати і всім!
завтра задашь. Это более измеримо, чем какая то справедливость.

Ага, тут теж не все так просто з відповідю :lol:
Навіть, якщо людина готова всі гроші/усе що має віддати за рік життя... - то за наступний рік, що вона дасть?
Піде в той же банк брати кредит, де ще за пересадку серця не розплатилась? :lol:

кейс больше для богатых, тут вообще не в суммах дело. Ценность жизни на столько высока, что невозможно ее оценить деньгами. Мелкий жлоб скажет "моя жизнь стоит 365куе за год. По 1 Куе в день". Но даже это цифра говорит насколько мы недооцениваем свою жизнь и жизнь окружающих. Принимая ее за данность. Разменивая ее на какую то куету.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 02:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:16

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:кейс больше для богатых, считаем что 1 млн уже у тебя есть.
Знову ж таки - 1. скільки саме захоче той, хто продовжить життя на рік?
2. Якщо можна "на свій розсуд/бажання", то ясно, що хочеться дати стільки, щоб вистачило ще хоч на років 10 :) (а краще - ще більше років життя)

Бо в іншому випадку - рік життя коштує всі гроші/весь мільйон!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:19

Тут саме в постановці питання - бо життя - безцінне!

  Wirująświatła написав:Ценность жизни
Я ж зразу і сказав - що коштує "всі гроші "!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:20

  Успіх написав:Бо в іншому випадку - рік життя коштує всі гроші/весь мільйон
я там дополнил, но ты верно решил кейс, жизнь стоит дороже всех денег которые у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:22

  Wirująświatła написав:Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:23

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))

Торговля на базаре ничем не лучше если шо. :oops: каждый человек должен мечтать/хотеть сделать что то великое, что останется после его смерти и будет приносить радость или другую пользу людям.

Бандерлогу, понимаете если/когда есть такая цель аутостимуляции становятся не нужны и онтогенез течет как река.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 02:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:27

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))

Торговля на базаре ничем не лучше если шо. :oops:

До речі, я своїм сусідам на базарі так і казав - ми тут, як собаки на прив'язі/на ланцюгу!
Наче, і вільні - але змушені тут бути щодня...

Те саме було в окопах/бліндажах...
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  #<1 ... 12053120541205512056
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