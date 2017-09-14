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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 02:10
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Ехххххххх.... - таке питання треба тут вдень задавати і всім!
завтра задашь. Это более измеримо, чем какая то справедливость.
Ага, тут теж не все так просто з відповідю
Навіть, якщо людина готова всі гроші/усе що має віддати за рік життя... - то за наступний рік, що вона дасть?
Піде в той же банк брати кредит, де ще за пересадку серця не розплатилась?
кейс больше для богатых, тут вообще не в суммах дело. Ценность жизни на столько высока, что невозможно ее оценить деньгами. Мелкий жлоб скажет "моя жизнь стоит 365куе за год. По 1 Куе в день". Но даже это цифра говорит насколько мы недооцениваем свою жизнь и жизнь окружающих. Принимая ее за данность. Разменивая ее на какую то куету.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 02:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 02:16
Wirująświatła написав:
кейс больше для богатых, считаем что 1 млн уже у тебя есть.
Знову ж таки - 1. скільки саме захоче той, хто продовжить життя на рік?
2. Якщо можна "на свій розсуд/бажання", то ясно, що хочеться дати стільки, щоб вистачило ще хоч на років 10
(а краще - ще більше років життя)
Бо в іншому випадку - рік життя коштує всі гроші/весь мільйон!
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Додано: Сер 22 січ, 2025 02:19
Wirująświatła написав:
Ценность жизни
Я ж зразу і сказав - що коштує "всі гроші "!
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Додано: Сер 22 січ, 2025 02:20
Успіх написав:
Бо в іншому випадку - рік життя коштує всі гроші/весь мільйон
я там дополнил, но ты верно решил кейс, жизнь стоит дороже всех денег которые у тебя есть.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 02:22
Wirująświatła написав:
Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))
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Додано: Сер 22 січ, 2025 02:23
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))
Торговля на базаре ничем не лучше если шо.
каждый человек должен мечтать/хотеть сделать что то великое, что останется после его смерти и будет приносить радость или другую пользу людям.
Бандерлогу, понимаете если/когда есть такая цель аутостимуляции становятся не нужны и онтогенез течет как река.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 02:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 02:27
Wirująświatła написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))
Торговля на базаре ничем не лучше если шо.
До речі, я своїм сусідам на базарі так і казав - ми тут, як собаки на прив'язі/на ланцюгу!
Наче, і вільні - але змушені тут бути щодня...
Те саме було в окопах/бліндажах...
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