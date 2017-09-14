Wirująświatła написав:он мог бы взять авто в кредит и работать на себя и банк.
А ти читаєш те що цитуєш? Я там цей варіант показував. Так для тебе Авто на якому їздить мій водій - 800 000 грн Якщо він візьме кредит в банку на 800 000 грн він буде 5 років платити по 20000-25000 грн ( це ще якщо має що віддати в заставу) А мені за ОРЕНДУ мого авто він платить на 20% менше І в чому вигода водія? Тепер розумієш що працедавець це не завжди кровопивця.
Что конкретно за машина за 19куе? Покупка авто в кредит не требует залога, первоначальный взнос и естественно подтверждённый стабильный доход справкой - и забирай с салона Страховки, просрочки платежей, изменение ставки - эти плюшки будут уже потом, когда и доход то станет НЕстабильным... Друзья и родственники проехали это в 2009-.... и наелись досыта