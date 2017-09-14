я там дополнил, но ты верно решил кейс, жизнь стоит дороже всех денег которые у тебя есть.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 02:20
Додано: Сер 22 січ, 2025 02:22
Додано: Сер 22 січ, 2025 02:23
Торговля на базаре ничем не лучше если шо. каждый человек должен мечтать/хотеть сделать что то великое, что останется после его смерти и будет приносить радость или другую пользу людям.
Но и это можно сделать аутостимуляцией занявшись миссионерством, спасением человечества или другими сверхидеями.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 05:11, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 22 січ, 2025 02:27
До речі, я своїм сусідам на базарі так і казав - ми тут, як собаки на прив'язі/на ланцюгу!
Наче, і вільні - але змушені тут бути щодня...
Те саме було в окопах/бліндажах...
Додано: Сер 22 січ, 2025 06:28
Что конкретно за машина за 19куе?
Покупка авто в кредит не требует залога, первоначальный взнос и естественно подтверждённый стабильный доход справкой - и забирай с салона
Страховки, просрочки платежей, изменение ставки - эти плюшки будут уже потом, когда и доход то станет НЕстабильным...
Друзья и родственники проехали это в 2009-.... и наелись досыта
И почему остальные, кто ездит/сдаёт в наём авто на полляма дешевле(какое? СОНАТА/К5 газовые нормальные от 12куе стоят, или за 10 перевёртыши/тотал) по вашему кровосиси и недалёкие люди?
Додано: Сер 22 січ, 2025 09:38
*Трамп дал $500 миллиардов OpenAI для создания суперкомпьютера, который займётся разработкой сверхумных нейросетей. На первом этапе будет вложено $100 миллиардов, которые пойдут на строительство гигантского дата-центра в Техасе, где Илон Маск строит технологический город. Реализацией проекта займутся совместно OpenAI, SoftBank, Oracle и Microsoft. Этих средств достаточно на три Манхэттенских проекта (ядерная бомба), а за четыре года бюджет обещают увеличить в пять раз. Кроме того, Трамп отменил указ Байдена о безопасной разработке искусственного интеллекта* (с)
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Різниця часів:
- Обама... медпрограма
- Трамп ... да по суті керування зброєю.
Помилка Зе - переплутав часи.
Замість зброї дороги.
Хоча. Було б більше своєї зброї, то отримали б менше партнерської.
Що в лоб, що по лбу.
А дороги є.
Додано: Сер 22 січ, 2025 09:44
Tesla - Das Auto)
Если серьёзно, то даже не врачу видно рассинхронизацию движений разных частей тела Маска.
У гениев такое бывает.
Маск- гений. Вы вообще представляете, что будет если старлинк отключить.
Спорсите у птахів мадяра.
Вы хоть понимаете, что значат спутники Маска.
Про шольца Маск говорит чистую правду.
Сидят из задрыпинских болот и вякают на великих людей.
кацапье точно таким занимается
Додано: Сер 22 січ, 2025 09:57
Бетон
Поводок від ошийника Маска все ж таки в руках держдепу.
До речі, (чув)) він не має допуску до деяких частин своєї компанії. Його працівники мають (по узгодженню з держдепом), а він ні.
Такі умови роботи з замовником -- державою.
Як йому скажуть, так і зробить.
Варіант, наприклад, що держдеп на словах буде проти (відключення), але Маск начебто сам відключе, можливий. Але це для публіки..
Додано: Сер 22 січ, 2025 10:08
make IT great again
make IT great again
Додано: Сер 22 січ, 2025 10:09
Понял.
Все от кого-то зависят. Гениев нужно контролировать. Они великие безумцы
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