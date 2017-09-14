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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12054120551205612057>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:20

  Успіх написав:Бо в іншому випадку - рік життя коштує всі гроші/весь мільйон
я там дополнил, но ты верно решил кейс, жизнь стоит дороже всех денег которые у тебя есть.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:22

  Wirująświatła написав:Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:23

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))

Торговля на базаре ничем не лучше если шо. :oops: каждый человек должен мечтать/хотеть сделать что то великое, что останется после его смерти и будет приносить радость или другую пользу людям.

Но и это можно сделать аутостимуляцией занявшись миссионерством, спасением человечества или другими сверхидеями. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%B5%D1%8F
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 05:11, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 02:27

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))

Торговля на базаре ничем не лучше если шо. :oops:

До речі, я своїм сусідам на базарі так і казав - ми тут, як собаки на прив'язі/на ланцюгу!
Наче, і вільні - але змушені тут бути щодня...

Те саме було в окопах/бліндажах...
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 06:28

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:он мог бы взять авто в кредит и работать на себя и банк.
А ти читаєш те що цитуєш?
Я там цей варіант показував.
Так для тебе
Авто на якому їздить мій водій - 800 000 грн
Якщо він візьме кредит в банку на 800 000 грн він буде 5 років платити по 20000-25000 грн ( це ще якщо має що віддати в заставу)
А мені за ОРЕНДУ мого авто він платить на 20% менше
І в чому вигода водія?
Тепер розумієш що працедавець це не завжди кровопивця.

Что конкретно за машина за 19куе?
Покупка авто в кредит не требует залога, первоначальный взнос и естественно подтверждённый стабильный доход справкой - и забирай с салона
Страховки, просрочки платежей, изменение ставки - эти плюшки будут уже потом, когда и доход то станет НЕстабильным...
Друзья и родственники проехали это в 2009-.... и наелись досыта
И почему остальные, кто ездит/сдаёт в наём авто на полляма дешевле(какое? СОНАТА/К5 газовые нормальные от 12куе стоят, или за 10 перевёртыши/тотал) по вашему кровосиси и недалёкие люди?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 09:38

*Трамп дал $500 миллиардов OpenAI для создания суперкомпьютера, который займётся разработкой сверхумных нейросетей. На первом этапе будет вложено $100 миллиардов, которые пойдут на строительство гигантского дата-центра в Техасе, где Илон Маск строит технологический город. Реализацией проекта займутся совместно OpenAI, SoftBank, Oracle и Microsoft. Этих средств достаточно на три Манхэттенских проекта (ядерная бомба), а за четыре года бюджет обещают увеличить в пять раз. Кроме того, Трамп отменил указ Байдена о безопасной разработке искусственного интеллекта* (с)
__________________________________
Різниця часів:
- Обама... медпрограма
- Трамп ... да по суті керування зброєю.

Помилка Зе - переплутав часи.
Замість зброї дороги.
Хоча. Було б більше своєї зброї, то отримали б менше партнерської.
Що в лоб, що по лбу.
А дороги є.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 09:44

Tesla - Das Auto)

Если серьёзно, то даже не врачу видно рассинхронизацию движений разных частей тела Маска.
У гениев такое бывает.

Маск- гений. Вы вообще представляете, что будет если старлинк отключить.
Спорсите у птахів мадяра.
Вы хоть понимаете, что значат спутники Маска.

Про шольца Маск говорит чистую правду.

Сидят из задрыпинских болот и вякают на великих людей.
кацапье точно таким занимается
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 09:57

Бетон
Поводок від ошийника Маска все ж таки в руках держдепу.

До речі, (чув)) він не має допуску до деяких частин своєї компанії. Його працівники мають (по узгодженню з держдепом), а він ні.
Такі умови роботи з замовником -- державою.

Як йому скажуть, так і зробить.
Варіант, наприклад, що держдеп на словах буде проти (відключення), але Маск начебто сам відключе, можливий. Але це для публіки..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 10:08

make IT great again

  detroytred написав:*Трамп дал $500 миллиардов OpenAI для создания суперкомпьютера, который займётся разработкой сверхумных нейросетей. На первом этапе будет вложено $100 миллиардов, которые пойдут на строительство гигантского дата-центра в Техасе, где Илон Маск строит технологический город. Реализацией проекта займутся совместно OpenAI, SoftBank, Oracle и Microsoft. Этих средств достаточно на три Манхэттенских проекта (ядерная бомба), а за четыре года бюджет обещают увеличить в пять раз. Кроме того, Трамп отменил указ Байдена о безопасной разработке искусственного интеллекта* (с)
__________________________________
Різниця часів:
- Обама... медпрограма
- Трамп ... да по суті керування зброєю.

Помилка Зе - переплутав часи.
Замість зброї дороги.
Хоча. Було б більше своєї зброї, то отримали б менше партнерської.
Що в лоб, що по лбу.
А дороги є.

make IT great again
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 10:09

  detroytred написав:Бетон
Поводок від ошийника Маска все ж таки в руках держдепу.

До речі, (чув)) він не має допуску до деяких частин своєї компанії. Його працівники мають (по узгодженню з держдепом), а він ні.
Такі умови роботи з замовником -- державою.

Як йому скажуть, так і зробить.
Варіант, наприклад, що держдеп на словах буде проти (відключення), але Маск начебто сам відключе, можливий. Але це для публіки..

Понял.

Все от кого-то зависят. Гениев нужно контролировать. Они великие безумцы
Бетон
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