Додано: Сер 22 січ, 2025 10:29

Успіх написав: Wirująświatła написав: кейс больше для богатых, считаем что 1 млн уже у тебя есть. кейс больше для богатых, считаем что 1 млн уже у тебя есть. Знову ж таки - 1. скільки саме захоче той, хто продовжить життя на рік?

2. Якщо можна "на свій розсуд/бажання", то ясно, що хочеться дати стільки, щоб вистачило ще хоч на років 10 (а краще - ще більше років життя)



Бо в іншому випадку - рік життя коштує всі гроші/весь мільйон! Знову ж таки - 1. скільки саме захоче той, хто продовжить життя на рік?2. Якщо можна "на свій розсуд/бажання", то ясно, що хочеться дати стільки, щоб вистачило ще хоч на років 10(а краще - ще більше років життя)Бо в іншому випадку - рік життя коштує всі гроші/весь мільйон!

Є два способи продовжити життяПерший доступний для НАДбагатих - це створюєш під себе клініку яка для тебе створює найоптимальніші ліки , харчі, прораховує відпочинок, моніторить твій стан в режимі реального часу, вивчає твій геном ....Тоді тривалість можна збільшити на від 10 до 20 років...Кожен рік продовжування буде коштувати від 50-100 млн грн.Варіант два - не продовжувати фізичну тривалість життя , а змінювати розподіл часу який витрачаєш на те що сам вважаєш життям і те що допомагає тобі підтримувати те що ти називаєш життям.Тут все простоСтандартно час людини розподілений на три рівних частини( в середньому і для різних життєвих проміжків по різному)Дитинство - 12 годин сон+ 2 години занять +10 годин роблю що хочуПрацездатний вік - 8 годин сон + 8 годин робота + 8 год відпочинок і підготовка до наступного циклуПенсія - 10 годин сон + 6 годин підтримання себе в робочому стані+8 годин що хочу.Так отті хто встиг накопичити до 40 років певний обєм капіталу який забезпечить їх розміром доходів достатнім для проживання- можуть приймати рішеннячи витрачати наступних 20 років на збільшення капіталу чи можна час який йшов на роботу витратити так як вони хочуть.Чому 40 - тому що ймовірність накопичити достатню для життя рантьє суму до 40 років важко , а чим пізніше накопив тим менше залишається часу до 60 - коли певні види бажань/потреб просто зникають.