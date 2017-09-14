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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12054120551205612057

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 10:12

  Успіх написав:Що тоді виходить - витрачати все в ноль?
Жити від зарплати до зарплати? :D

А якщо раптом треба буде на якусь операцію кошти - брати в банку кредит? :lol:

А так продав кавалірку і зробив пересадку серця... :mrgreen:

Кожному своє. На твоєму рівні ресурс створити нема звідки тільки через накопичення і обмеження споживання.
На верху нашої піраміди багато таких, що живуть не в ноль а в кредит.
Олігархи скупили півкраїни не за свої а за кредити од держави. Які потім ще й через девальвацію перетворились на копійки. Невиплата зарплати працівникам яка була в 90х це теж кредит.
Затримки проплат це теж кредит.
Великі торгівельні мережі торгують не так як ти на базарі, вони беруть товар під реалізацію і вертають гроші за нього з затримкою од місяця до півроку.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 10:29

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:кейс больше для богатых, считаем что 1 млн уже у тебя есть.
Знову ж таки - 1. скільки саме захоче той, хто продовжить життя на рік?
2. Якщо можна "на свій розсуд/бажання", то ясно, що хочеться дати стільки, щоб вистачило ще хоч на років 10 :) (а краще - ще більше років життя)

Бо в іншому випадку - рік життя коштує всі гроші/весь мільйон!
Є два способи продовжити життя
Перший доступний для НАДбагатих - це створюєш під себе клініку яка для тебе створює найоптимальніші ліки , харчі, прораховує відпочинок, моніторить твій стан в режимі реального часу, вивчає твій геном ....
Тоді тривалість можна збільшити на від 10 до 20 років...
Кожен рік продовжування буде коштувати від 50-100 млн грн.
Варіант два - не продовжувати фізичну тривалість життя , а змінювати розподіл часу який витрачаєш на те що сам вважаєш життям і те що допомагає тобі підтримувати те що ти називаєш життям.
Тут все просто
Стандартно час людини розподілений на три рівних частини( в середньому і для різних життєвих проміжків по різному)
Дитинство - 12 годин сон+ 2 години занять +10 годин роблю що хочу
Працездатний вік - 8 годин сон + 8 годин робота + 8 год відпочинок і підготовка до наступного циклу
Пенсія - 10 годин сон + 6 годин підтримання себе в робочому стані+8 годин що хочу.

Так от
ті хто встиг накопичити до 40 років певний обєм капіталу який забезпечить їх розміром доходів достатнім для проживання- можуть приймати рішення
чи витрачати наступних 20 років на збільшення капіталу чи можна час який йшов на роботу витратити так як вони хочуть.
Чому 40 - тому що ймовірність накопичити достатню для життя рантьє суму до 40 років важко , а чим пізніше накопив тим менше залишається часу до 60 - коли певні види бажань/потреб просто зникають.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 10:41

  барабашов написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:он мог бы взять авто в кредит и работать на себя и банк.
А ти читаєш те що цитуєш?
Я там цей варіант показував.
Так для тебе
Авто на якому їздить мій водій - 800 000 грн
Якщо він візьме кредит в банку на 800 000 грн він буде 5 років платити по 20000-25000 грн ( це ще якщо має що віддати в заставу)
А мені за ОРЕНДУ мого авто він платить на 20% менше
І в чому вигода водія?
Тепер розумієш що працедавець це не завжди кровопивця.

Что конкретно за машина за 19куе?
Будь яка НОВА електричка (навіть китайська) яка відповідає параметрам таксі( а не рено зоя в якому можна тільки двом сісти щоб коліна в шию не втикались) - коштує від 18000 доларів.
  барабашов написав:Покупка авто в кредит не требует залога, первоначальный взнос и естественно подтверждённый стабильный доход справкой - и забирай с салона
Страховки, просрочки платежей, изменение ставки - эти плюшки будут уже потом, когда и доход то станет НЕстабильным...
Друзья и родственники проехали это в 2009-.... и наелись досыта
Якщо купувати авто з мінімальним першим внеском - то місячні виплати будуть вищими ніж 25000 грн( врахуйте що банк захоче крім своїх 15-18% ще й каско десь на 7%
  барабашов написав:И почему остальные, кто ездит/сдаёт в наём авто на полляма дешевле(какое? СОНАТА/К5 газовые нормальные от 12куе стоят, или за 10 перевёртыши/тотал) по вашему кровосиси и недалёкие люди?
1 Авто в 2 рази дешевше-це авто яке 2/3 свого ресурсу вже відїздило
2 Вартість 1км пробігу на електриці - 2грн/км, вартість 1км таксового пробігу навіть на газу - 7 грн/км
Різниця в 5 грн і є та плюшка яка дає можливість мені
а - заплатити на 2грн/км більше працівнику ніж це зможе зробити той хто дає авто з ДВС
б - отримати на 3грн більше з кілометра щоб погасити різницю в цінах
в - так як я даю авто з нульовою замортизованістю( а не двсі на якому вже 100000-200000 км намотано - то я буду довше (на цих 100 000-200 000 км) отримувати віддачу
3 Найпростіше пояснення чому беруть авто дешеві - в тих хто бере ВІДСУТНЯ необхідна кількість капіталу.

Все ж просто.
budivelnik
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