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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 10:12
Успіх написав:
Що тоді виходить - витрачати все в ноль?
Жити від зарплати до зарплати?
А якщо раптом треба буде на якусь операцію кошти - брати в банку кредит?
А так продав кавалірку і зробив пересадку серця...
Кожному своє. На твоєму рівні ресурс створити нема звідки тільки через накопичення і обмеження споживання.
На верху нашої піраміди багато таких, що живуть не в ноль а в кредит.
Олігархи скупили півкраїни не за свої а за кредити од держави. Які потім ще й через девальвацію перетворились на копійки. Невиплата зарплати працівникам яка була в 90х це теж кредит.
Затримки проплат це теж кредит.
Великі торгівельні мережі торгують не так як ти на базарі, вони беруть товар під реалізацію і вертають гроші за нього з затримкою од місяця до півроку.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 10:29
Успіх написав: Wirująświatła написав:
кейс больше для богатых, считаем что 1 млн уже у тебя есть.
Знову ж таки - 1. скільки саме захоче той, хто продовжить життя на рік?
2. Якщо можна "на свій розсуд/бажання", то ясно, що хочеться дати стільки, щоб вистачило ще хоч на років 10
(а краще - ще більше років життя)
Бо в іншому випадку - рік життя коштує всі гроші/весь мільйон!
Є два способи продовжити життя
Перший доступний для НАДбагатих - це створюєш під себе клініку яка для тебе створює найоптимальніші ліки , харчі, прораховує відпочинок, моніторить твій стан в режимі реального часу, вивчає твій геном ....
Тоді тривалість можна збільшити на від 10 до 20 років...
Кожен рік продовжування буде коштувати від 50-100 млн грн.
Варіант два - не продовжувати фізичну тривалість життя , а змінювати розподіл часу який витрачаєш на те що сам вважаєш життям і те що допомагає тобі підтримувати те що ти називаєш життям.
Тут все просто
Стандартно час людини розподілений на три рівних частини( в середньому і для різних життєвих проміжків по різному)
Дитинство - 12 годин сон+ 2 години занять +10 годин роблю що хочу
Працездатний вік - 8 годин сон + 8 годин робота + 8 год відпочинок і підготовка до наступного циклу
Пенсія - 10 годин сон + 6 годин підтримання себе в робочому стані+8 годин що хочу.
Так от
ті хто встиг накопичити до 40 років певний обєм капіталу який забезпечить їх розміром доходів достатнім для проживання- можуть приймати рішення
чи витрачати наступних 20 років на збільшення капіталу чи можна час який йшов на роботу витратити так як вони хочуть.
Чому 40 - тому що ймовірність накопичити достатню для життя рантьє суму до 40 років важко , а чим пізніше накопив тим менше залишається часу до 60 - коли певні види бажань/потреб просто зникають.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 10:41
барабашов написав: budivelnik написав: Wirująświatła написав:
он мог бы взять авто в кредит и работать на себя и банк.
А ти читаєш те що цитуєш?
Я там цей варіант показував.
Так для тебе
Авто на якому їздить мій водій - 800 000 грн
Якщо він візьме кредит в банку на 800 000 грн він буде 5 років платити по 20000-25000 грн ( це ще якщо має що віддати в заставу)
А мені за ОРЕНДУ мого авто він платить на 20% менше
І в чому вигода водія?
Тепер розумієш що працедавець це не завжди кровопивця.
Что конкретно за машина за 19куе?
Будь яка НОВА електричка (навіть китайська) яка відповідає параметрам таксі( а не рено зоя в якому можна тільки двом сісти щоб коліна в шию не втикались) - коштує від 18000 доларів.
барабашов написав:
Покупка авто в кредит не требует залога, первоначальный взнос и естественно подтверждённый стабильный доход справкой - и забирай с салона
Страховки, просрочки платежей, изменение ставки - эти плюшки будут уже потом, когда и доход то станет НЕстабильным...
Друзья и родственники проехали это в 2009-.... и наелись досыта
Якщо купувати авто з мінімальним першим внеском - то місячні виплати будуть вищими ніж 25000 грн( врахуйте що банк захоче крім своїх 15-18% ще й каско десь на 7%
барабашов написав:
И почему остальные, кто ездит/сдаёт в наём авто на полляма дешевле(какое? СОНАТА/К5 газовые нормальные от 12куе стоят, или за 10 перевёртыши/тотал) по вашему кровосиси и недалёкие люди?
1 Авто в 2 рази дешевше-це авто яке 2/3 свого ресурсу вже відїздило
2 Вартість 1км пробігу на електриці - 2грн/км, вартість 1км таксового пробігу навіть на газу - 7 грн/км
Різниця в 5 грн і є та плюшка яка дає можливість мені
а - заплатити на 2грн/км більше працівнику ніж це зможе зробити той хто дає авто з ДВС
б - отримати на 3грн більше з кілометра щоб погасити різницю в цінах
в - так як я даю авто з нульовою замортизованістю( а не двсі на якому вже 100000-200000 км намотано - то я буду довше (на цих 100 000-200 000 км) отримувати віддачу
3 Найпростіше пояснення чому беруть авто дешеві - в тих хто бере ВІДСУТНЯ необхідна кількість капіталу.
Все ж просто.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 10:48
Wirująświatła написав:
У меня приятель в Израиле, медицина бесплатная.
В сенсі бєсплатная?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 10:54
Water написав: Wirująświatła написав:
У меня приятель в Израиле, медицина бесплатная.
В сенсі бєсплатная?
всм страховку платит работодатель, для приятеля получается бесплатная.
Каждый гражданин Израиля, достигший 18 лет, обязан платить взносы на медицинское обязательное страхование. Они составляют 4,3% от заработной платы. Налог на здравоохранение взимается с пенсии, пособия по безработице и инвалидности.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 10:58
detroytred написав:
Будівельник
Зрозумій одну річ - відмінні в тебе досягнення, і діти молодці, і сам ти молодець.
Предметом спорів з тобою є не це, а твої недоречні претензії, закиди, вимоги, підстави для цього.
Які ти постійно генериш.
В тебе виходить, що інші ..., бо ти Д'Артаньян. Що не підходять під твої критерії, стандарти. Твої.
В тебе це в крові. Твоя суть.
Яку ти й відобразив одразу. В своїй темі визначивши правила свої:
1. Будівельник завжди правий.
2. Хто не згоден, див. п.1.
І в самих різних формах тепер завуальованих ти оце й просуваєш постійно. Бо всі свої вигадки вважаєш правильними. А всіх інших, хоч умовно Кейнса, неправильними.
Ти так і не зрозумів що я хочу тут донести
1 Мені глибоко пофігу як і хто з віртуальних тутешніх персонажів - буде до МЕНЕ відноситись.
Мені з ними - дітей не хрестити.
Зверни увагу- велика частка тутешніх дописувачів мене просто забанила, по тій простій причині що моя інформація для них НЕ КОМФОРТНА
З моєї точки зору-це нормально, адже якщо людина не в стані витримати психологічний пресинг - то мій досвід їй не потрібен вона ним і так скористатись не зможе
2 З іншого боку
Якщо не слухати фантазерів а-ля ти ( все читав + все знаю=нічого не досяг в галузях в яких приймаєш участь обговорюючи)
Або якщо не мати багатої бабки в Канаді....
То єдиний шанс швидко піднятись - це пройти той шлях яким я йду.
Тобто для ТИХ хто може/хоче - мій досвід ДОПОМОЖЕ
Всім іншим-він не доступний... і таких інших , станом на сьогодні 9 осіб з десяти.
3 Але це сьогодні тільки один з десяти
Завтра в нього виростуть діти , які отримають конкуретну перевагу над твоїми дітьми( або над дітьми тих хто вірить тобі і мене забанив очікуючи приходу Мессії) і кількість тих хто хоче/може - збільшиться в рази
І поки ти і тобі подібні будуть читати класиків економічної думки - в країні буде створюватись прошарок мені подібних. При чому кожному наступному поколінню мені подібних - працювати буде легше, бо вони будуть стартувати з позицій на яких фінішували їх батьки.
А які позиції будуть в тих в кого батьки фінішували там же де й стартували?
Тому твої оповідання мають теоретичний сенс - але ПРАКТИЧНО шкодять тим хто тебе читає.
При цьому- не всі хто мені вірить - виграють... Але вони хоч спробують і так альтернатива в них тільки твоя-сидіти рівно на дупі і чекати поки їх зроблять щасливими.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:01
budivelnik написав:
З моєї точки зору-це нормально, адже якщо людина не в стані витримати психологічний пресинг - то мій досвід їй не потрібен вона ним і так скористатись не зможе
вас куда то всё время уносит, 1. п.прессинг с вашей стороны? это законно? в некоторых странах за такое можно попасть на штраф и получить волчий билет.
2. никто вашим опытом воспользоваться не сможет, для этого надо повторить все ваши мысли и поступки, а не прочитать их бессистемную компиляцию. Вы бы хотя бы франшизу предлагали если хотите тиражиррвать свой успешный опыт
budivelnik написав:
Тому твої оповідання мають теоретичний сенс - але ПРАКТИЧНО шкодять тим хто тебе читає.
то же относится и к вам.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:07
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
З моєї точки зору-це нормально, адже якщо людина не в стані витримати психологічний пресинг - то мій досвід їй не потрібен вона ним і так скористатись не зможе
вас куда то всё время уносит, п.прессинг с вашей стороны? это законно? в некоторых странах за такое можно попасть на штраф и получить волчий билет.
не треба чіплятись до слів
У мене відсутня можливість ЗМУШУВАТИ когось мене читати
Відсутня можливість ЗМУШУВАТИ виконати прочитане
Але є опція жорсткої подачі інформації з переходом до порівнянь особистих досягнень
Кожен з тут присутніх має опцію закрити для себе мою інформацію
То що іде я порушив?
Звідси висновок
Реальний світ бізнесу - жорсткіший ніж я описую
Тому входити в нього розовим понні-точно не варто
З іншого боку є й переваги входу- які я також демонструю
І кожна людина, пройшовши самостійно первинну перевірку своїх можливостей-приймає рішення варто чи ні їй цим займатись(навіть якщо на кону не тільки її майбутнє а й майбутнє її близьких)
Wirująświatła написав:
никто вашим опытом воспользоваться не сможет,
Брехня
Ми всі на первинному етапі використовуємо чужий досвід
Просто в когось етап накопичення чужується після вивчення букв в букварі....
А хтось в стані сприймати і адаптувати під себе чужі ідеї і в більш поважному віці.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 22 січ, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:08
Wirująświatła написав: Water написав: Wirująświatła написав:
У меня приятель в Израиле, медицина бесплатная.
В сенсі бєсплатная?
всм страховку платит работодатель, для приятеля получается бесплатная.
Каждый гражданин Израиля, достигший 18 лет, обязан платить взносы на медицинское обязательное страхование. Они составляют 4,3% от заработной платы. Налог на здравоохранение взимается с пенсии, пособия по безработице и инвалидности.
Нє получаєтся вона бєсплатная, а рівно 4.3% від доходу.
Наприклад, зарплата 20 тисяч шекелів, 4.3% це біля 200 баксів кожен місяць медичне страхування і це базове.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:09
fler написав:
Ось чому через побоювання, що українці повернуться після війни додому, деякі країни спростили отримання ВНЖ та інших плюшок як для громадян.
нічого вони не спростили.
Wirująświatła написав:
кому больше поверят зеленскому или трампу?
так ось берем тупо призив по одному маленькому! обласному центру 6к в міс, не пам'ятаю чи це з областю чи без, не хочу зараз телефонувати перепитувати. множимо скільки залишись центрів ще, 20. Призив в міс 120к по країні. з них хай план виконали на 60%, більша половина з пораненнями.
І цифра з більшою вірогідністю є правдивою а може ще й применшеною, так проста арифметика. Не дарма люди ховаються як миші в норах.
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