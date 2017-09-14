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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:11
budivelnik написав:
То що іде я порушив?
ваши тексты по форме и содержанию соответствуют проповедям в секте будивэльныка о благих деяниях будивэльныка. Оно как бы не запрещено, но не везде уместно. Проанализируйте хоть кто нибудь на данной ветке занимается самовосхвалением?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:22
fler написав:
До тих пір, поки рф не викреслить слово "капітуляція" зі свого райдера Україна змушена воювати.
доки рф має хоч метрові просування вперед щоденно- путін буде наполягати на капітуляції, що треба для того що пуйло змінив вимоги?
треба зупинити їх наступ надійною обороною, а у квітні/травні відкинути орків на 100 км по всьому фронту
чи має Україна такі можливості сьогодні-ні, немає
чи зможе зробити через 6 місяців-якщо отримає достатньо зброї(десь на 150млрд загалом на протязі 5-6 місяців, шанс є вагомий
маючи перевагу в лс ворог наступає, ЗСУ стримують наступ немаючи переваги ні в артилерії(кількості снарядів), не в далекобійних ракетах, ні в авіації
якщо вирівня стан в техниці, тоді потребність в великої кількості піхоти не буде мати критичного рівня
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:22
detroytred написав:
*Трамп дал $500 миллиардов OpenAI для создания суперкомпьютера, который займётся разработкой сверхумных нейросетей. На первом этапе будет вложено $100 миллиардов, которые пойдут на строительство гигантского дата-центра в Техасе, где Илон Маск строит технологический город. Реализацией проекта займутся совместно OpenAI, SoftBank, Oracle и Microsoft. Этих средств достаточно на три Манхэттенских проекта (ядерная бомба), а за четыре года бюджет обещают увеличить в пять раз. Кроме того, Трамп отменил указ Байдена о безопасной разработке искусственного интеллекта* (с)
__________________________________
Різниця часів:
- Обама... медпрограма
- Трамп ... да по суті керування зброєю.
Помилка Зе - переплутав часи.
Замість зброї дороги.Хоча. Було б більше своєї зброї, то отримали б менше партнерської.
Що в лоб, що по лбу.
А дороги є.
Эта зброя -- она же не абстрактно в ВЧ появлялась бы: типа в ИКЕЯи мины заказал -- привезли, выгрузили. Под увеличение объемов - и людей, наверное, больше в армию нагонять нужно было бы? И видя эту подготовку - "кое кто" мог бы решить -- "ну его нафиг - туда лезть"?
Да и Штаты в первые же недели могли бы оружие "насыпать"...
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:26
BeneFuckTor
Та да
При этом, оказывается, еще 200тыщ народу нужно:
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев в качестве гарантии безопасности. "Это минимум, иначе ничего не будет", - заявил он во вторник, 21 января
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:32
budivelnik написав:
А які позиції будуть в тих в кого батьки фінішували там же де й стартували?
А потім 1918, 1945, 1991, 2014, 2022... і капітал конфісковують і все починається з нуля
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:39
prodigy написав:
доки рф має хоч метрові просування вперед щоденно- путін буде наполягати на капітуляції, що треба для того що пуйло змінив вимоги?
треба зупинити їх наступ надійною обороною, а у квітні/травні відкинути орків на 100 км по всьому фронту
чи має Україна такі можливості сьогодні-ні, немає
чи зможе зробити через 6 місяців-якщо отримає достатньо зброї(десь на 150млрд загалом на протязі 5-6 місяців, шанс є вагомий
маючи перевагу в лс ворог наступає, ЗСУ стримують наступ немаючи переваги ні в артилерії(кількості снарядів), не в далекобійних ракетах, ні в авіації
якщо вирівня стан в техниці, тоді потребність в великої кількості піхоти не буде мати критичного рівня
Почитайте про багатостраждальні 60 мільярдів від США. Здається на зброю там десь 13,8 і то більшисть ще треба виготовити на американських заводах. Так що 150 це треба щоб трильйон відстегнули
Тому на полі бою ми можливостей для притиснення путіна на переговорах не отримаємо, скоріше, ніколи. Далі , що до переговорів та умов, кожен робить висновки виходячи з того, наскільки його дім знаходиться далеко від лінії зіткнення.
Востаннє редагувалось d44
в Сер 22 січ, 2025 11:45, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:40
budivelnik написав:
То єдиний шанс швидко піднятись - це пройти той шлях яким я йду.
Ти знов підмінив предмет і будуєш на ньому.
Предметом обговорення не є оце "як швидко піднятись" окремій людині.
Й те, що твій шлях до цього "треба важко працювати 30 років", очевидно для всіх і так.
Без твоїх розповідей.
Це банальщина в кубі.
Предмет обгорення інший.
Предмети обгорення інші. Самі різні.
Твоє ж бачення для окремого індивіда я жодного разу не заперечував. Ти ж носишся з ним, як з писаною торбою.
І по суті заперечуєш кейнсів-бальцеровичів оцією своєю недоречною банальщиною.
Про який досвід та досягнення мав Бальцерович ти так і не відповів))
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:43
Wirująświatła написав:
не хотел рассказывать на публику, не вдаваясь в детали, был с соседом конфликт, не долго думая он вызвал ментов и тцкашников, приехали они за мной около 9 вечера. Мы мило пообщались минут 15-20. Так и уехали.
Повезло что люди попались адекватные и разговор склеился конструктивно, никто ни на кого не давил, не угрожал и не пугал. Наверное такие "заказы" они получают регулярно, поэтому особой заинтересованности меня бусифицировать не проявили. А может и другие причины. Сосед же все это время сидел в авто рядом и наблюдал. Менталитет!
сосед стукач тоже символ времени.
ви трохи не в курсі як воно відбувається. неважливо вже шо ви там не поділили з сусідом і чому він викликав поліцію, але 99,9% шо сусід тцк не кликав, а лише поліцію. якщо тцк не приїхали відразу з поліцією в одній машині, а це навряд чи, тим більше так пізно, то тцк вже викликали поліцейські, приїхавши на виклик і оцінивши "клієнта". дарма на сусіда бочку котите.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Сер 22 січ, 2025 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:44
Wirująświatła написав: Water написав: Wirująświatła написав:
У меня приятель в Израиле, медицина бесплатная.
В сенсі бєсплатная?
всм страховку платит работодатель, для приятеля получается бесплатная.
Каждый гражданин Израиля, достигший 18 лет, обязан платить взносы на медицинское обязательное страхование. Они составляют 4,3% от заработной платы. Налог на здравоохранение взимается с пенсии, пособия по безработице и инвалидности.
В нас теж взнімаєцца ЄСВ. Але "дєнєх нєт но вьі дєржітєсь"
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:48
d44 написав:
Почитайте про багатостраждальні 60 мільярдів від США. Здається на зброю там десь 13,8 і то більшисть ще треба виготовити на американських заводах. Так що 150 це треба щоб трильйон відстегнули
Якщо не брешуть, то там ще круче: вони виготовляють на своїх заводах зброю на таку-то суму, а нам поставляють на цю ж суму свою стару зі складів.
Образно: собі виготовляють нову сучасні БМ, а нам на цю суму дають своїх старих пушок зі складу.
До того ж оцінюють оце своє старе, як схочуть. Максимально.
Як ітог отакі поставки...
Для контрнаступу Залужний запросив впритул, по мінімуму.
А дали в середньому по номенклатурі 4-5% від того, що запросив. Максимально по позиції було 28%.
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