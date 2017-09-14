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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120561205712058120591206012061>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:11

  budivelnik написав:То що іде я порушив?
ваши тексты по форме и содержанию соответствуют проповедям в секте будивэльныка о благих деяниях будивэльныка. Оно как бы не запрещено, но не везде уместно. Проанализируйте хоть кто нибудь на данной ветке занимается самовосхвалением?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:До тих пір, поки рф не викреслить слово "капітуляція" зі свого райдера Україна змушена воювати.


доки рф має хоч метрові просування вперед щоденно- путін буде наполягати на капітуляції, що треба для того що пуйло змінив вимоги?
треба зупинити їх наступ надійною обороною, а у квітні/травні відкинути орків на 100 км по всьому фронту
чи має Україна такі можливості сьогодні-ні, немає

чи зможе зробити через 6 місяців-якщо отримає достатньо зброї(десь на 150млрд загалом на протязі 5-6 місяців, шанс є вагомий
маючи перевагу в лс ворог наступає, ЗСУ стримують наступ немаючи переваги ні в артилерії(кількості снарядів), не в далекобійних ракетах, ні в авіації

якщо вирівня стан в техниці, тоді потребність в великої кількості піхоти не буде мати критичного рівня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:22

  detroytred написав:*Трамп дал $500 миллиардов OpenAI для создания суперкомпьютера, который займётся разработкой сверхумных нейросетей. На первом этапе будет вложено $100 миллиардов, которые пойдут на строительство гигантского дата-центра в Техасе, где Илон Маск строит технологический город. Реализацией проекта займутся совместно OpenAI, SoftBank, Oracle и Microsoft. Этих средств достаточно на три Манхэттенских проекта (ядерная бомба), а за четыре года бюджет обещают увеличить в пять раз. Кроме того, Трамп отменил указ Байдена о безопасной разработке искусственного интеллекта* (с)
__________________________________
Різниця часів:
- Обама... медпрограма
- Трамп ... да по суті керування зброєю.

Помилка Зе - переплутав часи.
Замість зброї дороги.
Хоча. Було б більше своєї зброї, то отримали б менше партнерської.
Що в лоб, що по лбу.
А дороги є.

Эта зброя -- она же не абстрактно в ВЧ появлялась бы: типа в ИКЕЯи мины заказал -- привезли, выгрузили. Под увеличение объемов - и людей, наверное, больше в армию нагонять нужно было бы? И видя эту подготовку - "кое кто" мог бы решить -- "ну его нафиг - туда лезть"? :roll:
Да и Штаты в первые же недели могли бы оружие "насыпать"...
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:26

BeneFuckTor
Та да :cry:
При этом, оказывается, еще 200тыщ народу нужно:
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев в качестве гарантии безопасности. "Это минимум, иначе ничего не будет", - заявил он во вторник, 21 января
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А які позиції будуть в тих в кого батьки фінішували там же де й стартували?

А потім 1918, 1945, 1991, 2014, 2022... і капітал конфісковують і все починається з нуля
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:доки рф має хоч метрові просування вперед щоденно- путін буде наполягати на капітуляції, що треба для того що пуйло змінив вимоги?
треба зупинити їх наступ надійною обороною, а у квітні/травні відкинути орків на 100 км по всьому фронту
чи має Україна такі можливості сьогодні-ні, немає

чи зможе зробити через 6 місяців-якщо отримає достатньо зброї(десь на 150млрд загалом на протязі 5-6 місяців, шанс є вагомий
маючи перевагу в лс ворог наступає, ЗСУ стримують наступ немаючи переваги ні в артилерії(кількості снарядів), не в далекобійних ракетах, ні в авіації

якщо вирівня стан в техниці, тоді потребність в великої кількості піхоти не буде мати критичного рівня
Почитайте про багатостраждальні 60 мільярдів від США. Здається на зброю там десь 13,8 і то більшисть ще треба виготовити на американських заводах. Так що 150 це треба щоб трильйон відстегнули :) Тому на полі бою ми можливостей для притиснення путіна на переговорах не отримаємо, скоріше, ніколи. Далі , що до переговорів та умов, кожен робить висновки виходячи з того, наскільки його дім знаходиться далеко від лінії зіткнення.
Востаннє редагувалось d44 в Сер 22 січ, 2025 11:45, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:40

  budivelnik написав:То єдиний шанс швидко піднятись - це пройти той шлях яким я йду.

Ти знов підмінив предмет і будуєш на ньому.

Предметом обговорення не є оце "як швидко піднятись" окремій людині.
Й те, що твій шлях до цього "треба важко працювати 30 років", очевидно для всіх і так.
Без твоїх розповідей.
Це банальщина в кубі.

Предмет обгорення інший.
Предмети обгорення інші. Самі різні.
Твоє ж бачення для окремого індивіда я жодного разу не заперечував. Ти ж носишся з ним, як з писаною торбою.
І по суті заперечуєш кейнсів-бальцеровичів оцією своєю недоречною банальщиною.

Про який досвід та досягнення мав Бальцерович ти так і не відповів))
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:43

  Wirująświatła написав:не хотел рассказывать на публику, не вдаваясь в детали, был с соседом конфликт, не долго думая он вызвал ментов и тцкашников, приехали они за мной около 9 вечера. Мы мило пообщались минут 15-20. Так и уехали.

Повезло что люди попались адекватные и разговор склеился конструктивно, никто ни на кого не давил, не угрожал и не пугал. Наверное такие "заказы" они получают регулярно, поэтому особой заинтересованности меня бусифицировать не проявили. А может и другие причины. Сосед же все это время сидел в авто рядом и наблюдал. Менталитет!

сосед стукач тоже символ времени.


ви трохи не в курсі як воно відбувається. неважливо вже шо ви там не поділили з сусідом і чому він викликав поліцію, але 99,9% шо сусід тцк не кликав, а лише поліцію. якщо тцк не приїхали відразу з поліцією в одній машині, а це навряд чи, тим більше так пізно, то тцк вже викликали поліцейські, приїхавши на виклик і оцінивши "клієнта". дарма на сусіда бочку котите.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Сер 22 січ, 2025 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:44

  Wirująświatła написав:
  Water написав:
  Wirująświatła написав:У меня приятель в Израиле, медицина бесплатная.

В сенсі бєсплатная?

всм страховку платит работодатель, для приятеля получается бесплатная.
Каждый гражданин Израиля, достигший 18 лет, обязан платить взносы на медицинское обязательное страхование. Они составляют 4,3% от заработной платы. Налог на здравоохранение взимается с пенсии, пособия по безработице и инвалидности.

В нас теж взнімаєцца ЄСВ. Але "дєнєх нєт но вьі дєржітєсь"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:48

  d44 написав:Почитайте про багатостраждальні 60 мільярдів від США. Здається на зброю там десь 13,8 і то більшисть ще треба виготовити на американських заводах. Так що 150 це треба щоб трильйон відстегнули :)

Якщо не брешуть, то там ще круче: вони виготовляють на своїх заводах зброю на таку-то суму, а нам поставляють на цю ж суму свою стару зі складів.
Образно: собі виготовляють нову сучасні БМ, а нам на цю суму дають своїх старих пушок зі складу.
До того ж оцінюють оце своє старе, як схочуть. Максимально.
Як ітог отакі поставки...

Для контрнаступу Залужний запросив впритул, по мінімуму.
А дали в середньому по номенклатурі 4-5% від того, що запросив. Максимально по позиції було 28%.
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