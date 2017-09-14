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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:48
Эпиграф:
Имея, что друзьям сказать,
мы мыслим - значит существуем;
а кто зовет меня дерзать,
пускай кирпич расколет ...уем.
И.Губерман
Wirująświatła написав:
Торговля на базаре ничем не лучше если шо. каждый человек должен мечтать/хотеть сделать что то великое, что останется после его смерти и будет приносить радость или другую пользу людям.
Мечтать о великом можно и торгуя на базаре.
Каждый человек должен иметь хоть минимальную свободу. Если не получается делать, что хочет, выбор, о чем мечтать у нас не отнять. Даже не пытайтесь.
Мы все делаем что-то, что остается после нас. Большинство делает это вместе с другими людьми и остается неизвестными. И ничего плохого в этом нет. Вы же завуалированно сформулировали мечту некоторых о славе. Не каждый человек должен страдать гордыней.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:50
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
То що іде я порушив?
ваши тексты по форме и содержанию соответствуют проповедям в секте будивэльныка о благих деяниях будивэльныка. Оно как бы не запрещено, но не везде уместно. Проанализируйте хоть кто нибудь на данной ветке занимается самовосхвалением?
Не бачу різниці між тим що роблю я і наприклад вами...
кому потрібні оповідання про життя макак і їх відносини в зграї?
чи Лад з його - А совке так хорошо....
Те що описує я -має хоч якийсь прикладний зміст і може бути використано будь-ким...
А от як використати історію про макак чи сОвєтськИй пломбір - мені не відомо.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:53
flyman написав:
В нас теж взнімаєцца ЄСВ. Але "дєнєх нєт но вьі дєржітєсь"
До чого тут ЄСВ? Це саме взнос на медичну страховку, за шо я й кажу, на прикладі шо Успіх писав, пересадка чогось не стане несподіваним фінансовим тягарем. Окремо там зуби, скоріш за все вони не входять у базову страховку.
Але те шо написала доглядальниця в зоопарку, це ніяк не безкоштовна медицина.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:54
Wirująświatła написав: budivelnik написав:
це ж ти питав в скільки я оцінюю свій рік життя?
да я, но ответа не увидел. кейс такой, завтра тебе нужно умереть, но некто может продлить твою жизнь на 1-30 лет, какую сумму ты готов отдать за 1 год своей жизни? моральные и юридические аспекты опустим, чтобы они нам не мешали.
(психотерапия в чистом виде, я так лечил владельца крупного строительного бизнеса от патологической жадности).
То що народ - ще хтось крім мене і Будівельника може відповісти на це питання, чи... соромно/ніяково?
Чи це питання таке ж "важке", як і "а що саме має трапитись/за яких умов - саме ВИ підете на фронт?"
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:54
_hunter написав:
BeneFuckTor
Та да
При этом, оказывается, еще 200тыщ народу нужно:
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев в качестве гарантии безопасности. "Это минимум, иначе ничего не будет", - заявил он во вторник, 21 января
Миротворці - це від ООН.
Рфія заблокує рішення.
А всл від країн НАТО - це )))))
Тобто до війни всл НАТО були на західному кордоні України, а тепер рфія погодиться на всл НАТО на східному кордоні?
Не розумію, навіщо цю дурню про "миротворців" взагалі піднімають?
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detroytred
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:57
detroytred написав: budivelnik написав:
То єдиний шанс швидко піднятись - це пройти той шлях яким я йду.
Ти знов підмінив предмет і будуєш на ньому.
Предметом обговорення не є оце "як швидко піднятись" окремій людині.
Й те, що твій шлях до цього "треба важко працювати 30 років", очевидно для всіх і так.
Без твоїх розповідей.
Це банальщина в кубі.
Предмет обгорення інший.
Предмети обгорення інші. Самі різні.
Твоє ж бачення для окремого індивіда я жодного разу не заперечував. Ти ж носишся з ним, як з писаною торбою.
І по суті заперечуєш кейнсів-бальцеровичів оцією своєю недоречною банальщиною.
Про який досвід та досягнення мав Бальцерович ти так і не відповів))
Банальщина в кубі - це МАТИ можливість покращити життя сімї ВЖЕ і СЬОГОДНІ
і замість цього чекати когось хто кейнса прочитає так як ти....
Але проблема в тому що те що писав Кейнс і те що ти з цього зрозумів - це просто прірва...
Тому
Той хто ХОЧЕ - той робить вже і СЬОГОДНІ
той хто не хоче-шукає відмазки чому треба ще трошки почекати.
І останнє
Ринок країни складається з багатств кожного мешканця країни.
Якщо в країні є 5% населення яке може зробити себе ВЖЕ в 2 рази багатшими за рахунок збільшення пропозиції тих товарів які потрібні ВЖЕ і СЬОГОДНІ - це дорівнює збільшенню ринку країни на 5%..
І при цьому
Якщо в країні 5% багатих - то їх буде обслуговувати 10% напівбагатих, яких в свою чергу буде обслуговувати 20% на четверть багатих, яких буде обслуговувати 40% простих....
Зніми 1% зверху - і внизу буде ще більше бідних
Саме це і є проблемою
А ти втягнув в себе совкову мораль про рівноправья і пробуєш її натягнути на капіталістичні будні..-це маразм
Не полетить літак якщо його пробувати обладнати танковим двигуном..навіть якщо літак чудовий а двигун ще кращий.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:58
budivelnik написав: Wirująświatła написав: budivelnik написав:
То що іде я порушив?
ваши тексты по форме и содержанию соответствуют проповедям в секте будивэльныка о благих деяниях будивэльныка. Оно как бы не запрещено, но не везде уместно. Проанализируйте хоть кто нибудь на данной ветке занимается самовосхвалением?
Не бачу різниці між тим що роблю я і наприклад вами...
кому потрібні оповідання про життя макак і їх відносини в зграї?
чи Лад з його - А совке так хорошо....
Те що описує я -має хоч якийсь прикладний зміст і може бути використано будь-ким...
А от як використати історію про макак чи сОвєтськИй пломбір - мені не відомо.
Ти підмінив предмет.
Знов.
)))
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detroytred
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:58
ЛАД написав: Banderlog написав: Успіх написав:
Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!
Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу?
чим він заробляв на хліб?
Досвід у них у всех есть, и большой.
И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные.
Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
Результати кращі ні у Зе. Набагато кращі.
При Зе почалась війна. При "них" війна не починалась. Більше того - Зе ще й до цієї війни майже не готувався, "ці" готувались би.
В управлінні державою до війни Зе також нічого особливого не продемонстрував, нічим кращим від "них" не був.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:00
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
То єдиний шанс швидко піднятись - це пройти той шлях яким я йду.
Ти знов підмінив предмет і будуєш на ньому.
Предметом обговорення не є оце "як швидко піднятись" окремій людині.
Й те, що твій шлях до цього "треба важко працювати 30 років", очевидно для всіх і так.
Без твоїх розповідей.
Це банальщина в кубі.
Предмет обгорення інший.
Предмети обгорення інші. Самі різні.
Твоє ж бачення для окремого індивіда я жодного разу не заперечував. Ти ж носишся з ним, як з писаною торбою.
І по суті заперечуєш кейнсів-бальцеровичів оцією своєю недоречною банальщиною.
Про який досвід та досягнення мав Бальцерович ти так і не відповів))
Банальщина в кубі - це МАТИ можливість покращити життя сімї ВЖЕ і СЬОГОДНІ
і замість цього чекати когось хто кейнса прочитає так як ти....
Але проблема в тому що те що писав Кейнс і те що ти з цього зрозумів - це просто прірва...
Тому
Той хто ХОЧЕ - той робить вже і СЬОГОДНІ
той хто не хоче-шукає відмазки чому треба ще трошки почекати.
І останнє
Ринок країни складається з багатств кожного мешканця країни.
Якщо в країні є 5% населення яке може зробити себе ВЖЕ в 2 рази багатшими за рахунок збільшення пропозиції тих товарів які потрібні ВЖЕ і СЬОГОДНІ - це дорівнює збільшенню ринку країни на 5%..
І при цьому
Якщо в країні 5% багатих - то їх буде обслуговувати 10% напівбагатих, яких в свою чергу буде обслуговувати 20% на четверть багатих, яких буде обслуговувати 40% простих....
Зніми 1% зверху - і внизу буде ще більше бідних
Саме це і є проблемою
А ти втягнув в себе совкову мораль про рівноправья і пробуєш її натягнути на капіталістичні будні..-це маразм
Не полетить літак якщо його пробувати обладнати танковим двигуном..навіть якщо літак чудовий а двигун ще кращий.
Ти знов підмінюєш предмети.
))
Краще б про досягнення й досвід Бальцеровича вказав.
І про сина, дочку стосовно праці найманими робітниками.
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detroytred
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:01
flyman написав: Wirująświatła написав: Water написав:
В сенсі бєсплатная?
всм страховку платит работодатель, для приятеля получается бесплатная.Каждый гражданин Израиля, достигший 18 лет, обязан платить взносы на медицинское обязательное страхование. Они составляют 4,3% от заработной платы. Налог на здравоохранение взимается с пенсии, пособия по безработице и инвалидности.
В нас теж взнімаєцца ЄСВ. Але "дєнєх нєт но вьі дєржітєсь"
Так их и нет: там же ниже на пару постов простой расчет:
Нє получаєтся вона бєсплатная, а рівно 4.3% від доходу.
Наприклад, зарплата 20 тисяч шекелів, 4.3% це біля 200 баксів кожен місяць медичне страхування і це базове.
В этой стране -- кто за мед-страхивку 200 денег платит?
Это, кстати, серьезная проблема: нарид часто говорит "я плачу АЖ 40% налогов", а начинаешь считать -- платит какие-то 100 денег
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