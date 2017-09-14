RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1205712058120591206012061>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф:
Имея, что друзьям сказать,
мы мыслим - значит существуем;
а кто зовет меня дерзать,
пускай кирпич расколет ...уем.
И.Губерман

  Wirująświatła написав:Торговля на базаре ничем не лучше если шо. каждый человек должен мечтать/хотеть сделать что то великое, что останется после его смерти и будет приносить радость или другую пользу людям.

Мечтать о великом можно и торгуя на базаре.

Каждый человек должен иметь хоть минимальную свободу. Если не получается делать, что хочет, выбор, о чем мечтать у нас не отнять. Даже не пытайтесь.

Мы все делаем что-то, что остается после нас. Большинство делает это вместе с другими людьми и остается неизвестными. И ничего плохого в этом нет. Вы же завуалированно сформулировали мечту некоторых о славе. Не каждый человек должен страдать гордыней.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7685
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6405 раз.
Подякували: 21391 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:50

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:То що іде я порушив?
ваши тексты по форме и содержанию соответствуют проповедям в секте будивэльныка о благих деяниях будивэльныка. Оно как бы не запрещено, но не везде уместно. Проанализируйте хоть кто нибудь на данной ветке занимается самовосхвалением?
Не бачу різниці між тим що роблю я і наприклад вами...
кому потрібні оповідання про життя макак і їх відносини в зграї?
чи Лад з його - А совке так хорошо....

Те що описує я -має хоч якийсь прикладний зміст і може бути використано будь-ким...
А от як використати історію про макак чи сОвєтськИй пломбір - мені не відомо.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27252
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:53

  flyman написав:В нас теж взнімаєцца ЄСВ. Але "дєнєх нєт но вьі дєржітєсь"

До чого тут ЄСВ? Це саме взнос на медичну страховку, за шо я й кажу, на прикладі шо Успіх писав, пересадка чогось не стане несподіваним фінансовим тягарем. Окремо там зуби, скоріш за все вони не входять у базову страховку.
Але те шо написала доглядальниця в зоопарку, це ніяк не безкоштовна медицина.
Water
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:54

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:це ж ти питав в скільки я оцінюю свій рік життя?
да я, но ответа не увидел. кейс такой, завтра тебе нужно умереть, но некто может продлить твою жизнь на 1-30 лет, какую сумму ты готов отдать за 1 год своей жизни? моральные и юридические аспекты опустим, чтобы они нам не мешали. (психотерапия в чистом виде, я так лечил владельца крупного строительного бизнеса от патологической жадности).

То що народ - ще хтось крім мене і Будівельника може відповісти на це питання, чи... соромно/ніяково? ;)

Чи це питання таке ж "важке", як і "а що саме має трапитись/за яких умов - саме ВИ підете на фронт?" :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7385
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:54

  _hunter написав:BeneFuckTor
Та да :cry:
При этом, оказывается, еще 200тыщ народу нужно:
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев в качестве гарантии безопасности. "Это минимум, иначе ничего не будет", - заявил он во вторник, 21 января

Миротворці - це від ООН.
Рфія заблокує рішення.

А всл від країн НАТО - це )))))
Тобто до війни всл НАТО були на західному кордоні України, а тепер рфія погодиться на всл НАТО на східному кордоні?

Не розумію, навіщо цю дурню про "миротворців" взагалі піднімають?
detroytred
 
Повідомлень: 29803
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:57

  detroytred написав:
  budivelnik написав:То єдиний шанс швидко піднятись - це пройти той шлях яким я йду.
Ти знов підмінив предмет і будуєш на ньому.
Предметом обговорення не є оце "як швидко піднятись" окремій людині.
Й те, що твій шлях до цього "треба важко працювати 30 років", очевидно для всіх і так.
Без твоїх розповідей.
Це банальщина в кубі.
Предмет обгорення інший.
Предмети обгорення інші. Самі різні.
Твоє ж бачення для окремого індивіда я жодного разу не заперечував. Ти ж носишся з ним, як з писаною торбою.
І по суті заперечуєш кейнсів-бальцеровичів оцією своєю недоречною банальщиною.
Про який досвід та досягнення мав Бальцерович ти так і не відповів))
Банальщина в кубі - це МАТИ можливість покращити життя сімї ВЖЕ і СЬОГОДНІ
і замість цього чекати когось хто кейнса прочитає так як ти....

Але проблема в тому що те що писав Кейнс і те що ти з цього зрозумів - це просто прірва...

Тому
Той хто ХОЧЕ - той робить вже і СЬОГОДНІ
той хто не хоче-шукає відмазки чому треба ще трошки почекати.

І останнє
Ринок країни складається з багатств кожного мешканця країни.
Якщо в країні є 5% населення яке може зробити себе ВЖЕ в 2 рази багатшими за рахунок збільшення пропозиції тих товарів які потрібні ВЖЕ і СЬОГОДНІ - це дорівнює збільшенню ринку країни на 5%..
І при цьому
Якщо в країні 5% багатих - то їх буде обслуговувати 10% напівбагатих, яких в свою чергу буде обслуговувати 20% на четверть багатих, яких буде обслуговувати 40% простих....
Зніми 1% зверху - і внизу буде ще більше бідних
Саме це і є проблемою
А ти втягнув в себе совкову мораль про рівноправья і пробуєш її натягнути на капіталістичні будні..-це маразм
Не полетить літак якщо його пробувати обладнати танковим двигуном..навіть якщо літак чудовий а двигун ще кращий.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27252
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:58

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:То що іде я порушив?
ваши тексты по форме и содержанию соответствуют проповедям в секте будивэльныка о благих деяниях будивэльныка. Оно как бы не запрещено, но не везде уместно. Проанализируйте хоть кто нибудь на данной ветке занимается самовосхвалением?
Не бачу різниці між тим що роблю я і наприклад вами...
кому потрібні оповідання про життя макак і їх відносини в зграї?
чи Лад з його - А совке так хорошо....

Те що описує я -має хоч якийсь прикладний зміст і може бути використано будь-ким...
А от як використати історію про макак чи сОвєтськИй пломбір - мені не відомо.

Ти підмінив предмет.
Знов.
)))
detroytred
 
Повідомлень: 29803
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:58

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Ну як тут народові не проголосувати за людину "з народу"?!
Бо за стільки років Незалежності - вже в горлі одні і ті ж Йюлі/Яйценюхи/Порошенки і інші "нічого не крадуни"!

Успіх, при всій повазі, Вас треба бити)
Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете?
та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років.
Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу?
З якого народу? :lol: чим він заробляв на хліб?

Досвід у них у всех есть, и большой.
И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные.
Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?

Результати кращі ні у Зе. Набагато кращі.
При Зе почалась війна. При "них" війна не починалась. Більше того - Зе ще й до цієї війни майже не готувався, "ці" готувались би.
В управлінні державою до війни Зе також нічого особливого не продемонстрував, нічим кращим від "них" не був.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5989
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:То єдиний шанс швидко піднятись - це пройти той шлях яким я йду.
Ти знов підмінив предмет і будуєш на ньому.
Предметом обговорення не є оце "як швидко піднятись" окремій людині.
Й те, що твій шлях до цього "треба важко працювати 30 років", очевидно для всіх і так.
Без твоїх розповідей.
Це банальщина в кубі.
Предмет обгорення інший.
Предмети обгорення інші. Самі різні.
Твоє ж бачення для окремого індивіда я жодного разу не заперечував. Ти ж носишся з ним, як з писаною торбою.
І по суті заперечуєш кейнсів-бальцеровичів оцією своєю недоречною банальщиною.
Про який досвід та досягнення мав Бальцерович ти так і не відповів))
Банальщина в кубі - це МАТИ можливість покращити життя сімї ВЖЕ і СЬОГОДНІ
і замість цього чекати когось хто кейнса прочитає так як ти....

Але проблема в тому що те що писав Кейнс і те що ти з цього зрозумів - це просто прірва...

Тому
Той хто ХОЧЕ - той робить вже і СЬОГОДНІ
той хто не хоче-шукає відмазки чому треба ще трошки почекати.

І останнє
Ринок країни складається з багатств кожного мешканця країни.
Якщо в країні є 5% населення яке може зробити себе ВЖЕ в 2 рази багатшими за рахунок збільшення пропозиції тих товарів які потрібні ВЖЕ і СЬОГОДНІ - це дорівнює збільшенню ринку країни на 5%..
І при цьому
Якщо в країні 5% багатих - то їх буде обслуговувати 10% напівбагатих, яких в свою чергу буде обслуговувати 20% на четверть багатих, яких буде обслуговувати 40% простих....
Зніми 1% зверху - і внизу буде ще більше бідних
Саме це і є проблемою
А ти втягнув в себе совкову мораль про рівноправья і пробуєш її натягнути на капіталістичні будні..-це маразм
Не полетить літак якщо його пробувати обладнати танковим двигуном..навіть якщо літак чудовий а двигун ще кращий.

Ти знов підмінюєш предмети.
))

Краще б про досягнення й досвід Бальцеровича вказав.
І про сина, дочку стосовно праці найманими робітниками.
detroytred
 
Повідомлень: 29803
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:01

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Water написав:В сенсі бєсплатная?

всм страховку платит работодатель, для приятеля получается бесплатная.
Каждый гражданин Израиля, достигший 18 лет, обязан платить взносы на медицинское обязательное страхование. Они составляют 4,3% от заработной платы. Налог на здравоохранение взимается с пенсии, пособия по безработице и инвалидности.

В нас теж взнімаєцца ЄСВ. Але "дєнєх нєт но вьі дєржітєсь"

Так их и нет: там же ниже на пару постов простой расчет:
Нє получаєтся вона бєсплатная, а рівно 4.3% від доходу.
Наприклад, зарплата 20 тисяч шекелів, 4.3% це біля 200 баксів кожен місяць медичне страхування і це базове.

В этой стране -- кто за мед-страхивку 200 денег платит? :wink:
Это, кстати, серьезная проблема: нарид часто говорит "я плачу АЖ 40% налогов", а начинаешь считать -- платит какие-то 100 денег :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9057
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1205712058120591206012061>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81654
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255613
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899952
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13515)
22.01.2025 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.