detroytred написав:
Краще б про досягнення й досвід Бальцеровича вказав.
Але ж про Бальцеровича я тобі описував якихось пару сторінок назад
Суть тоді написаного
В Бальцеровича не стояло завдання яке стоїть перед Україною
Бальцеровичу не треба було створювати таких як я. В Польщі їх валом, і валом тому що поляки в с/г завжди, навіть під час совка працювали як фермери...
Тобто в Польщі наявні люди які могли отримати кредит.. під розвиток Бізнесу.
В Польщі менталітет фермера- такий самий як і в мене - трактор краще від мерседеса.. а мерседес куплю потім коли парк тракторів заповню....
І саме тому Бальцерович створював систему по якій гарантувалось повернення Західних капіталів.
У нас станом на зараз це неможливо.
Ті мілкосередні а-ля я - дуже малочислені, а тому в першу чергу треба збільшити кількість населення яке не чекає допомоги - а хоче щоб йому не заважало.
У нас ж кількість тих хто проклинає багатих але хоче жити багато -зашкалює.
Тому
Те що писав Бальцерович - добре для Польщі і нафіг не потрібно в Україні
Те що писав Кейнс-також нафіг не потрібно в Україні)хоча працювало останніх пару років в педерації)
detroytred написав:
І про сина, дочку стосовно праці найманими робітниками.
Чого тебе так заклинило на моїх дітях?
Вони можуть жити ДОБРЕ не витрачаючи стільки зусиль скільки витратив я.
І це нормально -саме для того я ці зусилля і прикладав.
При чому
Дочці 25, нормальний (правильний) час відкриття приватної медичної практики це не перший рік після закінчення інституту. Треба набратись досвіду а тоді маючи СВІЙ професійний досвід і МІЙ капітал -створювати ВЛАСНУ справу.
По сину
Як вільна особа - він займається Благодійним Фондом - це його бізнес... правда для того щоб ця діяльність яка йому подобається могла існувати-він паралельно працює найнятим.
Що тобі не подобається?
Невже ти настільки примітив що не в стані зрозуміти
а - підприємцями не може бути більше 30% населення, а раз так то 2 з трьох будуть найманими
б - високопрофесійний фахівець легко може отримувати вищу зарплату ніж дохід власника бізнесу на якого цей фахівець працює.
Ти якийсь совок.
В тебе всі під прапором марширують....
В мене по іншому
Ті хто можуть -тим ВАРТО сьогодні зайнятись підприємництвом - це прискорить розвиток України.
Найбільше високооплачуваних вакансій в Україні - це підприємець.
Але там важко і ризиковано.
А чекати поки стане легше і рівень ризику зменшиться..так тоді й дохід впаде як добуток падіння ризику помножити на падіння складності.
Я пишу для того 1 млн який СЬОГОДНІ може сам вирішити(почати вирішувати) свої проблеми
А для кого пишеш ти?