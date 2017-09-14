Додано: Сер 22 січ, 2025 12:23

detroytred написав: Краще б про досягнення й досвід Бальцеровича вказав.

Краще б про досягнення й досвід Бальцеровича вказав.

detroytred написав: І про сина, дочку стосовно праці найманими робітниками. І про сина, дочку стосовно праці найманими робітниками.

Але ж про Бальцеровича я тобі описував якихось пару сторінок назадСуть тоді написаногоВ Бальцеровича не стояло завдання яке стоїть перед УкраїноюБальцеровичу не треба було створювати таких як я. В Польщі їх валом, і валом тому що поляки в с/г завжди, навіть під час совка працювали як фермери...Тобто в Польщі наявні люди які могли отримати кредит.. під розвиток Бізнесу.В Польщі менталітет фермера- такий самий як і в мене - трактор краще від мерседеса.. а мерседес куплю потім коли парк тракторів заповню....І саме тому Бальцерович створював систему по якій гарантувалось повернення Західних капіталів.У нас станом на зараз це неможливо.Ті мілкосередні а-ля я - дуже малочислені, а тому в першу чергу треба збільшити кількість населення яке не чекає допомоги - а хоче щоб йому не заважало.У нас ж кількість тих хто проклинає багатих але хоче жити багато -зашкалює.ТомуТе що писав Бальцерович - добре для Польщі і нафіг не потрібно в УкраїніТе що писав Кейнс-також нафіг не потрібно в Україні)хоча працювало останніх пару років в педерації)Чого тебе так заклинило на моїх дітях?Вони можуть жити ДОБРЕ не витрачаючи стільки зусиль скільки витратив я.І це нормально -саме для того я ці зусилля і прикладав.При чомуДочці 25, нормальний (правильний) час відкриття приватної медичної практики це не перший рік після закінчення інституту. Треба набратись досвіду а тоді маючи СВІЙ професійний досвід і МІЙ капітал -створювати ВЛАСНУ справу.По синуЯк вільна особа - він займається Благодійним Фондом - це його бізнес... правда для того щоб ця діяльність яка йому подобається могла існувати-він паралельно працює найнятим.Що тобі не подобається?Невже ти настільки примітив що не в стані зрозумітиа - підприємцями не може бути більше 30% населення, а раз так то 2 з трьох будуть найманимиб - високопрофесійний фахівець легко може отримувати вищу зарплату ніж дохід власника бізнесу на якого цей фахівець працює.Ти якийсь совок.В тебе всі під прапором марширують....В мене по іншомуТі хто можуть -тим ВАРТО сьогодні зайнятись підприємництвом - це прискорить розвиток України.Найбільше високооплачуваних вакансій в Україні - це підприємець.Але там важко і ризиковано.А чекати поки стане легше і рівень ризику зменшиться..так тоді й дохід впаде як добуток падіння ризику помножити на падіння складності.Я пишу для того 1 млн який СЬОГОДНІ може сам вирішити(почати вирішувати) свої проблемиА для кого пишеш ти?