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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1205812059120601206112062 ... 12066>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_>>>>>>>>> До чого тут ЄСВ? Це саме взнос на медичну страховку,

Там під підвалом чи залежі урану, чи градусник ртутний розбив. Вже давно труднощі з розумінням прочитаного
Треба щоб Фокс провів позачерговий чек-ап, може там на лисому черепі вже трупні плями..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:16

Навіяно фейсбуком

Martin Herman
Better 1,000 drones than one lousy Abrams tank! Planes would have been much better - the Warthogs A-10 (also rotting) and the F-16s! This could have been paid for by Russian frozen money. The American government gave no planes; deliberately!!! Why?
Neither Republicans nor Democrats want Russia crushed! Plus, in Washington, Russian influence is stronger than Ukrainian. American government is afraid China will benefit from the destruction of Russia. Yet, this is likely to happen anyway. The difference? The Americans would look silly. Ukrainians and disgruntled Russians will bring that evil empire to death anyway.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:21

  Hotab написав:_>>>>>>>>> До чого тут ЄСВ? Це саме взнос на медичну страховку,

Идем не рекорд? -- третий день подряд штангуем? :lol:
В этой стране ОМС финансируется бюджетом (из ЕСВ). Отдельные платежи не предусмотрены.
https://focus.ua/economics/487855-medst ... e-rabotaet

Есть ДМС -- через частников. Что тоже не является аналогом Израиля...
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:22

  flyman написав:Martin Herman
Better 1,000 drones than one lousy Abrams tank! Planes would have been much better - the Warthogs A-10 (also rotting) and the F-16s! This could have been paid for by Russian frozen money. The American government gave no planes; deliberately!!! Why?
Neither Republicans nor Democrats want Russia crushed! Plus, in Washington, Russian influence is stronger than Ukrainian. American government is afraid China will benefit from the destruction of Russia. Yet, this is likely to happen anyway. The difference? The Americans would look silly. Ukrainians and disgruntled Russians will bring that evil empire to death anyway.

Омериканці - сцикуни?
Чи тут знак "?" не треба ставити?
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:23

  Banderlog написав:Це закінчиться тим, що договоряться за нас і наші інтереси будуть враховані в останню чергу.

Тут, від того кого тут не можна називати, про переговори та чому важливо вести їх щоб були враховані наші інтереси, а не рішення постфактум без нашої участі.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Краще б про досягнення й досвід Бальцеровича вказав.

Але ж про Бальцеровича я тобі описував якихось пару сторінок назад
Суть тоді написаного
В Бальцеровича не стояло завдання яке стоїть перед Україною
Бальцеровичу не треба було створювати таких як я. В Польщі їх валом, і валом тому що поляки в с/г завжди, навіть під час совка працювали як фермери...
Тобто в Польщі наявні люди які могли отримати кредит.. під розвиток Бізнесу.
В Польщі менталітет фермера- такий самий як і в мене - трактор краще від мерседеса.. а мерседес куплю потім коли парк тракторів заповню....
І саме тому Бальцерович створював систему по якій гарантувалось повернення Західних капіталів.
У нас станом на зараз це неможливо.
Ті мілкосередні а-ля я - дуже малочислені, а тому в першу чергу треба збільшити кількість населення яке не чекає допомоги - а хоче щоб йому не заважало.
У нас ж кількість тих хто проклинає багатих але хоче жити багато -зашкалює.
Тому
Те що писав Бальцерович - добре для Польщі і нафіг не потрібно в Україні
Те що писав Кейнс-також нафіг не потрібно в Україні)хоча працювало останніх пару років в педерації)
  detroytred написав:І про сина, дочку стосовно праці найманими робітниками.
Чого тебе так заклинило на моїх дітях?
Вони можуть жити ДОБРЕ не витрачаючи стільки зусиль скільки витратив я.
І це нормально -саме для того я ці зусилля і прикладав.
При чому
Дочці 25, нормальний (правильний) час відкриття приватної медичної практики це не перший рік після закінчення інституту. Треба набратись досвіду а тоді маючи СВІЙ професійний досвід і МІЙ капітал -створювати ВЛАСНУ справу.
По сину
Як вільна особа - він займається Благодійним Фондом - це його бізнес... правда для того щоб ця діяльність яка йому подобається могла існувати-він паралельно працює найнятим.
Що тобі не подобається?
Невже ти настільки примітив що не в стані зрозуміти
а - підприємцями не може бути більше 30% населення, а раз так то 2 з трьох будуть найманими
б - високопрофесійний фахівець легко може отримувати вищу зарплату ніж дохід власника бізнесу на якого цей фахівець працює.
Ти якийсь совок.
В тебе всі під прапором марширують....
В мене по іншому
Ті хто можуть -тим ВАРТО сьогодні зайнятись підприємництвом - це прискорить розвиток України.
Найбільше високооплачуваних вакансій в Україні - це підприємець.
Але там важко і ризиковано.
А чекати поки стане легше і рівень ризику зменшиться..так тоді й дохід впаде як добуток падіння ризику помножити на падіння складності.

Я пишу для того 1 млн який СЬОГОДНІ може сам вирішити(почати вирішувати) свої проблеми
А для кого пишеш ти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:25

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав: ваши тексты по форме и содержанию соответствуют проповедям в секте будивэльныка о благих деяниях будивэльныка. Оно как бы не запрещено, но не везде уместно. Проанализируйте хоть кто нибудь на данной ветке занимается самовосхвалением?
Не бачу різниці між тим що роблю я і наприклад вами...
кому потрібні оповідання про життя макак і їх відносини в зграї?
чи Лад з його - А совке так хорошо....
Те що описує я -має хоч якийсь прикладний зміст і може бути використано будь-ким...
А от як використати історію про макак чи сОвєтськИй пломбір - мені не відомо.

Ти підмінив предмет.
Знов.
)))
Це не я підмінив
це в когось проблема з клепками в голові , яких не вистарчає щоб зрозуміти суть кимось написаного.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Краще б про досягнення й досвід Бальцеровича вказав.

Але ж про Бальцеровича я тобі описував якихось пару сторінок назад
Суть тоді написаного
В Бальцеровича не стояло завдання яке стоїть перед Україною
Бальцеровичу не треба було створювати таких як я. В Польщі їх валом, і валом тому що поляки в с/г завжди, навіть під час совка працювали як фермери...
Тобто в Польщі наявні люди які могли отримати кредит.. під розвиток Бізнесу.
В Польщі менталітет фермера- такий самий як і в мене - трактор краще від мерседеса.. а мерседес куплю потім коли парк тракторів заповню....
І саме тому Бальцерович створював систему по якій гарантувалось повернення Західних капіталів.
У нас станом на зараз це неможливо.
Ті мілкосередні а-ля я - дуже малочислені, а тому в першу чергу треба збільшити кількість населення яке не чекає допомоги - а хоче щоб йому не заважало.
У нас ж кількість тих хто проклинає багатих але хоче жити багато -зашкалює.
Тому
Те що писав Бальцерович - добре для Польщі і нафіг не потрібно в Україні
Те що писав Кейнс-також нафіг не потрібно в Україні)хоча працювало останніх пару років в педерації)
  detroytred написав:І про сина, дочку стосовно праці найманими робітниками.
Чого тебе так заклинило на моїх дітях?
Вони можуть жити ДОБРЕ не витрачаючи стільки зусиль скільки витратив я.
І це нормально -саме для того я ці зусилля і прикладав.
При чому
Дочці 25, нормальний (правильний) час відкриття приватної медичної практики це не перший рік після закінчення інституту. Треба набратись досвіду а тоді маючи СВІЙ професійний досвід і МІЙ капітал -створювати ВЛАСНУ справу.
По сину
Як вільна особа - він займається Благодійним Фондом - це його бізнес... правда для того щоб ця діяльність яка йому подобається могла існувати-він паралельно працює найнятим.
Що тобі не подобається?
Невже ти настільки примітив що не в стані зрозуміти
а - підприємцями не може бути більше 30% населення, а раз так то 2 з трьох будуть найманими
б - високопрофесійний фахівець легко може отримувати вищу зарплату ніж дохід власника бізнесу на якого цей фахівець працює.
Ти якийсь совок.
В тебе всі під прапором марширують....
В мене по іншому
Ті хто можуть -тим ВАРТО сьогодні зайнятись підприємництвом - це прискорить розвиток України.
Найбільше високооплачуваних вакансій в Україні - це підприємець.
Але там важко і ризиковано.
А чекати поки стане легше і рівень ризику зменшиться..так тоді й дохід впаде як добуток падіння ризику помножити на падіння складності.

Я пишу для того 1 млн який СЬОГОДНІ може сам вирішити(почати вирішувати) свої проблеми
А для кого пишеш ти?

Ти ні слова не відповів стосовно питання про Бальцеровича та дітей.
По тих предметах, про які було питання.
Ні слова.

Підмінив предмети. ))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:29

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:що маю підстави вважати, що і цієї меншої швидкості цілком вистачить для засвоєння необхідного для розуміння рівня знань.
А я маю підстави вважати що в тебе запаморочення від КОЛИШНІХ можливостей.
Тим більше що по великому рахунку ти НІЧОГО( серьозного) не можеш передати своїм дітям- а значить твої можливості були настільки мізерними що з їх допомогою ти ледь-ледь забезпечив своє існування і не зміг їх використати так щоб створити хоч щось для наступних поколінь.

Це не підстави, а твоя чергова підміна предмету.

Якщо чухається на цю тему, то заспівай про те, що ти досяг не завдяки "важко працював 30 років" і вкладав в капітал, коли працівники ..., а завдяки своїм чудодійним бізнесовим здібностям.
Три рази банкротів.

Співай про себе, якщо чухається.
А не вигадуй про інших.

Зачем вы спорите?
Человек добился достаточно серьёзных успехов и заслуживает уважения. Но на этой почве развилось ЧСВ и человек слишком переоценивает свой опыт, а заодно свои знания.
Я не уверен, что Эйнштейн смог "передати своїм дітям" больше (а, может, и столько же), чем будивельник. Тем не менее, если их сравнивать, сомнений ни у кого не возикнет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти ні слова не відповів стосовно питання про Бальцеровича та дітей.
Залиш висновок по цьому питанню й іншим.
Якщо вони тебе -підтримають- значить ти правий
Якщо відкрита підтримка відсутня-значить сотні це прочитавших вважаю що ти....
Все.
budivelnik
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