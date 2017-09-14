ЛАД написав:человек слишком переоценивает свой опыт,
Це у тебе - оцінка повинна бути зроблена збіговиськом партфункціонерів В бізнесі все простіше той в кого 1 млн -успішніший від того в кого 0,9 млн. І там, свою правоту доказують кінцевим результатом. А совки й далі нехай дурять населення світлим і справедливим майбутнім.. От тільки ті хто дурив - вже в могилі А світлого майбутнього для тих кого дурили - так і не сталось.
flyman написав:Martin Herman Better 1,000 drones than one lousy Abrams tank! Planes would have been much better - the Warthogs A-10 (also rotting) and the F-16s! This could have been paid for by Russian frozen money. The American government gave no planes; deliberately!!! Why? Neither Republicans nor Democrats want Russia crushed! Plus, in Washington, Russian influence is stronger than Ukrainian. American government is afraid China will benefit from the destruction of Russia. Yet, this is likely to happen anyway. The difference? The Americans would look silly. Ukrainians and disgruntled Russians will bring that evil empire to death anyway.
Омериканці - сцикуни? Чи тут знак "?" не треба ставити?
ЛАД написав:человек слишком переоценивает свой опыт,
Це у тебе - оцінка повинна бути зроблена збіговиськом партфункціонерів В бізнесі все простіше той в кого 1 млн -успішніший від того в кого 0,9 млн.
Чозабред? Второй -- просто более "капитализированный". Как и в том случае с "дуругорядністю" -- budivelnik придумывает свои термины? -- более никем не используемые?
А що рівень капіталізації- не означає місце у віртуальних перегонах між капіталістами? тобто рейтинг Блумбергу який пише Бернар Арно – $215 млрд; Джефф Безос – $198 млрд; Ілон Маск – $194 млрд; Марк Цукерберг – $153 млрд; Білл Гейтс – $149 млрд; Ларрі Пейдж – $146 млрд; Сергій Брін – $138 млрд; Стів Балмер – $135 млрд; Воррен Баффет – $132 млрд; Ларрі Еллісон – $129 млрд. Не підтверджує що Арно з його 215млрд більш успішний ніж Еллісон з 129 млрд?
detroytred написав:Сказав той, хто співав, що більшість завжди помиляється. Ти ж це співав, коли сталася ситуація, що ці "інші" тебе не те що не підтримали, а прямо заперечували тобі.
Давай по порядку Коли співаки визначають успішність землекопів... То я віддам перевагу при визначенні-обємом викопаної ями кожним з землекопів. І в той в кого в кого вона найбільша - той і переміг. І мені буде по барабану що співаки по критерію -ой яка гарненька ямка в землекопа який викопав найменшу яму - віддадуть йому першість. Так само і тут
flyman написав:В нас теж взнімаєцца ЄСВ. Але "дєнєх нєт но вьі дєржітєсь"
До чого тут ЄСВ? Це саме взнос на медичну страховку, за шо я й кажу, на прикладі шо Успіх писав, пересадка чогось не стане несподіваним фінансовим тягарем. Окремо там зуби, скоріш за все вони не входять у базову страховку. Але те шо написала доглядальниця в зоопарку, це ніяк не безкоштовна медицина.
до чого твоє питання до мене, а не до влади? В Польщі є складка ZUS "з трьома філярами" є здровотне. В Україні все іде в "спільний котел", а вихлоп отримують пенсіонери мірного врємєні та інші інваліди держслужби. Зараз хотаб з детройдом будуть розказувати байки як вони поізносілісь наповнючи бюджетну сіську.
*«На мою думку, якщо у нас зросте цінність людського життя, це може стати перешкодою для нашого подальшого виживання у війні. Адже в конфлікті з Росією може вистояти тільки та країна, в якій значущість людського життя наближається до російського показника. Таким чином, нам самим потрібно сприяти тому, щоб люди думали саме так. Це єдиний шлях для України витримати у наступні роки війни», - заявив журналіст.
detroytred написав:Сказав той, хто співав, що більшість завжди помиляється. Ти ж це співав, коли сталася ситуація, що ці "інші" тебе не те що не підтримали, а прямо заперечували тобі.
Давай по порядку Коли співаки визначають успішність землекопів... То я віддам перевагу при визначенні-обємом викопаної ями кожним з землекопів. І в той в кого в кого вона найбільша - той і переміг. І мені буде по барабану що співаки по критерію -ой яка гарненька ямка в землекопа який викопав найменшу яму - віддадуть йому першість. Так само і тут