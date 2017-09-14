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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:00
flyman написав: Water написав: flyman написав:
В нас теж взнімаєцца ЄСВ. Але "дєнєх нєт но вьі дєржітєсь"
До чого тут ЄСВ? Це саме взнос на медичну страховку, за шо я й кажу, на прикладі шо Успіх писав, пересадка чогось не стане несподіваним фінансовим тягарем. Окремо там зуби, скоріш за все вони не входять у базову страховку.
Але те шо написала доглядальниця в зоопарку, це ніяк не безкоштовна медицина.
до чого твоє питання до мене, а не до влади? В Польщі є складка ZUS "з трьома філярами" є здровотне. В Україні все іде в "спільний котел", а вихлоп отримують пенсіонери мірного врємєні та інші інваліди держслужби. Зараз хотаб з детройдом будуть розказувати байки як вони поізносілісь наповнючи бюджетну сіську.
У мене до тебе питань нема.
Доглядачка мавп написала шо в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна. Ти написав за ЄСВ у нас, потім шось за Польщу. Для чого це все ти пишеш? Ти готуєш реферат "Безкоштовна медицина світу", чи ти замість Супрун впроваджуєш страхову медицину в нас на прикладі кращих медицин світу?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:01
flyman написав: Wirująświatła написав: Water написав:
В сенсі бєсплатная?
всм страховку платит работодатель, для приятеля получается бесплатная.
Каждый гражданин Израиля, достигший 18 лет, обязан платить взносы на медицинское обязательное страхование. Они составляют 4,3% от заработной платы. Налог на здравоохранение взимается с пенсии, пособия по безработице и инвалидности.
В нас теж взнімаєцца ЄСВ. Але "дєнєх нєт но вьі дєржітєсь"
Більшість плате того ЄСВ менше 50 баксів в міс - ні в чому собі не відмовляйте
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:01
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:04
тільки воно не обов"язкове, а так би з кожного бомжа ще би брали зверху "на гострахівку",
при пенсії 3 тис., страхівка 2 тис. (на анальгін і парацетамол), а нема страхівки - тобі навіть зельонку/йодом мізинець не змажуть, і жируй на воді та гречці на 1000 грн., що залишилась.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 22 січ, 2025 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:05
ЕС не смог согласовать санкции против российского СПГ из-за разногласий в позиции стран
"Мы не смогли согласовать санкции по природному газу из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против", — заявил еврокомиссар по экономике Домбровскис.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:06
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Проблема апріорі не в народі.
а в президентах с которыми нам 30 лет не везет) когда наш народ бастовал в последний раз? в Европах если что не так сразу забастовка. А наши хотят чтобы кто то им реформы сделал.
Я попав в цьому напрямку.
Мій висновок: керівники профсоюзів -- це ті ж самі можновладці. Саме вони визначають дії організації.
Головне: чому в них працюють вони, а в нас ні?
Да точно теж саме, як і з будь-яким іншим органом-організацією!
Поки самі можновладці не схотять поділитися з ними владою (самі не віддадуть частину своєї влади іншим можновладцям -- керівникам пріосоюзів; антимонопольному комітету і т.д., і т.п.), то справи не буде.
Буде формальна організація.
До речі, в Штатах профсоюзами керувала спочатку мафія. Сама відгризла отак собі шматок влади.
В інших же країнах можновладці самі делегувати частину влади профсоюзам. Для балансу...
Тобто виникла б мета у наших, то той же Чаплига отримав шматок влади, і виводив профсоюзи на забастовки аж гай шумів би...
Став можновладцем...
Але йому дулю.
Бо такої цілі в наших можновладців нема.
Демократія - це не про народ до влади, це про розширення кола можновладців.
На відміну від диктатури. Де коло звужується.
Всё же не совсем так.
"можновладці самі делегувати частину влади профсоюзам" верно только отчасти. Отдавали и благодаря борьбе низов за свои права, чтобы как-то упорядочить и канализировать недовольство низов (удерживать его в законных рамках и хоть как-то управлять им, избегая эксцессов). Роль профсоюзов можно сравнить с ролью сержантов в западных армиях.
У нас после развала Союза и отчасти разочарования в социалистических идеалах, отчасти благодаря уничтожению и запрету компартии и развалу соцпартии левая часть спектра оказалась сильно ослаблена, а вместе с ней и профсоюзы. Кроме этого, сказалось и сильное обнищание народа в 90-е + сокращение промышленности, соответственно, сокращение рабочих мест. Люди боялись бастовать, чтобы не потерять работу.
Кстати, возможно, отсутствие левых партий способствовало выбору Зеленского (по крайней мере, отчасти).
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:07
Banderlog написав: _Mykola_ написав:
В Україні, наразі, медичне страхування середнього рівня типу стандарт та стандарт+ стартує від 2 тис. грн./міс.
Як на мене ті хто купляє страховку схожі з гравцями в лотерею) лиш лотерейники думають що їм повезе а ті хто купляє страховку що не повезе) виграє завжди організатор лотереї.
Таки є суттєва різниця. У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:07
только денег или лечения вы по нашим страховкам не получите, там 300 пунктов в договоре по которым вам могшут отказыть. Не так пукнули и всё, досвидос. И перечень исключений тоже немалый.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:07
Faceless написав:
Більшість плате того ЄСВ менше 50 баксів в міс - ні в чому собі не відмовляйте
а при купівлі-продажу нерухомості? а моб.зв"язок ... це так що сходу пригадав,
тільки мені воно потім до страхового стажу та суми пенсії не додається (Бетон: плак-плак).
подібна історія з податками на депозити та ВЗ, вони є, але їх в декларації нема, щоб доказати походження коштів та сплату податків.
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