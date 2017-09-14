detroytred написав:

Wirująświatła написав: detroytred написав: Проблема апріорі не в народі. Проблема апріорі не в народі. а в президентах с которыми нам 30 лет не везет) когда наш народ бастовал в последний раз? в Европах если что не так сразу забастовка. А наши хотят чтобы кто то им реформы сделал. а в президентах с которыми нам 30 лет не везет) когда наш народ бастовал в последний раз? в Европах если что не так сразу забастовка. А наши хотят чтобы кто то им реформы сделал.

Я попав в цьому напрямку.Мій висновок: керівники профсоюзів -- це ті ж самі можновладці. Саме вони визначають дії організації.Головне: чому в них працюють вони, а в нас ні?Да точно теж саме, як і з будь-яким іншим органом-організацією!Поки самі можновладці не схотять поділитися з ними владою (самі не віддадуть частину своєї влади іншим можновладцям -- керівникам пріосоюзів; антимонопольному комітету і т.д., і т.п.), то справи не буде.Буде формальна організація.До речі, в Штатах профсоюзами керувала спочатку мафія. Сама відгризла отак собі шматок влади.В інших же країнах можновладці самі делегувати частину влади профсоюзам. Для балансу...Тобто виникла б мета у наших, то той же Чаплига отримав шматок влади, і виводив профсоюзи на забастовки аж гай шумів би...Став можновладцем...Але йому дулю.Бо такої цілі в наших можновладців нема.Демократія - це не про народ до влади, це про розширення кола можновладців.На відміну від диктатури. Де коло звужується.