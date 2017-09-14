RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 120611206212063120641206512066>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:13

  Banderlog написав:
  _Mykola_ написав:В Україні, наразі, медичне страхування середнього рівня типу стандарт та стандарт+ стартує від 2 тис. грн./міс. :roll:

Як на мене ті хто купляє страховку схожі з гравцями в лотерею) лиш лотерейники думають що їм повезе а ті хто купляє страховку що не повезе) виграє завжди організатор лотереї. :wink:

Так як і ті хто купують КАСКО або страхування відповідальності, з тою лиш різницею, що те стосується здоров'я. Зручно, та часто знімає головний біль з ліками, обстеженнями, лікуванням. Також є компанії, які компенсують своїм співробітникам частково чи повністю. Людей які звертаються в клініки по страховці, немало. :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:14

Після відкриття кордонів з України бажають виїхати 20,7% громадян

Серед молоді (18-29 років) хочуть поїхали з України 33% респондентів, серед людей старше 60 років - тільки 9%

Водночас 9,3% респондентів не визначилися зі своєю позицією

Частка тих, хто хотів би залишити Україну, вища через чоловіків (25%), ніж серед жінок (17%).

Серед причин бажання залишити Україну найчастіше називалися такі: відсутність можливостей для розвитку - 30,5%, загроза здоров'ю та життю внаслідок ведення бойових дій - 28,6%, недостатня соціальна підтримка з боку держави - 28,6%, для возз'єднання з рідними, які вже виїхали - 26,2%.

Опитування було проведено на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів віком від 18 років.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... -hromadian
Xenon
 
Повідомлень: 4937
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:14

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:В этой стране -- кто за мед-страхивку 200 денег платит? :wink:
Это, кстати, серьезная проблема: нарид часто говорит "я плачу АЖ 40% налогов", а начинаешь считать -- платит какие-то 100 денег :lol:

В Україні, наразі, медичне страхування середнього рівня типу стандарт та стандарт+ стартує від 2 тис. грн./міс. :roll:

только денег или лечения вы по нашим страховкам не получите, там 300 пунктов в договоре по которым вам могшут отказыть. Не так пукнули и всё, досвидос. И перечень исключений тоже немалый.

Особистий досвід? :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:15

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:В этой стране -- кто за мед-страхивку 200 денег платит? :wink:
Это, кстати, серьезная проблема: нарид часто говорит "я плачу АЖ 40% налогов", а начинаешь считать -- платит какие-то 100 денег :lol:

В Україні, наразі, медичне страхування середнього рівня типу стандарт та стандарт+ стартує від 2 тис. грн./міс. :roll:

только денег или лечения вы по нашим страховкам не получите, там 300 пунктов в договоре по которым вам могшут отказыть. Не так пукнули и всё, досвидос. И перечень исключений тоже немалый.

У вашому звіринці працівники чи макаки застраховані добровільною медичною страховкою? Якась макака зверталась по цій страховці і їй відмовили, тому-що 300 пунктів, не кажучи вже за 300 телеграм-каналів?
Water
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:15

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Це у тебе - оцінка повинна бути зроблена збіговиськом партфункціонерів
В бізнесі все простіше
той в кого 1 млн -успішніший від того в кого 0,9 млн.
Чозабред? :shock:
Второй -- просто более "капитализированный".
Как и в том случае с "дуругорядністю" -- budivelnik придумывает свои термины? -- более никем не используемые? :roll:
А що рівень капіталізації- не означає місце у віртуальних перегонах між капіталістами?
тобто рейтинг Блумбергу який пише
...
Не підтверджує що Арно з його 215млрд більш успішний ніж Еллісон з 129 млрд?

Место -- _ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ_ -- обозначает.
Нет -- не подверждает. Все, что оно подтверждает -- у Арно з його 215млрд на 86 млрд більшэ ніж у Еллісон - з 129 млрд.
Как там чуть раньше "кто-то" говорил -- это вавка в голове -- дуругоряднисть деньгами мерять :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9062
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:18

  budivelnik написав:Не бачу різниці між тим що роблю я і наприклад вами...
кому потрібні оповідання про життя макак і їх відносини в зграї?
чи Лад з його - А совке так хорошо....

Те що описує я -має хоч якийсь прикладний зміст і може бути використано будь-ким...
макаки были в контексте что существуют сообщества без войн и коррупции, и это не какие то небожители, а так сказать наши "братья меньшие". Ветка ж про войну или про бизнес? ЛАД в 99% пишет по теме, в этом смысла к нему претензий нет, и его адекватность мной не оспаривается. Другое дело некоторые его взгляды и выводы... ну на то и форум. Без ЛАДа было бы скучно.

к вам чтоб сильно претензий тоже нет, если у вас много информации про то как вести в Украине бизнес можно запилить отдельную ветку (мне кажется она у вас уже была). К тому же это по теме портала. Про макак отдельную ветку запилить нельзя, тематика ресурса (и соответственно ЦА) другая. Можете воспринимать как юмор.

Ваша проблема, что кроме себя вы никого не видите и не слышите. Постарайтесь читать форум глазами тех кто тут пишет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27282
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:21

  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:В этой стране -- кто за мед-страхивку 200 денег платит? :wink:
Это, кстати, серьезная проблема: нарид часто говорит "я плачу АЖ 40% налогов", а начинаешь считать -- платит какие-то 100 денег :lol:

В Україні, наразі, медичне страхування середнього рівня типу стандарт та стандарт+ стартує від 2 тис. грн./міс. :roll:

Ну т.е. где-то 50 денег -- я же ровно про это и говорю.
При чем: это же дополнительные платежи -- какой-нить "охраник АТБ" про ДМС и не слышал с большой долей вероятности...
_hunter
 
Повідомлень: 9062
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Про макак отдельную ветку запилить нельзя, тематика ресурса (и соответственно ЦА) другая

Это условности. Было бы желание.
Предлагаю название ветки: "Распределение пищи среди макак как прообраз экономических отношений" :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7686
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6405 раз.
Подякували: 21391 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:25

  flyman написав:
  Faceless написав:Більшість плате того ЄСВ менше 50 баксів в міс - ні в чому собі не відмовляйте

а при купівлі-продажу нерухомості? а моб.зв"язок ... це так що сходу пригадав,
тільки мені воно потім до страхового стажу та суми пенсії не додається (Бетон: плак-плак).

подібна історія з податками на депозити та ВЗ, вони є, але їх в декларації нема, щоб доказати походження коштів та сплату податків.

Так там конкретно -- в ПФУ.
_hunter
 
Повідомлень: 9062
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:27

  Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27282
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 120611206212063120641206512066>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Banderlog, Wirująświatła, Модератор і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81658
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255620
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinAwards 2025 (2)
22.01.2025 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.