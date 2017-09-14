_Mykola_ написав:В Україні, наразі, медичне страхування середнього рівня типу стандарт та стандарт+ стартує від 2 тис. грн./міс.
Як на мене ті хто купляє страховку схожі з гравцями в лотерею) лиш лотерейники думають що їм повезе а ті хто купляє страховку що не повезе) виграє завжди організатор лотереї.
Так як і ті хто купують КАСКО або страхування відповідальності, з тою лиш різницею, що те стосується здоров'я. Зручно, та часто знімає головний біль з ліками, обстеженнями, лікуванням. Також є компанії, які компенсують своїм співробітникам частково чи повністю. Людей які звертаються в клініки по страховці, немало.
Після відкриття кордонів з України бажають виїхати 20,7% громадян
Серед молоді (18-29 років) хочуть поїхали з України 33% респондентів, серед людей старше 60 років - тільки 9%
Водночас 9,3% респондентів не визначилися зі своєю позицією
Частка тих, хто хотів би залишити Україну, вища через чоловіків (25%), ніж серед жінок (17%).
Серед причин бажання залишити Україну найчастіше називалися такі: відсутність можливостей для розвитку - 30,5%, загроза здоров'ю та життю внаслідок ведення бойових дій - 28,6%, недостатня соціальна підтримка з боку держави - 28,6%, для возз'єднання з рідними, які вже виїхали - 26,2%.
Опитування було проведено на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів віком від 18 років.
_hunter написав:В этой стране -- кто за мед-страхивку 200 денег платит? Это, кстати, серьезная проблема: нарид часто говорит "я плачу АЖ 40% налогов", а начинаешь считать -- платит какие-то 100 денег
В Україні, наразі, медичне страхування середнього рівня типу стандарт та стандарт+ стартує від 2 тис. грн./міс.
только денег или лечения вы по нашим страховкам не получите, там 300 пунктов в договоре по которым вам могшут отказыть. Не так пукнули и всё, досвидос. И перечень исключений тоже немалый.
У вашому звіринці працівники чи макаки застраховані добровільною медичною страховкою? Якась макака зверталась по цій страховці і їй відмовили, тому-що 300 пунктів, не кажучи вже за 300 телеграм-каналів?
budivelnik написав:Це у тебе - оцінка повинна бути зроблена збіговиськом партфункціонерів В бізнесі все простіше той в кого 1 млн -успішніший від того в кого 0,9 млн.
Чозабред? Второй -- просто более "капитализированный". Как и в том случае с "дуругорядністю" -- budivelnik придумывает свои термины? -- более никем не используемые?
А що рівень капіталізації- не означає місце у віртуальних перегонах між капіталістами? тобто рейтинг Блумбергу який пише ... Не підтверджує що Арно з його 215млрд більш успішний ніж Еллісон з 129 млрд?
Место -- _ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ_ -- обозначает. Нет -- не подверждает. Все, что оно подтверждает -- у Арно з його 215млрд на 86 млрд більшэ ніж у Еллісон - з 129 млрд. Как там чуть раньше "кто-то" говорил -- это вавка в голове -- дуругоряднисть деньгами мерять
budivelnik написав:Не бачу різниці між тим що роблю я і наприклад вами... кому потрібні оповідання про життя макак і їх відносини в зграї? чи Лад з його - А совке так хорошо....
Те що описує я -має хоч якийсь прикладний зміст і може бути використано будь-ким...
макаки были в контексте что существуют сообщества без войн и коррупции, и это не какие то небожители, а так сказать наши "братья меньшие". Ветка ж про войну или про бизнес? ЛАД в 99% пишет по теме, в этом смысла к нему претензий нет, и его адекватность мной не оспаривается. Другое дело некоторые его взгляды и выводы... ну на то и форум. Без ЛАДа было бы скучно.
к вам чтоб сильно претензий тоже нет, если у вас много информации про то как вести в Украине бизнес можно запилить отдельную ветку (мне кажется она у вас уже была). К тому же это по теме портала. Про макак отдельную ветку запилить нельзя, тематика ресурса (и соответственно ЦА) другая. Можете воспринимать как юмор.
Ваша проблема, что кроме себя вы никого не видите и не слышите. Постарайтесь читать форум глазами тех кто тут пишет.
Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 13:29, всього редагувалось 1 раз.