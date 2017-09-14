Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.
Приятель за страхивку может и не платит, но ФЗП она уменьшает. В чем легко убедится найдя аналогичное место по Б2Б... Отсюда и тезис о "не зовсім безкоштовна"
Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.
З роботодавця воно ще вираховується із податкової бази.
«Нам потрібен мільйон (військовослужбовців, - ред.) в обороні, якщо путін прийде з мільйоном-півтора», – заявив Зеленський. Він уточнив, що така численна армія буде необхідною доти, доки Україна не вступить до якогось безпекового альянсу. «Тому НАТО – найдешевші гарантії безпеки для України, Америки, Європи і для рускіх», - зауважив Президент. Він пояснив, що утримання такого контингенту потребуватиме великих коштів, яких не вистачить в бюджеті України. «Хто буде годувати мільйонну армію? Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а й європейські цінності, то логічно всім підтримувати цю армію – зброя, військові, їхні життя тощо. Бо бюджету України не вистачить на мільйонну армію», – сказав Президент.
detroytred написав:Будівельник Зрозумій одну річ - відмінні в тебе досягнення, і діти молодці, і сам ти молодець. Предметом спорів з тобою є не це, а твої недоречні претензії, закиди, вимоги, підстави для цього. Які ти постійно генериш.
В тебе виходить, що інші ..., бо ти Д'Артаньян. Що не підходять під твої критерії, стандарти. Твої.
В тебе це в крові. Твоя суть. Яку ти й відобразив одразу. В своїй темі визначивши правила свої: 1. Будівельник завжди правий. 2. Хто не згоден, див. п.1.
І в самих різних формах тепер завуальованих ти оце й просуваєш постійно. Бо всі свої вигадки вважаєш правильними. А всіх інших, хоч умовно Кейнса, неправильними.
Ти так і не зрозумів що я хочу тут донести 1 Мені глибоко пофігу як і хто з віртуальних тутешніх персонажів - буде до МЕНЕ відноситись. Мені з ними - дітей не хрестити. Зверни увагу- велика частка тутешніх дописувачів мене просто забанила, по тій простій причині що моя інформація для них НЕ КОМФОРТНА З моєї точки зору-це нормально, адже якщо людина не в стані витримати психологічний пресинг - то мій досвід їй не потрібен вона ним і так скористатись не зможе 2 З іншого боку Якщо не слухати фантазерів а-ля ти ( все читав + все знаю=нічого не досяг в галузях в яких приймаєш участь обговорюючи) Або якщо не мати багатої бабки в Канаді.... То єдиний шанс швидко піднятись - це пройти той шлях яким я йду. Тобто для ТИХ хто може/хоче - мій досвід ДОПОМОЖЕ Всім іншим-він не доступний... і таких інших , станом на сьогодні 9 осіб з десяти. 3 Але це сьогодні тільки один з десяти Завтра в нього виростуть діти , які отримають конкуретну перевагу над твоїми дітьми( або над дітьми тих хто вірить тобі і мене забанив очікуючи приходу Мессії) і кількість тих хто хоче/може - збільшиться в рази
І поки ти і тобі подібні будуть читати класиків економічної думки - в країні буде створюватись прошарок мені подібних. При чому кожному наступному поколінню мені подібних - працювати буде легше, бо вони будуть стартувати з позицій на яких фінішували їх батьки.
А які позиції будуть в тих в кого батьки фінішували там же де й стартували?
Тому твої оповідання мають теоретичний сенс - але ПРАКТИЧНО шкодять тим хто тебе читає. При цьому- не всі хто мені вірить - виграють... Але вони хоч спробують і так альтернатива в них тільки твоя-сидіти рівно на дупі і чекати поки їх зроблять щасливими.
Тобі ж detroytred все пояснив, але ти далі аргументуєш свою правоту "своїми досягненнями"! Те що ти чогось досяг не означає що ти правий. Зеленський ось також багато досяг(більше ніж ти) але дуже сумніваюсь що він компетентний хоча б чомусь(окрім акторської гри).
ближайшего круга общения. Большой статистики нет. Статистика типа есть на сайтах СК (сколько денег выплачено). Но там непонятно кому. Жене директора СК с насморком?
Зрозуміло. З власного досвіду, там не все настільки погано з виключеннями та відмовами. Але також багато залежить від договору та конкретної страхової та як у ній налагоджені процеси роботи з клієнтами. Є такі з якими постійно виникають проблеми, навіть з банальною організацією замовлення ліків чи запису лікарів, а є ті у яких контроль якості обслуговування на високому рівні і проблем немає.
Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.
Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.
Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.
Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.
Так і в Україні є залежність покриття від класу клініки. І можуть мати свою франшизу в залежності від клініки. Вищі по рівню пакети страхування мають менші франшизи, або не мають зовсім.
_hunter написав:Приятель за страхивку может и не платит, но ФЗП она уменьшает. В чем легко убедится найдя аналогичное место по Б2Б... Отсюда и тезис о "не зовсім безкоштовна"
человек планирует свои затраты на 2025 год, ну там еда, семья, авто, путешествия, квартира, погашение кредитов.
Медицины в этом списке нет. Соответственно под нее он не резервирует средства, и может более свободно ими распоряжаться (кредит тоже не безлимитный и "если что" лям ему вряд ли нальют).
О такой модели потребления изначально шла речь, что накопления ему де факто не нужны, если есть кредитование под низкий % и работа. Обсуждение что медицина в Израиле платная только платит работодатель это другая тема, не связаная с моделью потребления моего приятеля, от слова совсем.
Если кто то считает что работодатель грабит его на 5% недоплачивая за мед.страховку, всегда можно найти работу с зарплатой на 5% больше и не парить себе мозги.