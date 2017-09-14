budivelnik написав:

detroytred написав: Будівельник

Зрозумій одну річ - відмінні в тебе досягнення, і діти молодці, і сам ти молодець.

Предметом спорів з тобою є не це, а твої недоречні претензії, закиди, вимоги, підстави для цього.

Які ти постійно генериш.



В тебе виходить, що інші ..., бо ти Д'Артаньян. Що не підходять під твої критерії, стандарти. Твої.



В тебе це в крові. Твоя суть.

Яку ти й відобразив одразу. В своїй темі визначивши правила свої:

1. Будівельник завжди правий.

2. Хто не згоден, див. п.1.



І в самих різних формах тепер завуальованих ти оце й просуваєш постійно. Бо всі свої вигадки вважаєш правильними. А всіх інших, хоч умовно Кейнса, неправильними. БудівельникЗрозумій одну річ - відмінні в тебе досягнення, і діти молодці, і сам ти молодець.Предметом спорів з тобою є не це, а твої недоречні претензії, закиди, вимоги, підстави для цього.Які ти постійно генериш.В тебе виходить, що інші ..., бо ти Д'Артаньян. Що не підходять під твої критерії, стандарти. Твої.В тебе це в крові. Твоя суть.Яку ти й відобразив одразу. В своїй темі визначивши правила свої:1. Будівельник завжди правий.2. Хто не згоден, див. п.1.І в самих різних формах тепер завуальованих ти оце й просуваєш постійно. Бо всі свої вигадки вважаєш правильними. А всіх інших, хоч умовно Кейнса, неправильними.

Ти так і не зрозумів що я хочу тут донести1 Мені глибоко пофігу як і хто з віртуальних тутешніх персонажів - буде до МЕНЕ відноситись.Мені з ними - дітей не хрестити.Зверни увагу- велика частка тутешніх дописувачів мене просто забанила, по тій простій причині що моя інформація для них НЕ КОМФОРТНАЗ моєї точки зору-це нормально, адже якщо людина не в стані витримати психологічний пресинг - то мій досвід їй не потрібен вона ним і так скористатись не зможе2 З іншого бокуЯкщо не слухати фантазерів а-ля ти (Або якщо не мати багатої бабки в Канаді....Тобто для ТИХ хто може/хоче - мій досвід ДОПОМОЖЕВсім іншим-він не доступний... і таких інших , станом на сьогодні 9 осіб з десяти.3 Але це сьогодні тільки один з десятиЗавтра в нього виростуть діти , які отримають конкуретну перевагу над твоїми дітьми( або над дітьми тих хто вірить тобі і мене забанив очікуючи приходу Мессії) і кількість тих хто хоче/може - збільшиться в разиІ поки ти і тобі подібні будуть читати класиків економічної думки - в країні буде створюватись прошарок мені подібних. При чому кожному наступному поколінню мені подібних - працювати буде легше, бо вони будуть стартувати з позицій на яких фінішували їх батьки.А які позиції будуть в тих в кого батьки фінішували там же де й стартували?Тому твої оповідання мають теоретичний сенс - але ПРАКТИЧНО шкодять тим хто тебе читає.При цьому- не всі хто мені вірить - виграють... Але вони хоч спробують і так альтернатива в них тільки твоя-сидіти рівно на дупі і чекати поки їх зроблять щасливими.