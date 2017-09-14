Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)
То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись) Або питання тут було скільки коштує рік життя. Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)
То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись) Або питання тут було скільки коштує рік життя. Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари
Інсульти і інфаркти зараз дуже помолодшали. І під 50 уже ні в кого не виникає здивування.