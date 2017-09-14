RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12063120641206512066>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:00

Все просто!©

Так і хочеться написати:
- Вступайте до лав ЗСУ! Будете мати БЕЗКОШТОВНЕ лікування!
;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7386
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:04

  Успіх написав:Так і хочеться написати:
- Вступайте до лав ЗСУ! Будете мати БЕЗКОШТОВНЕ лікування!
;)

Угу, один найдешевший протез вітчизняного виробництва, а далі реабілітація та такий з яким можна нормально жити це виключно за власні кошти, або за рахунок волонтерів. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 22 січ, 2025 14:04, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:04

  Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)

То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись)
Або питання тут було скільки коштує рік життя.
Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:04

зменшення рівня потужності?

«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш
«За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
Letusrock
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:05

  Water написав:Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.
признаете что обосрались или нет столько мужества?
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27282
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:06

  Banderlog написав:
  Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)

То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись)
Або питання тут було скільки коштує рік життя.
Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари :lol:

Інсульти і інфаркти зараз дуже помолодшали. І під 50 уже ні в кого не виникає здивування.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:10

  Wirująświatła написав:
  Water написав:Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.
признаете что обосрались или нет столько мужества?

Ось не хочеш ти добровільно визнать шо пишеш фігню, то можливо більше не пиши?
Water
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:В этой стране -- кто за мед-страхивку 200 денег платит? :wink:
Это, кстати, серьезная проблема: нарид часто говорит "я плачу АЖ 40% налогов", а начинаешь считать -- платит какие-то 100 денег :lol:

В Україні, наразі, медичне страхування середнього рівня типу стандарт та стандарт+ стартує від 2 тис. грн./міс. :roll:

только денег или лечения вы по нашим страховкам не получите, там 300 пунктов в договоре по которым вам могшут отказыть. Не так пукнули и всё, досвидос. И перечень исключений тоже немалый.
Це брехня
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35689
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8122 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:Більшість плате того ЄСВ менше 50 баксів в міс - ні в чому собі не відмовляйте

а при купівлі-продажу нерухомості? а моб.зв"язок ... це так що сходу пригадав,
тільки мені воно потім до страхового стажу та суми пенсії не додається (Бетон: плак-плак).

подібна історія з податками на депозити та ВЗ, вони є, але їх в декларації нема, щоб доказати походження коштів та сплату податків.
То сльози в масштабах держави, не смішіть
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35689
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8122 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Про макак отдельную ветку запилить нельзя, тематика ресурса (и соответственно ЦА) другая

Это условности. Было бы желание.
Предлагаю название ветки: "Распределение пищи среди макак как прообраз экономических отношений" :)
Хочете, щоб Віталій нашими силами запиляв кандидатську?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35689
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8122 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12063120641206512066>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81658
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255620
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13519)
22.01.2025 13:22
FinAwards 2025 (2)
22.01.2025 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron