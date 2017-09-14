_Mykola_ написав:Інсульти і інфаркти зараз дуже помолодшали. І під 50 уже ні в кого не виникає здивування.
в однокласника інсульт був у 37. в його рідного брата інфаркт в 32. Не раджу бути водієм далекобійником чи водієм автобуса далеких сполучень - нічна їзда + стресс - прямий шлях до ранніх інсультів/інфарктів. Підтверджених випадків більше десятка з числа знайомих, дальніх родичів, сусідів (як відомо у нас найбільша питома вага далекобійників на 10тис населення)
вам нужна моя оценка? я считал вас более самостоятельным. Чем больше потребляете, тем больше вливаете денег в экономику. спонсируя работу сферы торговли и услуг (производствя так понимаю во львове нет). худшее поведение - накапливать деньги.
Не обязательно накапливать. Можно вкладывать деньги в расширение дела. Но, думаю, что тут:
budivelnik написав:
Wirująświatła написав:.......
а как среднестатистический украинец пожить, слабо?
Якщо по рівню споживання - то я так і живу. ........[/quote] будивельник несколько лукавит. Или он не знает, как живут его продавцы.
Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)
То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись) Або питання тут було скільки коштує рік життя. Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари
Питання про вартість року життя вище взагалі було абсурдне, бо озвучено так, наче людина на який час перестає жити.
budivelnik написав:Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив...
при условии что вы с ним поделитесь) но вы же топовый жадина. У вас щепотку соли не выпросишь.
budivelnik написав:А якщо мета покращити конкурентоздатність своїх дітей? Завтра , вашим прийдеться працювати в моїх...
то есть твоя успешность априори делает твоих детей умнее, чем мои? браво! еще один неандерталец с генетической теорией интеллекта.
Я вибачаюсь, але пан Будівельник незважаючи на наші з ним сварки більше десяти років тому добровільно придбав полегшані бронеплити для мого сина та мабудь більше за всіх задонатив на плити для інших бійців. За це йому велика подяка, прошу мати на увазі! Не зважаючи на те що на деякі речі наші погляди не співпадають...
Faceless написав:Питання про вартість року життя вище взагалі було абсурдне, бо озвучено так, наче людина на який час перестає жити
во первых оно озвучивается в определенном контексте, у которого есть начало и продолжение. Во вторых сама фабула кейса подгоняется под конкретные возможности человека. В третьих его смысл не в том чтобы назвали сумму, а в том чтобы переосмыслили то, о чем может быть никогда не задумывались. То что для вас абсурдно другим спасает жизни. Вы кстати один из тех кто писали что психология не наука. Поэтому я вам не удивляюсь, даже если напишете что земля плоская.
Faceless написав:Що ви там можете показати, я більше 10 років користуюсь добровільним медичним страхуванням, ви мені будете розказувати, як нічого не відшкодовують?
какую сумму вы заплатили и сколько вам компенсировали? список исключений в договоре на сколько страниц?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 14:23, всього редагувалось 1 раз.