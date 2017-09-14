budivelnik написав:Це у тебе - оцінка повинна бути зроблена збіговиськом партфункціонерів В бізнесі все простіше той в кого 1 млн -успішніший від того в кого 0,9 млн.
Чозабред? Второй -- просто более "капитализированный". Как и в том случае с "дуругорядністю" -- budivelnik придумывает свои термины? -- более никем не используемые?
А що рівень капіталізації- не означає місце у віртуальних перегонах між капіталістами? тобто рейтинг Блумбергу який пише ... Не підтверджує що Арно з його 215млрд більш успішний ніж Еллісон з 129 млрд?
Место -- _ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ_ -- обозначает. Нет -- не подверждает. Все, что оно подтверждает -- у Арно з його 215млрд на 86 млрд більшэ ніж у Еллісон - з 129 млрд. Как там чуть раньше "кто-то" говорил -- это вавка в голове -- дуругоряднисть деньгами мерять
budivelnik Ветка ж про войну или про бизнес? ЛАД в 99% пишет по теме, в этом смысла к нему претензий нет, и его адекватность мной не оспаривается. Другое дело некоторые его взгляды и выводы... ну на то и форум. Без ЛАДа было бы скучно.
к вам чтоб сильно претензий тоже нет, если у вас много информации про то как вести в Украине бизнес можно запилить отдельную ветку (мне кажется она у вас уже была). К тому же это по теме портала. Про макак отдельную ветку запилить нельзя, тематика ресурса (и соответственно ЦА) другая. Можете воспринимать как юмор.
Ваша проблема, что кроме себя вы никого не видите и не слышите. Постарайтесь читать форум глазами тех кто тут пишет.
«Нам потрібен мільйон (військовослужбовців, - ред.) в обороні, якщо путін прийде з мільйоном-півтора», – заявив Зеленський. Він уточнив, що така численна армія буде необхідною доти, доки Україна не вступить до якогось безпекового альянсу. «Тому НАТО – найдешевші гарантії безпеки для України, Америки, Європи і для рускіх», - зауважив Президент. Він пояснив, що утримання такого контингенту потребуватиме великих коштів, яких не вистачить в бюджеті України. «Хто буде годувати мільйонну армію? Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а й європейські цінності, то логічно всім підтримувати цю армію – зброя, військові, їхні життя тощо. Бо бюджету України не вистачить на мільйонну армію», – сказав Президент.
detroytred написав:Будівельник Зрозумій одну річ - відмінні в тебе досягнення, і діти молодці, і сам ти молодець. Предметом спорів з тобою є не це, а твої недоречні претензії, закиди, вимоги, підстави для цього. Які ти постійно генериш.
В тебе виходить, що інші ..., бо ти Д'Артаньян. Що не підходять під твої критерії, стандарти. Твої.
В тебе це в крові. Твоя суть. Яку ти й відобразив одразу. В своїй темі визначивши правила свої: 1. Будівельник завжди правий. 2. Хто не згоден, див. п.1.
І в самих різних формах тепер завуальованих ти оце й просуваєш постійно. Бо всі свої вигадки вважаєш правильними. А всіх інших, хоч умовно Кейнса, неправильними.
Ти так і не зрозумів що я хочу тут донести 1 Мені глибоко пофігу як і хто з віртуальних тутешніх персонажів - буде до МЕНЕ відноситись. Мені з ними - дітей не хрестити. Зверни увагу- велика частка тутешніх дописувачів мене просто забанила, по тій простій причині що моя інформація для них НЕ КОМФОРТНА З моєї точки зору-це нормально, адже якщо людина не в стані витримати психологічний пресинг - то мій досвід їй не потрібен вона ним і так скористатись не зможе 2 З іншого боку Якщо не слухати фантазерів а-ля ти ( все читав + все знаю=нічого не досяг в галузях в яких приймаєш участь обговорюючи) Або якщо не мати багатої бабки в Канаді.... То єдиний шанс швидко піднятись - це пройти той шлях яким я йду. Тобто для ТИХ хто може/хоче - мій досвід ДОПОМОЖЕ Всім іншим-він не доступний... і таких інших , станом на сьогодні 9 осіб з десяти. 3 Але це сьогодні тільки один з десяти Завтра в нього виростуть діти , які отримають конкуретну перевагу над твоїми дітьми( або над дітьми тих хто вірить тобі і мене забанив очікуючи приходу Мессії) і кількість тих хто хоче/може - збільшиться в рази
І поки ти і тобі подібні будуть читати класиків економічної думки - в країні буде створюватись прошарок мені подібних. При чому кожному наступному поколінню мені подібних - працювати буде легше, бо вони будуть стартувати з позицій на яких фінішували їх батьки.
А які позиції будуть в тих в кого батьки фінішували там же де й стартували?
Тому твої оповідання мають теоретичний сенс - але ПРАКТИЧНО шкодять тим хто тебе читає. При цьому- не всі хто мені вірить - виграють... Але вони хоч спробують і так альтернатива в них тільки твоя-сидіти рівно на дупі і чекати поки їх зроблять щасливими.
Тобі ж detroytred все пояснив, але ти далі аргументуєш свою правоту "своїми досягненнями"! Те що ти чогось досяг не означає що ти правий. Зеленський ось також багато досяг(більше ніж ти) але дуже сумніваюсь що він компетентний хоча б чомусь(окрім акторської гри).
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
вам нужна моя оценка? я считал вас более самостоятельным. Чем больше потребляете, тем больше вливаете денег в экономику. спонсируя работу сферы торговли и услуг (производствя так понимаю во львове нет). худшее поведение - накапливать деньги.
Не обязательно накапливать. Можно вкладывать деньги в расширение дела. Но, думаю, что тут:
budivelnik написав:
Wirująświatła написав:.......
а как среднестатистический украинец пожить, слабо?
Якщо по рівню споживання - то я так і живу. ........[/quote] будивельник несколько лукавит. Или он не знает, как живут его продавцы.
Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)
То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись) Або питання тут було скільки коштує рік життя. Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари
Питання про вартість року життя вище взагалі було абсурдне, бо озвучено так, наче людина на який час перестає жити.
budivelnik написав:Те що я не споживаю все що створив - дає можливість комусь спожити більше ніж він створив...
при условии что вы с ним поделитесь) но вы же топовый жадина. У вас щепотку соли не выпросишь.
budivelnik написав:А якщо мета покращити конкурентоздатність своїх дітей? Завтра , вашим прийдеться працювати в моїх...
то есть твоя успешность априори делает твоих детей умнее, чем мои? браво! еще один неандерталец с генетической теорией интеллекта.
Я вибачаюсь, але пан Будівельник незважаючи на наші з ним сварки більше десяти років тому добровільно придбав полегшані бронеплити для мого сина та мабудь більше за всіх задонатив на плити для інших бійців. За це йому велика подяка, прошу мати на увазі! Не зважаючи на те що на деякі речі наші погляди не співпадають...