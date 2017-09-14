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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120601206112062120631206412065>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:21

  Faceless написав:Питання про вартість року життя вище взагалі було абсурдне, бо озвучено так, наче людина на який час перестає жити
во первых оно озвучивается в определенном контексте, у которого есть начало и продолжение. Во вторых сама фабула кейса подгоняется под конкретные возможности человека. В третьих его смысл не в том чтобы назвали сумму, а в том чтобы переосмыслили то, о чем может быть никогда не задумывались. То что для вас абсурдно другим спасает жизни. Вы кстати один из тех кто писали что психология не наука. Поэтому я вам не удивляюсь, даже если напишете что земля плоская
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 14:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Хочете, щоб Віталій нашими силами запиляв кандидатську?

Жалко, что ли?
Тем более, что соавторов на форуме он не найдет, но будет много оппонентов :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:32

  Letusrock написав:
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш
«За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.

У мене складається таке враження що Трамп не досяг миру(за 24 години) саме через позицію Зеленського.
Я вже не раз писав що Зе не хочу миру. Якщо глянути на факти, а не фантазії то Зе постійно виставляє нереальні пропозиції(вимоги):
1."кордони 91" - нереально
2.вступ в НАТО - нереально
інших пропозицій від Зе я не чув. Якщо хтось чув - напишіть.

Трамп(його команда) в свою чергу прийняла стратегію "зменшити допомогу Україні" я думаю саме тому щоб змусити українську владу(Зе) до поступків.
Але зараз, коли Трамп прийшов до влади, ця стратегі є очевидно погана. На поступки Зе не пішов, а якщо допомогу реально зменшити - Україна може програти, що буде грандіозним провалом США(вже Трампа).
Виходить тупик для Трампа.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:47

  detroytred написав:«Нам потрібен мільйон (військовослужбовців, - ред.) в обороні, якщо путін прийде з мільйоном-півтора», – заявив Зеленський.
Він уточнив, що така численна армія буде необхідною доти, доки Україна не вступить до якогось безпекового альянсу.
«Тому НАТО – найдешевші гарантії безпеки для України, Америки, Європи і для рускіх», - зауважив Президент.
Він пояснив, що утримання такого контингенту потребуватиме великих коштів, яких не вистачить в бюджеті України.
«Хто буде годувати мільйонну армію? Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а й європейські цінності, то логічно всім підтримувати цю армію – зброя, військові, їхні життя тощо. Бо бюджету України не вистачить на мільйонну армію», – сказав Президент.

Ще одним можливим джерелом фінансування Сил оборони України він назвав заморожені російські активи.
https://ua.news/ua/world/zelenskij-zaya ... nna-armiya

а якщо не прийде?
"Я прийшов тебе нема,
підманула-підвела!"

А якщо 10 млн?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:58

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш
«За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.

У мене складається таке враження що Трамп не досяг миру(за 24 години) саме через позицію Зеленського.
Я вже не раз писав що Зе не хочу миру. Якщо глянути на факти, а не фантазії то Зе постійно виставляє нереальні пропозиції(вимоги):
1."кордони 91" - нереально
2.вступ в НАТО - нереально
інших пропозицій від Зе я не чув. Якщо хтось чув - напишіть.

Трамп(його команда) в свою чергу прийняла стратегію "зменшити допомогу Україні" я думаю саме тому щоб змусити українську владу(Зе) до поступків.
Але зараз, коли Трамп прийшов до влади, ця стратегі є очевидно погана. На поступки Зе не пішов, а якщо допомогу реально зменшити - Україна може програти, що буде грандіозним провалом США(вже Трампа).
Виходить тупик для Трампа.

Була озвучена пропозиція Різдвяного РПВ вустами Орбана.
І відповідна реакція.
Але ж гра йде між діпстейтами не тільки США. Певні особи тільки виконують ролі які їм прописали Карабаси-Барабаси.
Опальний Дубіна озвучив, що достатньо буде санкцій зі сторони США на певне коло осіб і ніякого тупика.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 січ, 2025 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І зверніть увагу - я не посилаю всіх на фронт!
Я - ЗАПРОШУЮ!!! :D
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:15

  flyman написав:Опальний Дубіна озвучив, що достатньо буде санкцій зі сторони США на певне коло осіб і ніякого тупика.

США вже не раз вводили санкції(Венесуела, Іран, Корея і т.д.). Результати слабенькі. - це факт!
Що там озвучив(без аргументів) Дубіна не дуже цікаво.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 22 січ, 2025 15:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:15

Порошенко краде на благодійності, наживаючись навіть на своєму благодійному фонді — експерти
https://zib.com.ua/ua/pda/165177.html

У справі Порошенка розслідуються нові факти державної зради — джерело
https://zib.com.ua/ua/165136-u_spravi_p ... i_zra.html

Одним із доказів співпраці П.Порошенка з російськими властями є те, що належний йому завод російська влада довго не націоналізувала, на відміну від багатьох інших українських компаній, які були націоналізовані одразу.

У 2024 році Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо К.Картошкіна, менеджера П.Порошенка. За даними слідства, К.Картошкін разом із П.Порошенком заволоділи коштами Миколаївського державного підприємства «Зоря-Машпроект» на суму $71,6 млн, що становило 1,4 млрд грн. за курсом НБУ на момент вчинення злочину. Справа П.Порошенка в НАБУ була виділена в окреме провадження, а матеріали щодо його менеджера К.Картошкіна передано до Вищого антикорупційного суду.


источник стремный утверждать что "всё правда" не берусь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:19

  Wirująświatła написав:
Порошенко краде на благодійності, наживаючись навіть на своєму благодійному фонді — експерти
https://zib.com.ua/ua/pda/165177.html


а що залишається як брата з'їв...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:21

Премія до 20 мільйонів: Мар’яна Безугла розкрила, скільки отримують генерали ЗСУ Нардепка Безугла показала, скільки отримують генерали ЗСУ в якості премій

Так, сам Головнокомандувач може отримувати до 20 мільйонів гривень премії, Командувач Сухопутних військ ЗСУ – до 12 мільйонів 600 тисяч гривень, Командувач Сил територіальної оборони – 3 мільйони 200 тисяч гривень. Всі інші – не більше 2 мільйонів 400 тисяч гривень тощо.

Зазначимо, що з початку 2024 року розмір премій значно зріс – у Головнокомандувача ЗСУ – на 1 мільйон, у Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України – на 3 мільйони 600 тисяч гривень, у начальника Генштабу – на 200 тисяч гривень і так далі.
https://finance.comments.ua/ua/news/202 ... 56881.html

тиць-пердиць :shock:

цікаво як рахують: за кількість просраних-відданих кацапам м2, чи покладених голів українців, чи понищеної техніки, чи стиреного бабла :oops: :?
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