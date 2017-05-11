Медицина в Україні

Дарованому/безкоштовному коню - під хвіст не заглядають!
Тож, не крутіть носом, а ВСТУПАЙТЕ ДО ЛАВ ЗСУ!!!
Буде Вам і безкоштовна консультація, і безкоштовні ліки, і безкоштовна операція, і безкоштовний протез/візочок
А ще різні пільги...
А ще й зарплата/премія буде ого-гоооо, якщо будете на "нулі"!
Тож, не витрачайте свій час/своє життя на даремно - а ВЖЕ вступайте до лав ЗСУ!!!
п.с.
Бо там, наче, як в тій казці - "і я там був, мед/вино пив, по бороді текло, а в рот - не попало"©
Поспішайте/налітайте мед лизати!!!