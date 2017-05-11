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Медицина в Україні

Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:59

Нема чого перебирати безкоштовним))

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Так і хочеться написати:
- Вступайте до лав ЗСУ! Будете мати БЕЗКОШТОВНЕ лікування!
;)

Угу, один найдешевший протез вітчизняного виробництва, а далі реабілітація та такий з яким можна нормально жити це виключно за власні кошти, або за рахунок волонтерів. :mrgreen

Дарованому/безкоштовному коню - під хвіст не заглядають! :mrgreen:

Тож, не крутіть носом, а ВСТУПАЙТЕ ДО ЛАВ ЗСУ!!!

Буде Вам і безкоштовна консультація, і безкоштовні ліки, і безкоштовна операція, і безкоштовний протез/візочок 8)

А ще різні пільги...

А ще й зарплата/премія буде ого-гоооо, якщо будете на "нулі"!

Тож, не витрачайте свій час/своє життя на даремно - а ВЖЕ вступайте до лав ЗСУ!!!

п.с.
Бо там, наче, як в тій казці - "і я там був, мед/вино пив, по бороді текло, а в рот - не попало"© :lol:

Поспішайте/налітайте мед лизати!!! :mrgreen:
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