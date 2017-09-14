Faceless написав:Питання про вартість року життя вище взагалі було абсурдне, бо озвучено так, наче людина на який час перестає жити
во первых оно озвучивается в определенном контексте, у которого есть начало и продолжение. Во вторых сама фабула кейса подгоняется под конкретные возможности человека. В третьих его смысл не в том чтобы назвали сумму, а в том чтобы переосмыслили то, о чем может быть никогда не задумывались. То что для вас абсурдно другим спасает жизни. Вы кстати один из тех кто писали что психология не наука. Поэтому я вам не удивляюсь, даже если напишете что земля плоская
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 14:25, всього редагувалось 2 разів.
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
У мене складається таке враження що Трамп не досяг миру(за 24 години) саме через позицію Зеленського. Я вже не раз писав що Зе не хочу миру. Якщо глянути на факти, а не фантазії то Зе постійно виставляє нереальні пропозиції(вимоги): 1."кордони 91" - нереально 2.вступ в НАТО - нереально інших пропозицій від Зе я не чув. Якщо хтось чув - напишіть.
Трамп(його команда) в свою чергу прийняла стратегію "зменшити допомогу Україні" я думаю саме тому щоб змусити українську владу(Зе) до поступків. Але зараз, коли Трамп прийшов до влади, ця стратегі є очевидно погана. На поступки Зе не пішов, а якщо допомогу реально зменшити - Україна може програти, що буде грандіозним провалом США(вже Трампа). Виходить тупик для Трампа.
detroytred написав:«Нам потрібен мільйон (військовослужбовців, - ред.) в обороні, якщо путін прийде з мільйоном-півтора», – заявив Зеленський. Він уточнив, що така численна армія буде необхідною доти, доки Україна не вступить до якогось безпекового альянсу. «Тому НАТО – найдешевші гарантії безпеки для України, Америки, Європи і для рускіх», - зауважив Президент. Він пояснив, що утримання такого контингенту потребуватиме великих коштів, яких не вистачить в бюджеті України. «Хто буде годувати мільйонну армію? Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а й європейські цінності, то логічно всім підтримувати цю армію – зброя, військові, їхні життя тощо. Бо бюджету України не вистачить на мільйонну армію», – сказав Президент.
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
У мене складається таке враження що Трамп не досяг миру(за 24 години) саме через позицію Зеленського. Я вже не раз писав що Зе не хочу миру. Якщо глянути на факти, а не фантазії то Зе постійно виставляє нереальні пропозиції(вимоги): 1."кордони 91" - нереально 2.вступ в НАТО - нереально інших пропозицій від Зе я не чув. Якщо хтось чув - напишіть.
Трамп(його команда) в свою чергу прийняла стратегію "зменшити допомогу Україні" я думаю саме тому щоб змусити українську владу(Зе) до поступків. Але зараз, коли Трамп прийшов до влади, ця стратегі є очевидно погана. На поступки Зе не пішов, а якщо допомогу реально зменшити - Україна може програти, що буде грандіозним провалом США(вже Трампа). Виходить тупик для Трампа.
Була озвучена пропозиція Різдвяного РПВ вустами Орбана. І відповідна реакція. Але ж гра йде між діпстейтами не тільки США. Певні особи тільки виконують ролі які їм прописали Карабаси-Барабаси. Опальний Дубіна озвучив, що достатньо буде санкцій зі сторони США на певне коло осіб і ніякого тупика.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 січ, 2025 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Одним із доказів співпраці П.Порошенка з російськими властями є те, що належний йому завод російська влада довго не націоналізувала, на відміну від багатьох інших українських компаній, які були націоналізовані одразу.
У 2024 році Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо К.Картошкіна, менеджера П.Порошенка. За даними слідства, К.Картошкін разом із П.Порошенком заволоділи коштами Миколаївського державного підприємства «Зоря-Машпроект» на суму $71,6 млн, що становило 1,4 млрд грн. за курсом НБУ на момент вчинення злочину. Справа П.Порошенка в НАБУ була виділена в окреме провадження, а матеріали щодо його менеджера К.Картошкіна передано до Вищого антикорупційного суду.
источник стремный утверждать что "всё правда" не берусь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Премія до 20 мільйонів: Мар’яна Безугла розкрила, скільки отримують генерали ЗСУ Нардепка Безугла показала, скільки отримують генерали ЗСУ в якості премій
Так, сам Головнокомандувач може отримувати до 20 мільйонів гривень премії, Командувач Сухопутних військ ЗСУ – до 12 мільйонів 600 тисяч гривень, Командувач Сил територіальної оборони – 3 мільйони 200 тисяч гривень. Всі інші – не більше 2 мільйонів 400 тисяч гривень тощо.
Зазначимо, що з початку 2024 року розмір премій значно зріс – у Головнокомандувача ЗСУ – на 1 мільйон, у Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України – на 3 мільйони 600 тисяч гривень, у начальника Генштабу – на 200 тисяч гривень і так далі. https://finance.comments.ua/ua/news/202 ... 56881.html
тиць-пердиць
цікаво як рахують: за кількість просраних-відданих кацапам м2, чи покладених голів українців, чи понищеної техніки, чи стиреного бабла