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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12061120621206312064>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 119
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
18%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:24

  jump написав:цікаво як рахують: за кількість просраних-відданих кацапам м2, чи покладених голів українців, чи понищеної техніки, чи стиреного бабла
щас налетят патриоты и скажут что топ менеджеры - чиновники должны получать такие премии независимо ни от чего, пришел на работу - получил.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:26

  andrijk777 написав:Трамп(його команда) в свою чергу прийняла стратегію "зменшити допомогу Україні" я думаю саме тому щоб змусити українську владу(Зе) до поступків.
Але зараз, коли Трамп прийшов до влади, ця стратегі є очевидно погана. На поступки Зе не пішов, а якщо допомогу реально зменшити - Україна може програти, що буде грандіозним провалом США(вже Трампа).
Виходить тупик для Трампа.

А якщо Т втягнеться у війну, то коли і як йому займатися основним -- отими внутрішніми перетвореннями?

Якщо ж втягнеться напряму, то це і овсі буде війна Трампа, а не Байдена.
Тому отой Бенонн нагадав йому про В'єтнам. Почав Джонсон, але війна саме Ніксона.

Трамп на розтяжці...
Він наїзджає на корону (Британію), демів...
А вони його ставлять на розтяжку.
В тому числі через Зе. Якому це теж вигідно.

Тому хз, яке рішення прийме Трамп.
Зіскочити з найменшими втратами, поки ще є можливість, чи як деми ні туди-ні сюди, чи дати ляща рфії (Китаю) на території Європи.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:26

  Wirująświatła написав:
  jump написав:цікаво як рахують: за кількість просраних-відданих кацапам м2, чи покладених голів українців, чи понищеної техніки, чи стиреного бабла
щас налетят патриоты и скажут что топ менеджеры - чиновники должны получать такие премии независимо ни от чего, пришел на работу - получил.

як в анекдоті: "а що у вас ще й з.п. платять"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

jump
Знайшли на чиї слова посилатися. Її не те що цитувати, після таких новин треба руки і монітор спиртом протирати
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:38

Faceless
вона викрила купу речей, які були підтверджені
там є скріни наказів
гуляє уже по тєлєзі
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:38

  detroytred написав:Зіскочити з найменшими втратами, поки ще є можливість, чи як деми ні туди-ні сюди, чи дати ляща рфії (Китаю) на території Європи.

Зіскочити це як? В нього 4 роки попереду. Зараз зіскочити точно не вийде.
Дати ляща він звичайно не проти, але як? Зараз вже такої підтримки України в США немає, як на початку війни. Дати багато зброї Україні - проблемно по-моєму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:42

  Hotab написав:Wirująświatła

а как среднестатистический украинец пожить, слабо? хрущик, зарплата 15, башляешь всем и везде.


Як думаєш, чому люди живуть так?
Я памʼятаю, була тут дискусія (вже не всіх учасників згадаю) де одні казали, що кількість гарних місць з гарною зарплатою обмежена, і всі не можуть бути забезпечені. Інші парирували, що маса просто не здатна по власним якостям займати жирні місця,
По своїй авіакомпанії (яка тримає за мною місце) скажу, що вакансії є майже постійно. Але вимоги і режим такий, що
- хтось хоче, але не тягне вимоги
- хтось тягнув би, але нах йому треба жорстке ставлення , не так цінні йому гроші, його і 1-2 кує влаштовує.

Як би там не було, є місце на 8-10 кує. Йди! Бери! Але ні.

Я не знаю правильну відповідь на питання в першому реченні.

У вас несколько специфическая отрасль. И как вы говорите, кого-то устраивает и "1-2 кує" - по нашим меркам вполне прилично. Т.е. есть выбор - более-менее лёгкая работа с нормальной зарплатой или аналогичная с большой зарплатой, но значительно бОльшими требованиями.
Но в других отраслях ни разу не встречал ситуации, чтобы должности с большей зарплатой оставались вакантными. Ни на заводах, ни на фирмах.
Кроме того, насколько помню, в той дискуссии речь шла не о наёмной работе, а о предпринимательстве. Тут ситуация несколько другая - как у Алисы, чтобы хотя бы оставаться на месте надо быстро бежать, конкуренты поджимают (а их хватает всегда).
Недаром по статистике 80 предпринимателей из 100 терпят крах в течение первого года работы. Среди оставшихся 20 еще 16 закрывают свой бизнес в течение 5 лет. Итого: 4 живых бизнеса из 100 стартовавших через 6 лет работы. При всех своих бизнес-талантах будивельник трижды банкротился. Ему, к счастью, удалось подняться, но это бывает далеко не всегда. Знаю людей, которые так же, как он, закладывали квартиру, чтобы получить деньги для бизнеса, но в итоге оставались и без денег, и без квартиры.
У меня тоже было 2 раза, когда терял деньги. До банкротства не доходил, но терял ооочень много.
Ну и, по-моему, совершенно понятный аргумент - не могут все быть предпринимателями. Кому-то надо и работать. Если все продавцы будивельника станут предпринимателями, то... сами понимаете, это невозможно. Столько торговых точек не нужно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:42

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Зіскочити з найменшими втратами, поки ще є можливість, чи як деми ні туди-ні сюди, чи дати ляща рфії (Китаю) на території Європи.

Зіскочити це як? В нього 4 роки попереду. Зараз зіскочити точно не вийде.
Дати ляща він звичайно не проти, але як? Зараз вже такої підтримки України в США немає, як на початку війни. Дати багато зброї Україні - проблемно по-моєму.

Так, як він чи хтось з його оточення натякав раніше --- це проблема європейців, нехай самі і вирішують. А я і овсі ні до чого, це все Байден замутив.

Уточню -- спробувати дати ляща.
Збільшивши підтримку або і напряму...
Я давно вважаю, що можливе все.
І без ядрьонки можуть іпашитись.
Рамки узгодять... і будуть іпашитись на нашій арені.
А як там спіралька викрутить, до чого, то вже як буде.

Тому якби середульший - це варіант, як і було ні туди-ні сюди. Деми загнали Трампа саме в цю колію.
Але вибрикнути в якийсь бік він може.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 січ, 2025 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:46

Украина должна снизить ценность человеческой жизни для выживания в войне с РФ, заявил журналист Виталий Портников.

 «Я считаю, что если у нас ценность человеческой жизни увеличится, то это создаст проблему для нас в дальнейшем выживании в войне. Потому что в войне с Россией может выжить только Россия, только страна, в которой ценность человеческой жизни в принципе находится на близком к российскому уровню. Так что мы сами должны быть заинтересованы, чтобы люди так думали. Это единственная возможность Украины выстоять в последующие годы войны»
, - заявил журналист.

Примечательно, что это не новое заявление журналиста и было сделано еще несколько месяцев назад.
https://t.me/MediaKiller2021/16243


По ссылке видео где он это говорит. Я сначала не поверил своим ушам...

Грузите цинизм вагонами. Обесценим друг друга и сразу победим. Один в петлю полезет, другой станет наркоманом. А хуле если жизнь (как он предлагает) не будет стоить ничего, какая разница как умереть?
  Faceless написав:Питання про вартість року життя вище взагалі було абсурдне, бо озвучено так, наче людина на який час перестає жити.
а портникова любезно не прокоментируете, обесценивать жизнь не абсурдно? вся психология строится на том чтобы поднять в глазах человека ценность собственной и чужой жизней. Именно из за их обесценивания происходит большинство конфликтов включая военные, люди лезут в петлю и в бутылку, отдаются порокам или религиозному фанатизму. Теряют способность находить общий язык, уважать ближнего, даже в семье. Трудный подросток перестанет быть трудным, если научить его ценить жизнь. Алкаш перестанет быть алкашом, наркоман наркоманом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 16:02, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:47

:Faceless
А кому вірити?
Для звинувачення її у брехні , і виправдання себе, генерали повинні показати свої декларації.
але то мабуть державна таємниця :mrgreen:
Vadim_
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