Додано: Сер 22 січ, 2025 15:42

Hotab написав: Wirująświatła



а как среднестатистический украинец пожить, слабо? хрущик, зарплата 15, башляешь всем и везде.





Як думаєш, чому люди живуть так?

Я памʼятаю, була тут дискусія (вже не всіх учасників згадаю) де одні казали, що кількість гарних місць з гарною зарплатою обмежена, і всі не можуть бути забезпечені. Інші парирували, що маса просто не здатна по власним якостям займати жирні місця,

По своїй авіакомпанії (яка тримає за мною місце) скажу, що вакансії є майже постійно. Але вимоги і режим такий, що

- хтось хоче, але не тягне вимоги

- хтось тягнув би, але нах йому треба жорстке ставлення , не так цінні йому гроші, його і 1-2 кує влаштовує.



Як би там не було, є місце на 8-10 кує. Йди! Бери! Але ні.



Я не знаю правильну відповідь на питання в першому реченні. Як думаєш, чому люди живуть так?Я памʼятаю, була тут дискусія (вже не всіх учасників згадаю) де одні казали, що кількість гарних місць з гарною зарплатою обмежена, і всі не можуть бути забезпечені. Інші парирували, що маса просто не здатна по власним якостям займати жирні місця,По своїй авіакомпанії (яка тримає за мною місце) скажу, що вакансії є майже постійно. Але вимоги і режим такий, що- хтось хоче, але не тягне вимоги- хтось тягнув би, але нах йому треба жорстке ставлення , не так цінні йому гроші, його і 1-2 кує влаштовує.Як би там не було, є місце на 8-10 кує. Йди! Бери! Але ні.Я не знаю правильну відповідь на питання в першому реченні.

У вас несколько специфическая отрасль. И как вы говорите, кого-то устраивает и "1-2 кує" - по нашим меркам вполне прилично. Т.е. есть выбор - более-менее лёгкая работа с нормальной зарплатой или аналогичная с большой зарплатой, но значительно бОльшими требованиями.Но в других отраслях ни разу не встречал ситуации, чтобы должности с большей зарплатой оставались вакантными. Ни на заводах, ни на фирмах.Кроме того, насколько помню, в той дискуссии речь шла не о наёмной работе, а о предпринимательстве. Тут ситуация несколько другая - как у Алисы, чтобы хотя бы оставаться на месте надо быстро бежать, конкуренты поджимают (а их хватает всегда).Недаром по статистике 80 предпринимателей из 100 терпят крах в течение первого года работы. Среди оставшихся 20 еще 16 закрывают свой бизнес в течение 5 лет. Итого: 4 живых бизнеса из 100 стартовавших через 6 лет работы. При всех своих бизнес-талантах будивельник трижды банкротился. Ему, к счастью, удалось подняться, но это бывает далеко не всегда. Знаю людей, которые так же, как он, закладывали квартиру, чтобы получить деньги для бизнеса, но в итоге оставались и без денег, и без квартиры.У меня тоже было 2 раза, когда терял деньги. До банкротства не доходил, но терял ооочень много.Ну и, по-моему, совершенно понятный аргумент - не могут все быть предпринимателями. Кому-то надо и работать. Если все продавцы будивельника станут предпринимателями, то... сами понимаете, это невозможно. Столько торговых точек не нужно.