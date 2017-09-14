щас налетят патриоты и скажут что топ менеджеры - чиновники должны получать такие премии независимо ни от чего, пришел на работу - получил.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 15:24
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:26
А якщо Т втягнеться у війну, то коли і як йому займатися основним -- отими внутрішніми перетвореннями?
Якщо ж втягнеться напряму, то це і овсі буде війна Трампа, а не Байдена.
Тому отой Бенонн нагадав йому про В'єтнам. Почав Джонсон, але війна саме Ніксона.
Трамп на розтяжці...
Він наїзджає на корону (Британію), демів...
А вони його ставлять на розтяжку.
В тому числі через Зе. Якому це теж вигідно.
Тому хз, яке рішення прийме Трамп.
Зіскочити з найменшими втратами, поки ще є можливість, чи як деми ні туди-ні сюди, чи дати ляща рфії (Китаю) на території Європи.
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:26
як в анекдоті: "а що у вас ще й з.п. платять"?
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
jump
Знайшли на чиї слова посилатися. Її не те що цитувати, після таких новин треба руки і монітор спиртом протирати
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:38
Faceless
вона викрила купу речей, які були підтверджені
там є скріни наказів
гуляє уже по тєлєзі
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:38
Зіскочити це як? В нього 4 роки попереду. Зараз зіскочити точно не вийде.
Дати ляща він звичайно не проти, але як? Зараз вже такої підтримки України в США немає, як на початку війни. Дати багато зброї Україні - проблемно по-моєму.
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:42
У вас несколько специфическая отрасль. И как вы говорите, кого-то устраивает и "1-2 кує" - по нашим меркам вполне прилично. Т.е. есть выбор - более-менее лёгкая работа с нормальной зарплатой или аналогичная с большой зарплатой, но значительно бОльшими требованиями.
Но в других отраслях ни разу не встречал ситуации, чтобы должности с большей зарплатой оставались вакантными. Ни на заводах, ни на фирмах.
Кроме того, насколько помню, в той дискуссии речь шла не о наёмной работе, а о предпринимательстве. Тут ситуация несколько другая - как у Алисы, чтобы хотя бы оставаться на месте надо быстро бежать, конкуренты поджимают (а их хватает всегда).
Недаром по статистике 80 предпринимателей из 100 терпят крах в течение первого года работы. Среди оставшихся 20 еще 16 закрывают свой бизнес в течение 5 лет. Итого: 4 живых бизнеса из 100 стартовавших через 6 лет работы. При всех своих бизнес-талантах будивельник трижды банкротился. Ему, к счастью, удалось подняться, но это бывает далеко не всегда. Знаю людей, которые так же, как он, закладывали квартиру, чтобы получить деньги для бизнеса, но в итоге оставались и без денег, и без квартиры.
У меня тоже было 2 раза, когда терял деньги. До банкротства не доходил, но терял ооочень много.
Ну и, по-моему, совершенно понятный аргумент - не могут все быть предпринимателями. Кому-то надо и работать. Если все продавцы будивельника станут предпринимателями, то... сами понимаете, это невозможно. Столько торговых точек не нужно.
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:42
Так, як він чи хтось з його оточення натякав раніше --- це проблема європейців, нехай самі і вирішують. А я і овсі ні до чого, це все Байден замутив.
Уточню -- спробувати дати ляща.
Збільшивши підтримку або і напряму...
Я давно вважаю, що можливе все.
І без ядрьонки можуть іпашитись.
Рамки узгодять... і будуть іпашитись на нашій арені.
А як там спіралька викрутить, до чого, то вже як буде.
Тому якби середульший - це варіант, як і було ні туди-ні сюди. Деми загнали Трампа саме в цю колію.
Але вибрикнути в якийсь бік він може.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 січ, 2025 15:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:46
По ссылке видео где он это говорит. Я сначала не поверил своим ушам...
Грузите цинизм вагонами. Обесценим друг друга и сразу победим. Один в петлю полезет, другой станет наркоманом. А хуле если жизнь (как он предлагает) не будет стоить ничего, какая разница как умереть?
а портникова любезно не прокоментируете, обесценивать жизнь не абсурдно? вся психология строится на том чтобы поднять в глазах человека ценность собственной и чужой жизней. Именно из за их обесценивания происходит большинство конфликтов включая военные, люди лезут в петлю и в бутылку, отдаются порокам или религиозному фанатизму. Теряют способность находить общий язык, уважать ближнего, даже в семье. Трудный подросток перестанет быть трудным, если научить его ценить жизнь. Алкаш перестанет быть алкашом, наркоман наркоманом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 16:02, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:47
:Faceless
А кому вірити?
Для звинувачення її у брехні , і виправдання себе, генерали повинні показати свої декларації.
але то мабуть державна таємниця
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