Одним із доказів співпраці П.Порошенка з російськими властями є те, що належний йому завод російська влада довго не націоналізувала, на відміну від багатьох інших українських компаній, які були націоналізовані одразу.
У 2024 році Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо К.Картошкіна, менеджера П.Порошенка. За даними слідства, К.Картошкін разом із П.Порошенком заволоділи коштами Миколаївського державного підприємства «Зоря-Машпроект» на суму $71,6 млн, що становило 1,4 млрд грн. за курсом НБУ на момент вчинення злочину. Справа П.Порошенка в НАБУ була виділена в окреме провадження, а матеріали щодо його менеджера К.Картошкіна передано до Вищого антикорупційного суду.
источник стремный утверждать что "всё правда" не берусь.
А не писав я що його синові штраф не просто так виписали ? Без криші од демократів став то й взялись за нього. По хорошому йому б кудись зара в швейцарію чи ізраель як колись беня...
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
я ждал этого. он будет первым, кто сядет в тюрьму. надеюсь вся шобла тоже
detroytred написав:«Нам потрібен мільйон (військовослужбовців, - ред.) в обороні, якщо путін прийде з мільйоном-півтора», – заявив Зеленський. Він уточнив, що така численна армія буде необхідною доти, доки Україна не вступить до якогось безпекового альянсу. «Тому НАТО – найдешевші гарантії безпеки для України, Америки, Європи і для рускіх», - зауважив Президент. Він пояснив, що утримання такого контингенту потребуватиме великих коштів, яких не вистачить в бюджеті України. «Хто буде годувати мільйонну армію? Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а й європейські цінності, то логічно всім підтримувати цю армію – зброя, військові, їхні життя тощо. Бо бюджету України не вистачить на мільйонну армію», – сказав Президент.
а якщо не прийде? "Я прийшов тебе нема, підманула-підвела!"
А якщо 10 млн?
краще як в грі "Козаки", все населення - всі 30 мільонів з палками, швабрами, лопатами. задавимо живою силою. доречі форсувать класно буде. один по одному йдуть 30 мільонів і як підстилка вийде. головне мясник сирський і зелений будуть задоволені
Hotab написав:.......... А если его с дерьма подняли, вытряхнули и дали работу? Так он жить только начал!!! И счастлив наконец стал .........
Подавляющее большинство работников с дерьма не поднимают. Если он не будет работать на будивельника, то просто будет работать на кого-то другого. Может быть, работа будет хуже, но вполне возможно, лучше. В любом случае, смешно слушать, когда работодатель рассказывает, что он "облагодетельствовал" наёмного работника, когда взял его на работу. Так же, как то, что предприниматель занимается своим бизнесом, чтобы дать людям работу.
detroytred написав:Так, як він чи хтось з його оточення натякав раніше --- це проблема європейців, нехай самі і вирішують. А я і овсі ні до чого, це все Байден замутив.
Нереально. США достатньо сильно впряглись за Україну. Поразка України вже буде сприйматись як поразка США. Ось саме тому він так хоче миру. Щоб замиритись і забути за цю проблему.
detroytred написав:Уточню -- спробувати дати ляща. Збільшивши підтримку або і напряму... Я давно вважаю, що можливе все. І без ядрьонки можуть іпашитись. Рамки узгодять... і будуть іпашитись на нашій арені. А як там спіралька викрутить, до чого, то вже як буде.
Тому якби середульший - це варіант, як і було ні туди-ні сюди. Деми загнали Трампа саме в цю колію. Але вибрикнути в якийсь бік він може.
Деми загнали - згідний. Але збільшити підтримку - важко. Можливо, але важко. Я в це вірю слабо. Тим більше таких варіантів ні разу не озвучувалось(я не чув). Для мене логічно що такий варіант не планується(як мінімум наразі).
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
я ждал этого. он будет первым, кто сядет в тюрьму. надеюсь вся шобла тоже
Если Суд будет в Европе или Америке то да , а если Украинский то ...
budivelnik написав:....... В мене не має культу грошей. Я взагалі живу в комунізмі ( правда в якійсь початковій його стадії-хоча точно кращій ніж воєнний комунізм 1920 і розвинутий соціалізм совка) Не повіриш , в мене в гаманці навіть гроші рідко валяються. Є карточки( корпоративні), тому якщо щось поточного захотів( не знаю якийсь хавчик, чи ресторанчик чи розваги) - то купив не дивлячись на ціну. Зараз не вистарчає подорожей... .........
budivelnik написав:
Wirująświatła написав:....... а как среднестатистический украинец пожить, слабо?
Якщо по рівню споживання - то я так і живу. ........