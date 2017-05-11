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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:02

  kyk написав:
  Wirująświatła написав:Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.

Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину :D

По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:06

  барабашов написав:
  kyk написав:
  Wirująświatła написав:Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.

Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину :D

По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были

У Єльціна звичайне шунтування було. Навіть у нас в райцентрі з інфарктом везуть у Суми та безкоштовно стенти ставлять ... якщо встигнуть, звичайно на гвинтокрил грошей немає.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:06

  барабашов написав:
  kyk написав:
  Wirująświatła написав:Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.

Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину :D

По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были

капец мечтателей на этом форуме. Да сейчас чел заплатит 1куе за дмс и страховая оплатит ему операцию ценой в 20 куе. И апельсины в палату пришлет. Так бы уже все тяжелые болезни лечились за счёт добрых СК. В дельта банки тоже верили. В договоре ж написано что всё вернут в срок и с %. Докажите что нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 16:10, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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  #<1 ... 19202122
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