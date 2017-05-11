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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 січ, 2025 16:02
kyk написав: Wirująświatła написав:
Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
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барабашов
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:06
барабашов написав: kyk написав: Wirująświatła написав:
Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
У Єльціна звичайне шунтування було. Навіть у нас в райцентрі з інфарктом везуть у Суми та безкоштовно стенти ставлять ... якщо встигнуть, звичайно на гвинтокрил грошей немає.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:06
барабашов написав: kyk написав: Wirująświatła написав:
Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
капец мечтателей на этом форуме. Да сейчас чел заплатит 1куе за дмс и страховая оплатит ему операцию ценой в 20 куе. И апельсины в палату пришлет. Так бы уже все тяжелые болезни лечились за счёт добрых СК. В дельта банки тоже верили. В договоре ж написано что всё вернут в срок и с %. Докажите что нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 16:10, всього редагувалось 3 разів.
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