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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120621206312064120651206612067>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:56

  Letusrock написав:
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш
«За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.

я ждал этого.
он будет первым, кто сядет в тюрьму.
надеюсь вся шобла тоже
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:00

  Hotab написав:..........
А если его с дерьма подняли, вытряхнули и дали работу? Так он жить только начал!!! И счастлив наконец стал
.........

Подавляющее большинство работников с дерьма не поднимают. Если он не будет работать на будивельника, то просто будет работать на кого-то другого. Может быть, работа будет хуже, но вполне возможно, лучше.
В любом случае, смешно слушать, когда работодатель рассказывает, что он "облагодетельствовал" наёмного работника, когда взял его на работу. Так же, как то, что предприниматель занимается своим бизнесом, чтобы дать людям работу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:02

  detroytred написав:Так, як він чи хтось з його оточення натякав раніше --- це проблема європейців, нехай самі і вирішують. А я і овсі ні до чого, це все Байден замутив.

Нереально. США достатньо сильно впряглись за Україну. Поразка України вже буде сприйматись як поразка США.
Ось саме тому він так хоче миру. Щоб замиритись і забути за цю проблему.
  detroytred написав:Уточню -- спробувати дати ляща.
Збільшивши підтримку або і напряму...
Я давно вважаю, що можливе все.
І без ядрьонки можуть іпашитись.
Рамки узгодять... і будуть іпашитись на нашій арені.
А як там спіралька викрутить, до чого, то вже як буде.

Тому якби середульший - це варіант, як і було ні туди-ні сюди. Деми загнали Трампа саме в цю колію.
Але вибрикнути в якийсь бік він може.

Деми загнали - згідний.
Але збільшити підтримку - важко. Можливо, але важко. Я в це вірю слабо. Тим більше таких варіантів ні разу не озвучувалось(я не чув). Для мене логічно що такий варіант не планується(як мінімум наразі).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:05

  Бетон написав:
  Letusrock написав:
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш
«За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.

я ждал этого.
он будет первым, кто сядет в тюрьму.
надеюсь вся шобла тоже

Если Суд будет в Европе или Америке то да , а если Украинский то ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:08

  budivelnik написав:.......
В мене не має культу грошей.
Я взагалі живу в комунізмі ( правда в якійсь початковій його стадії-хоча точно кращій ніж воєнний комунізм 1920 і розвинутий соціалізм совка)
Не повіриш , в мене в гаманці навіть гроші рідко валяються. Є карточки( корпоративні), тому якщо щось поточного захотів( не знаю якийсь хавчик, чи ресторанчик чи розваги) - то купив не дивлячись на ціну.
Зараз не вистарчає подорожей...
.........
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:.......
а как среднестатистический украинец пожить, слабо?
Якщо по рівню споживання - то я так і живу.
........

:lol:
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украина должна снизить ценность человеческой жизни для выживания в войне с РФ, - Портников

наблюдаем уже вторичные признаки шизофрении
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:11

Медицина в Україні
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:11

  Бетон написав:Украина должна снизить ценность человеческой жизни для выживания в войне с РФ, - Портников

наблюдаем уже вторичные признаки шизофрении

была такая передача "день за днем" теперь можно её переименовать в "дно за дном".
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:19

  Бетон написав:Украина должна снизить ценность человеческой жизни для выживания в войне с РФ, - Портников

наблюдаем уже вторичные признаки шизофрении

Всё таки лопат и палок у нас на складах на всех М25-60 хватит?(утомлённые михалковым-2)
А там и баб и М15-70 подтянут
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:21

  Бетон написав:Украина должна снизить ценность человеческой жизни для выживания в войне с РФ, - Портников

наблюдаем уже вторичные признаки шизофрении

Не должна, должна повысить. Сейчас на мировой фабрике Китая печатается самое современное оружие полученное в боях против Украины от орков и Ирана. Вишенка на торте, противостоять этому как раз должен Трамп и его молодая команда. Я же читаю про отберем Гренландию и начнем торговые войны с ЕС. Удачи нам всем))) Что там жена-финансист оглашает по Польше в связи с политикой высылаем всех польских иммигрантов из США, к добру?
stm
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