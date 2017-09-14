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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1206312064120651206612067>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:26

  stm написав:Не должна, должна повысить. Сейчас на мировой фабрике Китая печатается самое современное оружие полученное в боях против Украины от орков и Ирана. Вишенка на торте, противостоять этому как раз должен Трамп и его молодая команда. Я же читаю про отберем Гренландию и начнем торговые войны с ЕС. Удачи нам всем))) Что там жена-финансист оглашает по Польше в связи с политикой высылаем всех польских иммигрантов из США, к добру?

Відколи це Трамп щось "должен" Україні? :D
Це тій Україні яка тотально топила за демократів? Чи не тій? :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 22 січ, 2025 16:29, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Хто ж знав, що це ті самі таблетки, лише загорнули їх у нову НЕстандартну упаковку?
п.с.
Але народ і надалі потребує "таблеток від раку"!
Хто запропонує "новітні технології", той і переможе!

Успіх, тобі казали, що треба спосіб життя міняти. Перестати бухати й курити. Таблетки тільки продовжують життя, але не лікують, треба міняти спосіб життя.
Але НІТ, ти віриш в чарівні пігулки!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:37

  andrijk777 написав:
  stm написав:Не должна, должна повысить. Сейчас на мировой фабрике Китая печатается самое современное оружие полученное в боях против Украины от орков и Ирана. Вишенка на торте, противостоять этому как раз должен Трамп и его молодая команда. Я же читаю про отберем Гренландию и начнем торговые войны с ЕС. Удачи нам всем))) Что там жена-финансист оглашает по Польше в связи с политикой высылаем всех польских иммигрантов из США, к добру?

Відколи це Трамп щось "должен" Україні? :D
Це тій Україні яка тотально топила за демократів? Чи не тій? :D :D

Трамп не должен Украине, Трамп должен заботится о выборцях США. Если выслать всех уборщиц и фиговых строителей, как быстро общество начнет догадываться, что это дорого и как бить воробьёв приводит к неожиданным результатам.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:38

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Разменивая ее на какую то куету.
...як от служіння безтерміново в Марсіанській армії))

Торговля на базаре ничем не лучше если шо. :oops: каждый человек должен мечтать/хотеть сделать что то великое, что останется после его смерти и будет приносить радость или другую пользу людям.

Но и это можно сделать аутостимуляцией занявшись миссионерством, спасением человечества или другими сверхидеями. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%B5%D1%8F

Слишком высокие требования. Такое удаётся единицам. А аутостимуляция... то таке, для самоуспокоения.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:39

https://t.me/MediaKiller2021
еще один интересный тг канал,
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:45

  Бетон написав:Предлагаю понизить ценность прямо с Портникова))
на минное поле тушку кинуть - ну должен же он принести хоть какую-то пользу :mrgreen:

Потом ещё и меня и это решит вопросы с защитой ваших активов, отвечаю!
stm
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:49

  Бетон написав:
  detroytred написав:Бетон
Поводок від ошийника Маска все ж таки в руках держдепу.

До речі, (чув)) він не має допуску до деяких частин своєї компанії. Його працівники мають (по узгодженню з держдепом), а він ні.
Такі умови роботи з замовником -- державою.

Як йому скажуть, так і зробить.
Варіант, наприклад, що держдеп на словах буде проти (відключення), але Маск начебто сам відключе, можливий. Але це для публіки..

Понял.

Все от кого-то зависят. Гениев нужно контролировать. Они великие безумцы

Я, кстати, не уверен, является ли Маск, как Тесла, гениальным инженером. Похоже, он, скорее, гениальный предприниматель.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:54

❗️рф впаде протягом 8-ми місяців, – Подоляк.

Це станеться, «якщо суттєво наростити удари по її території, а також посилити на неї міжнародний тиск».

https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-chas ... 49994.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Маск- гений. Вы вообще представляете, что будет если старлинк отключить.

І саме такі люди потім обирають всяких зеленських, трампів та решту балаболів...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:00

  Xenon написав:
❗️рф впаде протягом 8-ми місяців, – Подоляк.

Це станеться, «якщо суттєво наростити удари по її території, а також посилити на неї міжнародний тиск».

https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-chas ... 49994.html

Дайте ще 8 місяців побути при владі, очень кушать хочется.
andrijk777
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